Magna Vista High School honor roll fourth six-week

Magna Vista High School announced its honor rolls for the fourth six-week grading period.
A honor roll
Ninth grade: Autumn Arnold, Hannah Barker, Bryson Broadnax, Luke Burgess, Bayliss Coleman, Kaydence Compton, Christian Davis, Hayley DeShazo, Saniya Dillard, Jonathan Dominguez-Alvarez, Wesley Eggleston, Makaylyn Ellis, Jayden Estes, Abdullah Farooq, Luke Gardner, Dareon Gravely, Rachel Griffin, Bryce Hairston, Tayshaun Hairston, Holden Hendricks, Racheal Jones, Kamarian Keen, Damya Kidd, Nicholas Kurczewski, Kaleigh Lawson, Trinity Lewis, Eli Long, Caleb Martin, Reagan McMillon, Emma Metzger, Isaiah Miller, Khameryn Millner, Chandler Motley, Jessica Ortiz Espana, Taylor Ramsey, Noah Royster, Crystal Santacruz-Sanchez, Michael Short, Jariyah Smith, Kylee Taylor, Mason Thornhill, Saul Valle Villa, Ingrid Vega Sanchez, Abagail Viers, Ava Walker, Braden Webb, Deja' Wilkerson and Alisha Winston.
Tenth grade: Andrea Amaya Lopez, Demarius Barksdale, Laiken Barnes, Peighton Boone, Maggie Brown, Addison Bryan, Jordan Caldwell-McGhee, Elizabeth Caro Tamayo, Ethan Carr, Ingrid Carrillo-Juarez, Chandler Carter, Dakota Carter, Gage Carter, Lakyn Cochran, Tiffany Dennis, Laura Dillard, Elijah Durant, Cristian Espinosa, Joseph Fincher, Jakob Foley, Justin Ford, Ambar Garcia-Alvarez, Heaven Garten, Ariana Gravely, Dakota Hairston, Damian Hall, Jaden Hammock, Hannah Hoppe, Olivia Kendall, Charles Khaemba, Jazmyn LaFollette, Lewis Markham, Carter McCraw, Xitlalli Mena, America Mendoza Sanchez, Kylie Minter, Hannah Overton, Miraj Patel, Kristian Preston, Alannah Pruitt, Dakota Reid, Ian Reynolds, Lauralee Robinson, Olivia Ross, Sharna Terry, Sharnia Terry, Chevon Trotter, Eva Underwood, Bryan Velazquez Torres, Helaina Wright and Hannah Young.
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Eleventh grade: Madison Ashley, Karli Barker, Abbygale Bender, Ian Betton, Nicholas Bokman, Jaxon Britton, Anaya Brown, Carlos Carrillo-Hernandez, Claire Coleman, Morgan Craig, Alexis Crandall, Tanner DeShazo, Jasmine Diaz Trinidad, Amiya Dillard, Mykaela Dillard, Kevin Dong, Danielle Edwards, Sarah Finley, Kelsey Flowers, Alexis Garten, Matthew Gilbert, Joerome Gravely, Andrew Guerrero, Jamina Hairston, Joselinne Hernandez Romero, Nathan Hopkins, Skylar Hopkins, Kaylee Hughes, Adam Hurd, Christian Jamison, Caleb Jenkins, Abigail Jimenez-Ramirez, Shawn Jones, Cameron Joyce, Spencer Keith, Sophie Kendall, Eric Lane, Jahzara Liverpool, Caleb Lynch, Sierra Manns, Kailea Martin, Zy'Adria Martin, Catherine Maxwell, Patrick McCrickard, Kailei Minter, Abigail Mosley, Gael Ortega, Zachary Palumbo, Carlyna Parks, Thomas Powell, Nala Preston, Kelsey Reece, Brandon Reid, Angel Gil Reyes, Jennifer Ruiz, Yulisa Salinas, Kayden Shreve, Mekhi Stockton, Summer Stone, Hunter Tinch, Dua Umar, Noelia Valderrama, McKenzie Vaught, Riley Via, Andrew Warren, Sidney Wheeler and SaMya Williams.
Twelfth grade: Xavier Ashley, Carlee Ashworth, Alyssa Bowman, Corey Brandon Jr, Cole Burgess, Ashley Davis, Hannah Dix, Ashton Gravely, Eyad Hamdy, Emma Hankins, David Hernandez-Arteaga, Taylor Holthausen, Amanda Jones, Ava Knight, Dakota Lewis, Paige Lewis, Tanner Mintz, Marianna Morales, MacKenzie Morrison, Mason Newman, Nathaniel Overton, Amy Patel, Caden Shively, Logan Short, Shanyah Spencer, Andrew Tang, Briana Tatum and Marlen Whitaker.
