Fieldale-Collinsville Middle School honor roll third grading period

Fieldale-Collinsville Middle School announced its honor rolls for the third nine-week grading period.
A honor roll
Sixth grade: Rye Adkins, Steven Arellano, Aiden Calloway, Magdaline Cockram, Caleb Coles, Gisselle Cruz Martin, Chloe Dalton, Kayli Edwards, Anna Gilley, Zane Graham, Kortnei Gravely, Ayden Hairston, Cailee Hairston, Andrew Hundley, Andres Jaimes, Lukas Johnson, Lizette Jose-Ventura, Bree King, Lola Kinney, Lacy Lawrence, Cambria Martin, Vivien Minich, Skyler Mitchell, Isaac Naff, Kimberlyn Navarro-Santos, Marco Nopala Jr, Camryn Penn, Joshua Penn, Johnathan Pierce Jr, Madison Ramirez Miguel, Karen Ramirez-Hernandez, Gerson Reyes Rosas, Giovany Saligan-Medel, Jonathan Saligan-Medel, Mattox Sigmon, Jimithy Simacek, Gracie Stultz, Lylahbell Turner, Madelyn Wagoner, Abigail Walton and Haleigh Wangler.
Seventh grade: Nathaniel Barbour, Sladen Beam, Peyton Boothe, Travian Canty, Noemi Castaneda-Dorado, Adamaris Chacon Tamayo, Madelynn Chappell, Elektra Corona Gonzalez, Bryson Custin, Destiny Douglas, Hailey Fackler, Andrew Fain, Diana George, Richard George, Yaretzy Gomez-Ochoa, Daisha Hairston, Landon Hairston, Addison Harris, Ana Hernandez-Cruz, Emma Hinsen, Jacob LaPrade, Alorah Lawless, Zyreak Manns, Keaton Martin, Aymia Menefee, Kayden Moore, Aliyah Noel, Madalynn Plogger, Gemma Portugal Castillo, Eli Reed, Makenna Reynolds, Juan Rivera Hernandez, Micah Ryan, Blake Sands, Elizabeth Shively, Amber Simacek, Andrew Smith, Marquez Tatum, Caydence Turner, Lauren Turner, Patrick Turner, Nycere Valentine, Kevin Vazquez-Zuniga, Miguel Ventura Valencia, Ronald Walton IV, Kaliyah Wimbush and Abigail Yarger.
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Eighth grade: Amelia Allen, Logan Allen, Ashlen Bailey, Reagan Barker, Jayden Beltran, Sara Brim, Hailey Burkey, William Byrd, Britney Cazales, Dalton Chandler, Madeline Cooley, Aleeze Cruz Martin, Kylee Deatherage, Troy Draper, Ja Varus Faulkner, John Flanagan, Nely Franco Rosas, Nathan Goad, Alley Gongloff, Kaylyn Graham, Kaia Hairston, Tyrell Hairston, Joana Hernandez, Nyasia Herndon, Jazmyn Hodge, Natalie Hodge-Barker, Ethan Huff, Madison Kaufholz, Elena King, Ari Mills, Alana Mitchem, Alexandria Moore, Alyna Moore, Gavin Morrison, Dakota Pickard, Chase Poperowitz, Iker Ramirez Hernandez, Jacqueline Santiago-Perez, Luis Santos Castro, Amirah Scales, Daila Sechrist, Maggie Sechrist, Morgan Sechrist, Jakayla Staley, Chase Temple, Addison Wimbush, Jozelynn Witcher and Chloe Wood.
