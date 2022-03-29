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Honor roll

Martinsville Middle School honor roll and Principal's List

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Martinsville Middle School announced its honor roll and Principal's List for the third nine-week grading period.

Honor roll

Sixth grade: William Bela, Eland Blankenbaker, Mason Cassell, Cordell Daniels, Keyara Dillard, Ny’Kerion France, Harmoni Hairston, Leeayla Hairston, Aubrey Hill, NyKira Johnson, Keilaj’ah Morrison and Kaden Paitsel.

Seventh grade: Serenity Bradshaw, Kayra Carr, Randy Hernandez, Ky’Asia Keen, Sariyah Little, Caden Martin, Aniyah Millner, Jazmin Ocampo-Moto, Jalehl Nibblett, Jaden Porter, Jayce Prillaman, Briana Reid, Amyah Richardson, Benjamin Richardson, Tyrese Smith, JaVonna Stubblefield and NaSir Turner.

Eighth grade: Treylan Beamer, Emanuel Rivera-Castro, Monserath Santiago-Castro, Marjorie Davis, Zaniah Dillard, Nataly Santiago-Enriquez, Josue Garcia, Myssia France-Hairston, Ja’Kayla Harris, Melody Harris, Ny’Asia Hood, Aerran Kellam, Beyonce Diaz Lara, Nyasia Long, Yoshikoe Moyer, Camarie Niblett, Jun Olea, Jailyn Reynolds, Janetzy Rodriguez, Daisia Salda, Jared Martinez-Santiago, Imanie Thomas and Kaira Womack

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Principal’s List

Sixth grade: Jaryus Brim, Abbigail Campbell, Brennan Coleman, Vincent Correa, J’Kobe Covington, Hudson Grant, Benjamin Haley, Jonathan Hudson, McKenna Mahan, Aileen Nolasco, Zion Perkins, Colby Robertson, Xavier Rodriguez, Erzart Shahini, Veronica Smith, Symphany Talley, Zaina Talley, Ja’Corian Turner, Viet Vo, Lilly Wall, William Wall, Paris Waller and Noah Wright.

Seventh grade: Jayden Ayoub, Sherman Dillard, Fernanda Machuca-Dominguez, Angeliah Eccles, Addison Hickman, Carrie Hudson, Mikayla Mally, Julie Nguyen, Ariyana Nowlin and Keira Tatum.

Eighth grade: Aubrey Blankenbaker, Sincere Cook, Victor Correa, Jemea Craghead, Caesar Draper, Chekiya Galloway, Avianna Watkins and Rilynne Williams.

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