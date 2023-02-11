Magna Vista
High School Magna Vista High School announces its academic awards for the third six-week grading period.
A honor roll
Ninth grade: Kaylee Barrow, Bryson Bateman, Anastasia Bell, Hailey Burkey, Autumn Cairo, Montashia Carter, Emily Craft, William Craig, Madison Crowe, Nathan Davis, Makayla Deskins, Jason Donahoe, Jimmy Dong, Azlyn Espana-Becerra, Monserrat Espinosa, Brayden Gamble, Evelyn Garcia-Mena, Karis Grady, Jamarion Hagwood, Ethan Hall, Amber Harris, Hailey Harris, Mackenzie Holland, Kinsley Humphries, Abiyah Hunt, Austin Hunt, Nicholas Jenkins, Shakina Johnson, Abby Jones, Tyler Kalill, Grace Kellam-Robinson, Katlyn Kinney, Brandon Lawson, Katherine Lawson, William Mabe, Tyler Martin, Dylan McCulloch, Allison McDaniel, Kailan Moss, McKenzie Newcomb, Alexis Oakes, Emma Parker, Vance Perry, Allison Platero Batres, Eli Rakes, Amani Reynolds, Brianna Rivera-Jimenez, Ramon Rodriguez, Tabita Rueda Gorrochotegui, Jorge Ruiz Tamayo, Andrea Sandoval-Robles, Gretchen Schaller, Addison Smith, Nathan Tollison, Ivan Torres, Kassandra Traynham, Chloe Wilson
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Tenth grade: Hannah Barker, Lyndon Brannock, Bryson Broadnax, Luke Burgess, Kailyn Carter, Bayliss Coleman, Kaydence Compton, Ella Cooke, Christian Davis, Hayley DeShazo, Saniya Dillard, Wesley Eggleston, Christopher Escobar-Santacruz, Jayden Estes, Abdullah Farooq, Alisia Ford-Atwood, Rachel Griffin, Angel Hairston, Bryce Hairston, Kyndal Handy, Holden Hendricks, Nicholas Kurczewski, Kaleigh Lawson, Trinity Lewis, Reagan McMillon, Kaci Meade, Emma Metzger, Khameryn Millner, Chandler Motley, Mya Moyer, Jessica Ortiz Espana, Taylor Ramsey, Miranda Reynolds, Trinity Roberts, Noah Royster, Patrick Russell, Crystal Santacruz-Sanchez, Mason Thornhill, Samantha Thurman, Eden Turner, Saul Valle Villa, Ingrid Vega Sanchez, Abagail Viers, Ava Walker, Braden Webb
Eleventh grade: Saige Adams, Laiken Barnes, Nicholas Barrett, Kaylin Bitz, Dallas Bonhams, Jordan Caldwell-McGhee, Elizabeth Caro Tamayo, Ingrid Carrillo-Juarez, Chandler Carter, Lakyn Cochran, Preston Davis, Cristian Espinosa, Joseph Fincher, DaiShaundria Giggetts, Taylor Holland, Hannah Hoppe, Dylan Johnston, Jazmyn LaFollette, Aubrey Lawrence, William Marshall III, Carter McCraw, Miles McNulty, Kylie Minter, Hannah Overton, Cami Patel, Kristian Preston, Ian Reynolds, Tucker Roach, Lauralee Robinson, Katherine Russell, Faith Sams, Parker Seidle, Sydney Stimpert, Adelyn Surratt, D'Angelo Tellez-Jaimes, Chevon Trotter, Eva Underwood, Isabel Valderrama García, Lorellie Whitlow, Brayden Wilson, Kinza Yasar, Hannah Young