A-B honor roll
Ninth grade: Danielle Agnew, Trinity Aldrich, Dafne Becerra Del Toro, Lyndon Brannock, Christopher Breshers, Kailyn Carter, Justin Compton, Brooklynn Dalton, Lydia Davis, Deonta Dehart, Caleb Denton, Rustin Donavant, Ethan Drake, Jaydah Draper, Seth Edwards, Evan Gilley, Angel Hairston, Jayden Hairston, Sanaa Hairston, TaMier Hairston, Kyndal Handy, Sanaa Hodge, Maegan Mabe, Demetrius Martin, Logan Mason, Johanna Maxie, Kaci Meade, Austin Montrief, Ethan Montrief, Kenyon Red, Miranda Reynolds, Shaley Shreve, C'Azia Smith-Mitchell, Kayla Spencer, Melia Stockton, Hunter Sweet, Samantha Thurman, Kalyl Tinsley, Darius Tucker, CeAysia Waller, Nehemiah Walton, Nathan Warren, Logan Williams, Alex Wilson and Lindsey Wilson.
Tenth grade: Saige Adams, Jonathan Adams Jr., Nicholas Barrett, Kaylin Bitz, Janiah Blake, Dallas Bonhams, Allie Brown, Makayla Chisholm, Samiah Clark, Isaiah Coleman, J'Muri Craig, Kimberlee Davis, Preston Davis, Javien Dillard, Nicholas Dillon, Lorelei Edmonds, Jayla Garnes, DaiShaundria Giggetts, Lindsey Guerrero, Chyanne Hall, Carson Harper, Joseph Haynes, DeMarius Holland, Taylor Holland, Ethan Hughes, Dylan Johnston, Bryson Jolls, Caroline Kirby, Taylor Lovette, Jonaisha Lowe, Candice Lucas, Abygale Lutz, William Marshall III, Miles McNulty, Christian Moore, William Morrison, Cami Patel, Tyrese Perkins, Canyia Preston, Kayla Preston, Trevor Preston, JaKira Redd, Destiny Reed, Molly Reed, Tucker Roach, Camryn Robertson-Wilson, Caleb Royal, Parker Seidle, Quintarius Smith, Joeseph Spriggs, Benjamin Stafford, Sydney Stimpert, Wynter Surber-Johnson, Adelyn Surratt, D'Angelo Tellez-Jaimes, A'Mari Thomas, Lorellie Whitlow, Brayden Wilson, Zakiya Witcher, Kinza Yasar and Jacqueline Young.
Eleventh Grade: Petra Balderas, Hunter Barrow, Jordyn Beale, Mallory Burton, Katherine Cecil, Christopher Compton, Alyson Cuthbertson, Alyssa Draper, Diana Espinosa, Cesar Garcia, Takeybeairia Hairston, Tyrian Hairston, Brandon Hall, Colin Havens, Nathan Hodges, Ashlen Hudson, William Hurd, Onaisha Jamison, Mallory Kaczor, Christal Kelly, Kolin Kovack, Austin LaPrade, William Lowery, Joshua Luther, Lauren Marshall, Dazaria Martin, James Martin, Alivia Millner, Brittney Mitchell, Landen Moore, Abbie Moxley, Cedejah Myers, Jolette Navarro-Tamayo, Azaria Nelson, Brianna Ocampo-Suarez, Jada Penn, Rickyah Penn, T'Mesha Penn, Tanijuh Preston, Bear Priddy, Clara Prillaman, Marissa Quintero Salinas, Hannah Rankin, Rebekah Rorrer, Dayton Royster, Zachary Tinch and Madison Willard.
Twelfth grade: Steven Akridge II, Julio Amaya Lopez, Christopher Ayers, Lillian Bescher, Kaylee Brooks, Nicholas Carter, Kennedy Coleman, Kolby Davis, Jeremiah Dean, Nicholas Dearborn, Wesley Dyckman, Zayvion Estes, Elyse Gardner, DaiZhawn Giggetts, Luis Gil Reyes, Darian Hailey, Ta'Nashia Hairston, Isaiah Harris, Bryan Hird, Jonathan Hunt, Nathaniel Hutchins, Olivia Jones, Tristan Keen, Katlyn Landaverde, Deontae Lawson, Valerie Lener, Hannah Mase, Maeve McCulloch, Jeffrey Medley, Helms Monday, Emma Nester, Breanna Penn, Jovany Ramirez Devora, Emily Rangel Rodriguez, Kimberly Rodriguez Barajas, Kayley Spencer, Anson Stanfield, Tania Starkie, Michael Thompson, Natalie Tollison, Paxton Tucker, Jan Ubando Chavez, Jeffrey Wallace, Kolby Walthall andXavier Woody.
B honor roll
Ninth grade: Amy Leon Juarez and Torian Younger.
Eleventh grade: Eliza Miller.