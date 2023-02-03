Martinsville High School has announced its honor rolls for the second nine-week grading period.
A honor roll
Ninth grade: Aubrey Blankenbaker, Quentin Chism, Sincere Cook, Gabriel Davis, Kamori Dillard, Zaniah Dillard, Chekiya Galloway, Josue Garcia, Laila Gravely, Ny’Asia Hood, Aerran Kellam, Michael Parker, Evan Pickett, Joeii Putney, Francisco Ramirez Garay, Jailyn Reynolds, Avianna Watkins, Rilynne Williams and Kaira Womack.
Tenth grade: Adam Aguilar, Elvin Amaya Turcios, Naun Andrade Paredes, Caleb Burgess, Yadira Carrillo Tamayo, Esmeralda Castillo-Ocampo, Dale Cochran, Ana Compton, Xavier Dunham, Ruby Flores, Ava Grant, Aliyah Hairston, Abigail Haskew, Isabella Hood, Ny’Qeriyah Kellam, Kamryn Kirby, Gavin Luther, Alondra Machuca Tiznado, Skyla Martin, Rickyah Mitchell-Hairston, Steven Morales, Jacey Pamintuan, Terriah Roberts, Jariyah Smith, Brooke Turner, Isabella Vega and Kaya Yates.
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Eleventh grade: Niikko Dews, Ryan DiMingo, Jkyan Finney, Jaccob Hairston, Gabriel Haley, Makenzie Hylton, Caleb Joyce, Cortay Price, Mason Rorrer, Jessica Rumley, Skyler Spence, Christopher Talley II, Leslie Vazquez Espejo, Jackson Via and Destiny Witcher.
Twelfth grade: Marcaisa Becker, Hayden Calfee, Mikiyah Carter, NiJel Cook, Christian Eames, James Farris Jr., Zane Gardner, Matthew Gilbert, Pamela Haddock, Nasia Hairston, Natalia Martin, Eyad Mohamed, Sa’Nyia Mobley, Faith Munoz, Joseph Nguyen, RG Olea, Ashlynn Patten, Viktorya Pickett, Ciara Ramey, Papion Ritenour Shelton, KeAundre Smith, Kayla Solomon, Deonna Street and Samantha Wall.
AB honor roll
Ninth grade: Mykala Akins, Kymani Brim, Layla Garrett, Ja’Kayla Harris, Abigail Hernandez, De’Nyiran Hodge, Myasia Long, Damarious Marsh, Morgan Niblett, Yojana Romero Herrera, Lillian Rorrer, TaMarion Siddle and Kadian Williams.
Tenth grade: Evelynn Ayers, Brianna Chigwerewe, Gabriella Chilton, NaDasia Cobbs, Hayden Cundiff, Sontrell Daniels, Tyanah Dickerson, Valia Garcia, Danika Garman, Deniyah Hightower, Aidan Hood, Kasey Inman, Jose Lara Alvarado, Monserrat Machuca Tiznado, Honesty Martin, Saniya Martin, ANyshia Matthews, NaBria Millner, Sayvion Milton, John Nguyen, Naikeem Penn, Imani Smith, Ayona Stultz and Jayden Williams.
Eleventh grade: Damian Aumada, Kirsten Blankenbaker, Tyler Carr, Tyana Craig, Paris Fulp, Aleeyah Galloway, Briana Garcia-Macias, KeyAuna Griffin, Khionna Howard-Hamilton, Arlette Jaramillo Mata, Natalie LaPrade, Natalie Loredo, Mallori Lowe, Adam Mounkaila, Martiniano Orozco, Nayti Patel, Elijah Pickett, Ray Preston, Ana Serrano Rodriguez, Maribel Simon Franciso, Emarious Tinsley, Aniya Torrence, Tyra Valentine, Makayla Warren, Monica Watkins and Reagan Wright.
Twelfth grade: Demitri Blackwell, Takiya Brim, Nicholas DeJesus, Andy Espana Garcia, Steffon Evans, Nadia Flores, Hannah Hairston, Camryn James, Usman Khan, Manuel Rodriguez Perez, Christopher Wade Jr, Ashanti Wilson and Dreshawn Young.
B honor roll
Ninth grade: Jemea Craghead, Shatavia Dillard, Kyra Fuller, Omari Garcia, Kelly Hairston, London Hairston, Melody Harris, Juan Medina, Jun Olea, Xavier Perkins, Aylin Pineda-Vazquez, Lesvin Raymundo Garcia, Janetzy Rodriguez, Jared Santiago Martinez, Zyere Smith, Jayden Stockton, Raihana Tunstall and Riley Wilkins.
Tenth grade: Anne Agee, Keara Carter, NyAsia Cobbs, Kassidy Dodson, Jamirah Farris, Landon Griffin, Azetta Hairston, Briana Harris, Kimberly Hernandez, Laimen Lowe, Connor Mosley, Kendryck Redd, Destiny Salda, Jonathan Sanabia, Nevaeh Spencer, Jamey Stockton, Christopher Thacker and Cayden Walker.
Eleventh grade: NyQuis Bradley, Tanner Braley, Shamiah Carter, Johnny Clerc, DeQuan Dandridge, Kaitlynn Daughtry, Tiquasia Dodson Waller, Dora Farmer, Vincent Gravely, Latrell Hairston, LynAsshia King, Niamya Moore, Fonshay Moyer, Abbygail Neaves, Denize Ramos Tellez, John Ratliff II, Kaylee Rea, Braden Rogers, Jordan Vaughn, Cooper Wilkins. Jayden Williams and Whitny Williams.
Twelfth grade: Mirna Amaya Romero, Tanaysia Blackstock, Rayshawn Dickerson, Charles Edwards, Marissa Espinosa, Kendra Gill, Jakiyah Gravely, Janiya Gravely, Trenati Hairston, Fantasia Harper, Ludwin Lopez-Chavez, Allanah Milton, Amanda Mosser, Jabin Niblett, Christian Penn, Myia Pettie, Aysha Robles and Victor Sifuentes.