Twelfth grade: Petra Balderas, Karli Barker, Hunter Barrow, Abbygale Bender, Ian Betton, Nicholas Bokman, Jaxon Britton, Anaya Brown, Noah Brumfield, Mallory Burton, Carlos Carrillo-Hernandez, Tanner DeShazo, Amiya Dillard, Mykaela Dillard, Kevin Dong, Analuisa Frias Alvarez, Cesar Garcia, Jamina Hairston, Tyrian Hairston, Brandon Hall, Colin Havens, Joselinne Hernandez Romero, Nathan Hopkins, Kaylee Hughes, Christian Jamison, Onaisha Jamison, Caleb Jenkins, Christal Kelly, Sophie Kendall, Austin LaPrade, Caleb Lynch, Sierra Manns, Lauren Marshall, James Martin, Kailea Martin, Zy'Adria Martin, Catherine Maxwell, Logan Miller, Kailei Minter, Landen Moore, Jolette Navarro-Tamayo, Brianna Ocampo-Suarez, Alexia Odberg, Zachary Palumbo, Carlyna Parks, Nathaniel Pearson, Thomas Powell, Nala Preston, Clara Prillaman, Marissa Quintero Salinas, Carlos Ramirez-Mendoza, Kelsey Reece, Brandon Reid II, Jennifer Ruiz, Yulisa Salinas, Olivia Shelor, Kayden Shreve, Mekhi Stockton, Hunter Tinch, Zachary Tinch, Kendra Turner, Dua Umar, Noelia Valderrama, McKenzie Vaught, Alondra Vera-Carrillo, Riley Via, Katherine Walsh, Andrew Warren, Sidney Wheeler, Madison Willard
A-B honor roll
Ninth grade: Jadyn Adams, Madison Adkins, Keyasia Akridge, Zander Ashley, Victor Barajas, Myanna Barbour, Teyanna Beal, Cameron Cannon, Jerelle Carter Jr, Jaydah Carter, Quin Carter, Adalee Chenault, Joshua Ciotoli, Isabella Clark, Isabella Craighead, Michael Deskins, Micaela Diaz-Dominguez, Ethan Dukes, Matthew Griffin, Nyaria Hairston, Trinity Hairston, Myssia Hairston-France, Aaliyah Hodge, Madison Holland, Andrew Hopkins, Jeremiah Hunt, Kelsey Hunt, Faith Jacobsen, Nathan Joyce-Wingfield, Takiyah Kirby, Milixa Ledezma, Ethan Lee, Nathaniel Lilly, Dylan Long, Taylor Lovell, William Lucas, Akira Martin, Malik Martin, Saige McBride, Levi McPeek, Kaden Mellott, Kyndall Montrief, Simeon Moore, Bryson Mosley, Braylan Moyer, Essence Moyer, Landon Nash, Sophia Parker, Silvia Price, Keelan Price-Kent, Gavin Rankin, Rosalia Rivera, A'Shayla Rucker, Donna Ruiz Tiznado, Brian Shockley III, Dylan Short, Daniel Slade, William Smith, Zander Strader, Tyler Sturm, Cole Tatum, Keyondre Terry, Isaac Thurman, Sharron Toney, Kyle Trent, Carlin Turbeville, Elizabeth Turner Williams, Lillian Turner, Kimora Wimbush, Le'Andre Witcher, Aleighya Wooden, Skyla Zapata
Tenth grade: Danielle Agnew, Julio Aguilar, Autumn Arnold, Dafne Becerra Del Toro, Ashlyn Bennett, Alexis Cannaday, Delanea Cannoy, Joey Cline, J'Muri Craig, Lydia Davis, Deonta Dehart, Jonathan Dominguez-Alvarez, Rustin Donavant, Jaydah Draper, Luke Gardner, Sanaa Hairston, TaMier Hairston, Christian Holland, Racheal Jones, Grayson Lawson, Trenton Lewis, Eli Long, Maegan Mabe, Caleb Martin, Johanna Maxie, Shamiya Medley, Isaiah Miller, Austin Montrief, Hannah Moore, Josiah Pearce, Andrea Raygoza Zepeda, Tymari Redd, Nolan Robarge, Bryan Ruiz, Michael Short, Armani Stockton, Hayden Swinney, Kylee Taylor, Darius Tucker, Alyssa Vires, Jaylen Waller, Nehemiah Walton, Deja` Wilkerson, Mitchell Williams, Alex Wilson, Alisha Winston, Elijah Witcher
