Axton Elementary
Axton Elementary School has announced its academic awards for the second nine-week grading period.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Morgan Bonds, Roger Boyd Jr, Josalyn Boyd, Mykhaya Fitzgerald, Bentley Garland, Ah'Tym Giles, James Hankins, Maverick Martin, Carter Mitchell-Belcher, Carly Spencer, Ava Sullivan, Jahslyn Valentine, Brandy Voorhees, Kennedy Wade, Nyla Wade-Reid
First grade: Autumn Adams, Leah Allan, Aubrey Altamirano-Juarez, Xavier Campbell, Nuh Choudhery, Dalary Garcia Macarena, Dalton Gibson, Grant Hall, Carter Handy, Harper Handy, Hayden Harrell, Emerie Kendall, Jermanyi Millner, Madison Nunley, Luke Peters, Matthew Pryor, Abigail Rivera-Ibarra, Sophia Terrell, Laura Valle-Villa
Second grade: Yariel Garcia-Diaz, Bethany Keane, Erica Nunley, Lucy Preston, Jackson Pryor, Lucas Pryor, Kamarion Rucker, Tanner Sturm, Javon Younger Jr
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Third grade: Joseph Boone, Zoey Campbell, Kelsey Gilley, Barbara Hernandez-Lopez, William Irving III, Avery Kovack, Kaysen Moton, Caleb Peters
Fourth grade: Jacen Britton, Madilyn Dowling, Emma Frye, Abigail Gibson, Nickolas Graham, Kaylie Hurd, Liliana Keane, Liam Keatts, Andrew Minter, Abigail Robertson, Sophia Stockton
Fifth grade: Lucas Allan, Keziah Dillard, Liam Eanes, Daniel Goins, Serenity Hudler, Orion Jamison, Brodie Kendall, Megan Lee, Caleb Nolen, Estefany Perez-Sanchez, Kevin Velazquez
Honor Roll
Kindergarten: Mariana Bonds, Kayden Cassada-Liston, Logan Coles, Itzayana Diaz Nunez, King Dunbar, Lorelai Foley, Genesis Garcia-Alvarez, Abigail Goins, Ava Harding, Jayden Helms, Bruno Hernandez-Lopez, Alexander Mann, Chase Nunley, Alan Perez-Sandoval, Lucas Peters, Tristan Rogers, Ximena Sandoval-Robles, Keenan Sorrell, Bentley Spears, Alyssa Thomas, Jonathan Tiznado-Marmolejo
First grade: Nicholas Alvarez, Dakira Bagwell, Juan Becerra Jr, Jayleen Becerra, Nixon Campbell, Don Giles Jr, Keagan Giles, Leroy Gravely III, Amiyah Hairston, Bailey Harrison, Alekzander Hudler, Honesti` Irving, DeAndre Jamison, Ariyah Martin, Aubrie Martin, Liam Moyer, Sophie Nichols, Sofia Quinonez, Jada Read, Allayona Reynolds, Sophia Tiznado-Santacruz, Miracle Torrence, Jaxton Willard
Second grade: Alyssa Bunch, Oliver Duenas-Salas, Reagan Hairston, Paisley Harris, Dustin Hayzlett, Evangeline Hudler, Jermayiah Johnson, Evelyn Jones, Adelyn Kendrick, Aminah Martin, Brooklyn McMillon, Alexis Mora, Allison Nova, Skylar Plummer, Laila Preston, Stella Roach, Callie Rogers, Liam Rogers, Andrea Ruiz Tiznado, Kolton Scales, Lacy Starliper, Dylan Stockton, Nathan Williams, Aria Wilson
Third grade: Sylvia Becerra, Adrinae Code, Natalie Curry, Charlotte Delancey, Lillian Garrett, Jeremiah Giggetts, Santiago Hernandez-Perez, Austin Lanier, Chloe Lignore, Kaciana Moore, Christian Moyer, Rosario Ponce-Tamayo, Abraham Valderrama-Hernandez, Samuel Ward, Jackson Whitlow, Ilona Young
Fourth grade: Christopher Becerra-Tiznado, Mason Bryan, Eduardo Chacon Tamayo, Yahir Contreras-Devora, Morgan Dowling, Kymaisja Hairston, Xavion Hairston, Matthew Hankins, Alexis Jenkins, Caylee MacPherson, Autumn Minter, Kendrick Moyer, Colten Patten, Mason Plummer, Ja'Liyah Preston, Austin Robertson, Christopher Stanley, Isaac Valle-Villa, Mason Williams, Kaidyn Young-Keen
Fifth grade: Carson Bender, Kaleb Cannaday, Zoey Casarez, Kaiden Giles, Ashton Handy, Evelyn Hernandez-Romero, Alvin Holland, Semira Lampkins-Wade, Dominic Long, Brendan Mann, Nathaan Martin, Maleah McBride, Kierston Moore, Addyson Osborne, Stella Pruitt, Madison Read, Autumn Robertson, Amalia Rodriguez, Mia Salazar-Rivera, Daniel Smith, Cameron Sturm, Braxton Torrence
Academic Achievement
First grade: Hannah Allan