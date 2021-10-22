Bassett High School honor roll

Bassett High School has announced it honor rolls for the first six-week grading period:
A honor roll
Dillan Aguilar-Diaz, Stephanie Ambros-Santiago, Danielle Amos, Lane Bailey, Sienna Bailey, Jasmyne Baker, Bethany Barbour, Madison Barker, Trever Barnes, Cadence Belcher, Bryce Boothe, Adreiana Bowers, Jolie Bowyer, Breanna Boyd, Hayden Brannon, Freddie Brim, Ann Burrell, Cole Byrd, Harrison Byrd, Oscar Calix Vivanco, Lauren Carter, Chloe Casperson, Charles Cassell, Morgan Cassell, Jenny Castro-Bermudez, Diana Chavez Vazquez, Eling Cheng, Dakota Clark, Lindsay Clifton, Laken Collins, Karli Compton, Jacquelyn Coronilla-Ortega, Lani Craig, Nia Cunningham, Russell Daniel Jr, Lillian Deatherage, Olivia Dillard, Gabriel Divers, Noah Dotson, Ethan Duke, Ruben Duran, Daniel Earnhardt, Baileigh Easter, Hunter Edwards, James Elliott, Madison Ferguson, Persephone Fielding, Damaris Foddrell, Cassidy Foley, Haven Foley, Michael Foley, Dyshanti Franklin, William Freeze, Aiden Fulcher, Sandra George, Jacob Gilbert, Trinity Gilbert, Emily Gilley, Heidi Gomez-Telles, Joshua Graham, Carleigh Gravitt, Kaylee Greer, Brook Griffen, Lauren Griffith, Rachel Hagood, Colby Hairfield, DiYana Hairston, Nadia Hale, Paxton Hale, Lara Hall, MaKayla Hall, Isaac Hanks, Madison Harbour, Haden Harless, Anne Harris, Owen Hayes, William Hayes, Charles Helms, Jaqueline Hernandez Leal, Jasmine Hiatt, Annamarie Hodnett, Sydney Howell-Wampler, Benjamin Huffman, Jade Hylton, Trinity Hylton, Rachel Inman, McKayla Jamison, Sterling Jamison, Ainsley Jones, Robert Jones, Elizabeth Joyce, James Joyce, Riley Joyce, Christopher Kallam, Olivia Keaton, Noah Keeler, Gavin Kendrick, Eydie Kenny, Austin Kindoll, Zoe Kinkema, Hunter Koger, Anne Laine, Brayden Lawrence, Branson Leduc-Mattox, Nalaaya Leyva, Joseph Little, Jaime Lopez, Freddi Lopez Lopez, Oscar Lopez-Lopez, Dylan Mabry, Logan Manley, Eunela Mae Manzano, Jennifer Manzano, David Marshall, Alexa Martell-Rios, Bethanie Martin, Jessanie Martin, Kailey Martin, Olivia Martin, Olivia Mason, Savannah McBride, Emma McColl, Olivia McNebb, Aviah Menefee, Ryan Merrill, Ava Meyer, Brenton Miller, Ryan Miller, Tanya Morales, Amber Morgan, Darrius Morrison, Nathan Morrison, Elijah Naff, Amanda Nance, Lindsey Nichols, Mitchell Nolen, Bryanna Ortiz-Ortiz, Alanis Osgood, Zoie Pace, Lyric Parker, Evan Parnell, Jared Penn, Nicholas Penn, Princess Perez, Leslie Perez-Leal, Emma Perry, Rachel Perry, Cody Phillips, Kymia Pitzer, Elizabeth Poe, Nolan Poperowitz, Tyler Powell, Gwendolyn Pruitt, Alley Pugh, Alexander Pulliam, Rodney Ragans, Katherine Rea, Makyiah Redd, Taylor Reed, Zeariah Reeves, Peyton Reustle, Isyss Reynolds, Ava Richardson, Ailyn Rivera Hernandez, Cody Rivers, Nicholas Robertson, Saylor Robertson, Ataliah Rodriguez, Stephanie Rodriguez, Alan Rodriguez Rosas, Omar Rodriguez-Becerra, Nicholas Rogers, Amber Rorrer, Madison Ross, Jacob Ryan, Vanessa Sanchez, Lithzy Sandoval-Ocampo, Anette Santiago-Perez, Breanna Sauls, Nivea Scales, Amiya Scott, Cohyn Seay, Colin Sechrist, Ian Sechrist, Daniel Shelton, Savannah Shelton, William Shilling IV, Karlee Shivley, Samantha Shough, Ashley Simacek, Katelyn Slone, Hailey Spencer, Hunter Spencer, Bailey Stanley, Samuel Stanley, Nickolas Stoneman, Logan Surber, McKenzie Tate, Khamari Tatum, Asjah Taylor, Megan Todd, Caitlin Tolbert, Jennifer Turner, Clarisa Tye, Ashanya Valentine, Marvin Vasconcelo Garcia, Maria Vasquez-Chavez, Emily Vaught, Destiny Walker, Landon Waller, Zaverion Warren, Justin Webb, Connor Webber, Charity Whitfield, Cheyenne Whitlock, Hunter Whitlow, Cole Wilkinson, MaKayla Wilson, Joshua Wingfield, Dezerae Witcher, Hollie Witcher, Kayla Wood, Autumn Woody, Aaliyah Wray, Haley Wray, Jonathan Yarger, Ethan Yates, Ethan Zangari
