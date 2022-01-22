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Martinsville Middle School honor roll

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Martinsville Middle School announces its honor rolls for the second nine-week grading period.

Principal’s List

Sixth grade: Abbigail Campbell, Brennan Coleman, Vincent Correa, Misael Cruz, Hudson Grant, Benjamin Haley, Kaden Paitsel, Zion Perkins, Erzart Shahini, Symphany Talley, Zaina Talley, Lilly Wall, William Wall and Paris Waller.

Seventh grade: Kayra Carr, Angeliah Eccles, Addison Hickman, Julie Nguyen, Tristan Nibblett, Anyana Nowlin, Tyrese Smith and Keira Tatum.

Eighth grade: Sincere Cook, Victor Correa and Melody Harris.

Honor roll

Sixth grade: David Argueta, William Bela, Kira Compton, J’Kobe Covington, Cordell Daniels, Harmoni Hairston, Jonathan Hudson, Isabella Hurd, McKenna Mahan, Veronica Smith, Ja’Corian Turner and Vien Vo.

Seventh grade: Rodina Bayoumy, Parker Calfee, Sherman Dillard, Fernanda Machuca-Dominguez, Jordan Foster, Kamare Gravely, Sarah Greene, Carrie Hudson, Ky’Asia Keen, Sariyah Little, Miskayla Mally, Jalehl Nibblett, Jaden Porter, Chance Price, Briana Reid, Amyah Richardson, Benjamin Richardson, Logan Richardson, NaSir Turner and Caleb Valentine.

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Eighth grade: Treylan Beamer, Alessio Cox, Jemea Craghead, Gabriel Davis, Marjorie Davis, Shatavia Dillard, Zaniah Dillard, Caesar Draper, Nataly Santiago-Enriquez, Chekyla Galloway, Layla Garrett, Lacario Gray, JaKayla Harris, De’Nyiran Hodge, Aerran Kellam, Beyonce Lara Diaz, Rilynne Williams and Kaira Womack.

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