A-B honor roll
Sixth grade: Quentin Adams, Jose Aguliar Sanchez, Camden Alley, Turner Altice, Alexander Alvarado-Alvarado, Madelyn Anthony, Yelena Arellano-Ortiz, Harley Barbour, KeAuri Barksdale, Madison Bedsaul, Matthew Bulluck, Gavin Cahill, Ivanna Carabantes-Chavez, James Cecil, Bruce Cobbs, Cade Collins, Alexiz Cooley, Nylea Coverdale, Akira Craighead, Olivia Decker, Jeddin Delgado-Gomez, Amaya Depaul, Izaiah Dillon, Kaylee Dosher, Isabella Fackler, Alexis Fain, Dylan Garcia, Coretlynn Hailey, Ariah Hairston, William Hammock, Kaitlyn Hancock, Eli Hardy, Holden Harless, Sean Harper, Emily Hernandez Leal, Alexis Hodge, Carson Holley, Victoria Humphrey, Jordon Jacobs, Reese Jones, Ryan Joyce, Tye Joyce, Chad Keatts Jr, Romeir Kent, Ethan Kesler, Peyton Leviner, Estrella Lopez Santos, Jameson McMakin, Malia Menefee, Alison Miguel Banuelos, Yenky Mota, Riley Mounts, Aldo Perez Leal, Kendall Prillaman, Lucas Prillaman, Ethan Quezada Correa, Jassira Ramirez-Castro, Odasha Redd, Daniela Rodriguez Mejia, Arely Salinas, Alan Sarabia-Lopez, Mahoganey Scales, Jackson Shepherd, Bryson St. Clair, Levi Stout, James Tatum, Jeremias Tellez Rodriguez, Harley Thompson, Cole Turner, Zaori Valencia Andrade, Isabella Vernon, Mariana Vicente, Jason Waller, Brayden Westmoreland, Jake Whitlock, Ammon Woodward and Alyssa Wright.
Seventh grade: Brady Adkins, Giselle Ambros Santiago, Ashlynn Amos, Guadalupe Balcazar Eleno, Sophie Batten, Maggie Beam, Maddie Bennett, David Berent, Destiny Blevins, Autumn Bowyer, Christopher Campbell, Alexia Canela-Thomas, Haley Castro-Nolasco, Madison Cline, Aribella Comer-Malone, David Cook, Emily Cope, Berenice Cordova, Lilliana Davis, Brayden Deal, Anakin Dockery, Jackson Donley, Jacob Doss, Preston Draper, Kaylie Eaton, Naima Ellis, Cerinitee Estes, Trinitee Estes, Jayme Fiedler, Demarco Giles, Ma'Kiyah Giles, Alyasia Hairston, Ka'Marius Hairston, Makaylah Hairston, David Hamrick, Brennan Harbour, Haylee Harless, Hayden Hawks, Alexander Hodnett, Alice Hopkins, Mya Hylton, Johan Jimenez-Chavez, Bailey Jones, Olivia Joyce, Alexandriah Leghorn, Madalynn Lester, Skyler Lopez, David Lopez-Chavez, Emily Martin, Elijah May, Sydnor Mitchell, Emily Newman, Oliver Perez-Martinez, Giana Perkins, Parker Pinnix, Majelene Kaite Pitogo, Timothy Powers, James Price V, Elijah Ratcliffe, Caroline Reustle, Valeria Reyes-Carabantes, Virginia Robertson, Giovani Rosas Franco, Alan Sanchez-Garcia, Dasahev Santiago Lopez, Tahrell Scales, Christina Servin Villasenor, Camden Smith, Julianna Smith, Colin Surber, Colt Sykes, Emily Upchurch, Andy Ventura Valencia, Amara Waller, Victoria Williams, Chase Wray, McKenzie Wright and Morgan Wright.
Eighth grade: Giovanni Abbruzzese, Christian Balderas-Montesinos, Cadence Ball, Selena Barker, Tilda Bedsaul, Allie Broadaway, Daniel Burks, Sarah Campbell, Alexa Casillas Rojo, Anabel Casillas Rojo, Ailine Castro-Cruz, Colton Collins, Fatima Corona Solorio, London Crigger, Halie Foster, Milagros Garcia, Kaitlin Hodges, Zachary Hodges, Lundyn Holt, Jennifer Howell, Hanna Hudson, Braden Hundley, Bryant Keith, Scarlet Law, Hannah Lyles, Emily Lyons, Jahkese Manns, Emily Martin, Jayden Martin, Noah Martin, Nico McMakin-Burney, Jakyari Menefee, Jose Mota, Nadia Pauley, Egypt Phillips, Julianna Sands, Javion Saunders, Peyton Schooler, Kylah Shareef, Abbie Shelton, Austin Spear, Haven Stoffel, Nazyha Tinsley, Jeras Travis, Colin Turner, Kayden Walker and A'mya Womack.
B honor roll
7th Grade: Dylan Ware.