A-B honor roll
Samuel Aboytes, Faith Adkins, Keyonte Akridge, Joshua Alverson, Stephanie Arellano-Calix, Alex Arellano-Ortiz, Jonathan Arellano-Ortiz, Annahi Balcazar Eleno, Timothy Beam, Nathan Bell, Christian Beltran, Kyrsten Boardwine, Billy Boaz Jr, Angel Bracamontes, Jaquail Bradley, Cameron Branch, McKenzie Branch, Autumn Brooks, Christian Brooks, Kiara Brown, Evelyn Bryant, Camden Byrd, Carson Byrd, Jeremiah Callaway, Alexsandra Campbell, Zachary Cannon, Jaylend Carter, An-Mei Cheng, Kaden Collins, Adriana Conner, Kaden Connor, Taylor Cooper, Yalissa Cortes, Coby Craighead, Valerie Crouch, Yary Cruz Espana, Jose Cruz Gabriel, Emmanuel Cruz Martin, Aleli Cruz-Gabriel, Brittany Cruz-Maldonado, Caroline Davis, Victoria DeHart, Logan Delahanty, Ruth Diaz Alvarez, Aaliyah Dillard, Hannah Eanes, Brendon Easley, Bryson Easley, Samuel Eldridge, Lauryn Evans, Riley Evans, Cloe Fackler, Austin Fields, Daniel Filomeno, Allena Finley, Carson Foley, Gage Forbes, Steven Fuller, Angie Galvan, Jennifer Galvan, Mason Gamez-Turpin, Jordan Garcia, Meleny Garcia Nolazco, Amy George, Tajia Giles, Kailee Gilley, Amanda Goad, Hunter Goad, Jeovany Gonzalez Castro, Matthew Gray, Breanna Greer, Billi Grindstaff, Sarah Hagood, Cierra Hagwood, Anthony Hairston, Deonte Hairston, Megan Hairston, Ta'Niya Hairston, Xzavyanna Hairston, Taylor Hale, Ryan Hall, Baylee Harbour, Noah Harbour, Michael Hardy, Noah Harper, Annabel Harris, Hailey Helms, Alexis Hernandez, Angelina Hester, Lydia Hinsen, Porter Hodnett, Noah Hughes, Isabeau Humble, Alexis Hunt, De'londrea Hunt, Zycheus Hylton, Nicholas Jacobson, Colin Jessee, July Jimenez Santos, Jonathan Jimenez-Chavez, Courtney Johnson, Jamari Johnson, Drayden Jones, Tate Jones, Mollie Kenny, Sienna King, Nicholas Kirk, Olivia Lester, Peyton Lewis, Jaylen Lide, Adrianna Lopez, Isabel Lopez, Nori Lopez, Sheilah Lopez Lopez, Pablo Lopez-Bautista, Yureidy Lopez-Lopez, Johnny Lopez-Velasco, Patricia Mabe, Vintoria Manns, Dravin Maples, Hannah Marlowe, Kevin Martell Rios, Barak Martin, Camryn Martin, Isaiah Martin, Khyrra Martin, Natoria Martin, Velkan Martinez-Garcia, Alexis Martinez-Hernandez, Jaretzy Martinez-Hernandez, Clarissa Martinez-Olguin, Kendall Mayes, Kaitlynn McCoy, Isaac McKissick, Avion McRae, Elijah Meeks, Sarai Melendez, Shaniyah Menefee, Jenna Meredith, Christian Mickles, Sophia Miller, Kaitlyn Miner, Savannah Minter, William Mitchell, Ella Montgomery, Emily Moorefield, Grace Naff, Zachariah Nylander, Luis Ortiz-Ortiz, Krishna Patel, Harley Pendleton, Blake Penn, Corey Poole, Laken Porter, Devyn Potter, Eva Powell, Trinity Price, Addison Pruitt, Timothy Rakes, Joana Ramirez, Javier Ramirez Borja, Alheli Ramos-Garcia, Jordon Ratcliff, Blake Reeves, Eva Reyes Rosas, Madeline Reynolds, Jaden Rhodes, Dylan Rigney, Landon Rigney, Sommer Roberts, Skyler Robertson, Vanessa Rodriguez Aviles, Lilibeth Rodriguez-Ortega, Makayla Rumley, Kale Rutter, William Ryan, Christian Sarabia, Austin Schelling, Mackenzie Seay, Abagail Sebastian, Evan Shivley, Nathaniel Simacek, Claire Smith, Jacob Smith, Maleah Sowder, Destinee Spencer, Kayin Spencer, BreAsia Street, Shakayla Thompson, Christian Thornburg, Takyla Tinsley, Sarah Tolbut, Natevis Toney, Gabriela Trujillo-Conde, Autum Turner, Kaileigh Turner, Akyiah Valentine, Adam Varner, Perla Vasconcelos Martinez, Maya Vasquez, Angela Vasquez-Torres, Mario Velazquez-Olamendi, MaryAnn Villasenor, Nathanael Wade, Ty'Merius Walton, Emma Warren, Ethan Weatherford, Danny Webb, Bonnilyn Wells, Jasmine White Jimenez, Carleigh Whitlock, Hunter Whitlock, Steven Whorley, Chloe Wilkes, Peyleigh Willis, Haley Witcher, Joseph Wright, Summer Zuniga