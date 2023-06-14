Patrick Henry
Patrick Henry Elementary announces it honor roll and Principal’s List for the fourth nine-week grading period:
Honor roll
Third grade: Zefrina Capulong, Aubree Carter, O’Derion DeShazo, Kavany Flores, Kenyon Jones, Adelyn McKenzie, Jayonna Moore, Phoenix Moore, Lanay Pruitt, Khwaja Sediqi, Lilyann Stallard, Emmie Steward, Lilliana Torres, Hailey Turner and Naryah Williams.
Fourth grade: My’Keriyah Bruce, Trinity Chaney-Burgess, Haylee Clark, Andrew Dillard, Alania Ferguson, Cole Jamison, Adianes Manzanares, Ke’Maya Martin, Pa’Chaun Moore, Taylor Moore, Kayden Price, King Ray, Keirsten Smith, Kaydien Valentin, Sa’Niyah Walker, Makira Warren and Bentley Williamson.
Fifth grade: Mickeal Belcher, Jaden Briggs, Jaydah Burnette, Ryder Cannaday, Ethan Christopher, Hailey Coleman, Ja’Veona Coles, Chloe Eanes, Janae Eggleston, Dania Fields, Appalania Gravely, Jaymi Henriquez-Ramos, Bryan Hernandez Machuca, Kaylee Hightower, Jonathan Hodge Jr. Amauri Johnson, Amare Martin, Imani Newsome, Isabella Palmer, Kyra Penn, Julie Pham, Kendall Price, Meagan Price, MyKalah Saunders, Zoya Sediqi, Michelle Simacek and Zakiyah Webster.
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Principal’s List
Third grade: Elena Alvarez-Lozano, Jamila Anderson, Adelaide Brent, Aiden Boaz, Adelyn Campbell, Amyrah Dillard, Jalil Hairston, Holden Hylton, Aubrey Kirby, Jesmari Morales, Sophia Odberg, Daniel Robinson, Natalie Simacek, Margot Sharp, Aubrey Stone, Emery Taylor, Wesley Walker and Lilly Wilson.
Fourth grade: Takeria Beal, Demitri Broadnax, Kaelyn Conner, Remington Crockett, Chloe Curry, Asiel Davila-Butler, Tamare Davis, Archer Deatherage, Lily DeJesus, Alanna Gerlach, Jadyn Gravely, Trevor Gregory, Ka’Nasia Hairston, Justin Hodge, Jade Holland-Dallas, Wyatt Hoyer, Jamison Jackson, Ayden Jones, Josiah Law, J’Amira Lockett, Kennneth Lucas, Aubree Mahan, Kennedy Martin, JaZai Moore, Jycere Moorman, Kei’Yauni Morrison, Samuel Olivares-Rosas, Symphony Phillips, Bradley Richardson, Asma Sediqi, Katherine Wall, Dillon Wilson and Mason Wright.
Fifth grade: Zariyah Bouldin, Henry Byram, Litzy Contreras Rosas, Skyla Euceda, Nina Giles, Elaina Hairston, James Hall, Jewel Martin, Jairo Mata, Arielle Mitchell, Allison Mooney, Bryson Penn, Daniya Penn, Zion Powell, Alexis Stallard, Kyla Steward and Maya Williams.