Eleventh grade: Jonathan Adams Jr, Andrea Amaya Lopez, Bailey Ayers, Brianna Board, Peighton Boone, Maggie Brown, Addison Bryan, Carlos Carrillo-Alvarado, Makayla Chisholm, Alex Clark, Samiah Clark, Isaiah Coleman, Laura Dillard, Nicholas Dillon, Jakob Foley, Jaken Ford, Justin Ford, Julie Garcia-Jimenez, Heaven Garten, Katelyn Gil, Ariana Gravely, Lindsey Guerrero, Nigeria Hagwood, Amaree Hairston, Dakota Hairston, J'mere Hairston, Damian Hall, Joseph Haynes, Bryson Jolls, Olivia Kendall, Caroline Kirby, William Lanigan, Taylor Lovette, Jonaisha Lowe, Lewis Markham, America Mendoza Sanchez, Lauren Mills, Christian Moore, William Morrison, Tyrese Perkins, Anastasia Pica, Kayla Preston, Alannah Pruitt, Aidan Reamon, Destiny Reed, Molly Reed, Dakota Reid, Camryn Robertson-Wilson, Olivia Ross, Caleb Royal, Lestat Sink, Kylie Slaughter, Quintarius Smith, Joeseph Spriggs, Ethan Stockton, Wynter Surber-Johnson, Sharna Terry, Sharnia Terry, Bryan Velazquez Torres
Twelfth grade: Genesis Adams, Hunter Amos, Madison Ashley, LaVanda Barksdale, Alden Carter, Katherine Cecil, Claire Coleman, Christopher Compton, LeAnn Compton, Morgan Craig, Alexis Crandall, Alyson Cuthbertson, Jasmine Diaz Trinidad, Celia Dodson Gutierrez, Alyssa Draper, Danielle Edwards, Sarah Finley, Kelsey Flowers, Alteria Gable, Alexis Garten, Mekkayla Giles, Angel Gil-Reyes, Andrew Guerrero, Javin Hairston, Kyra Hairston, Takeybeairia Hairston, Daniel Hedrick, Nathan Hodges, Skylar Hopkins, Marshall Howard, Christina Howell, Ashlen Hudson, Adam Hurd, William Hurd, Shakira Johnson, Shawn Jones Jr, Cameron Joyce, Mallory Kaczor, Olivia Keller, JaMiya King, Tynajah Kirby, Eric Lane, Joshua Luther, Emma Macaluso, Dazaria Martin, Grant Mayes, Patrick McCrickard, Lauren Meadows, Isabella Mickey, Brittney Mitchell, Abigail Mosley, Abbie Moxley, Hanh Nguyen, Jada Penn, Rickyah Penn, Aaliyah Perez-Ramos, Tanijuh Preston, Bear Priddy, Adam Reed, Luis Reyes Lopez, Rebekah Rorrer, Dayton Royster, Audrey Russell, Jada Setliff, Mekel Stockton, Andrew Turner, Alexis Williams, Alyssa Woods
B honor roll
Ninth grade: Morgan Amos, William Bates, Ivan Estrada Salgado, Jaylen Frazier, Jacey Kaczor, Lillie Sapp
Tenth grade: Jesus Dela Rosa-Cruz, Ethan Hairston, Jayden Hairston, Dylan Martin, Noah McCraw, Nathan Warren
Eleventh grade: Andres Akins, Braylon Kidd, Jasmyne Penn
Twelfth grade: Ivan Bravo Perez, Matthew Gilbert, SaMya Williams