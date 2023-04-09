Patrick Henry
Patrick Henry Elementary announces it honor roll and Principal’s List for the third nine-week grading period:
Honor roll
Third grade: Elena Alvarez, Adelyn Campbell, Zefrina Capulong, Aubree Carter, O’Derion DeShazo, Kavany Flores, Jalil Hairston, Kenyon Jones, Adelyn McKenzie, Shania McPherson, Liam Martin, Jayonna Moore, Jesmari Morales, Christian Newsome, Lanay Pruitt, Emmie Steward, Aubrey Stone, Hailey Turner, Naryah Williams and Lilly Wilson.
Fourth grade: Dimitri Broadnax, Trinity Chaney-Burgess, Haylee Clark, Chloe Curry, Tamare Davis, Brooklyn, DeShazo, Andrew Dillard, Mi’Kayla Eccles, Alania Ferguson, Bryson Gilbert, Jayden Gravely, Justin Hodge, Wyatt Hoyer, Kennneth Lucas, Aubree Mahan, Ke’Maya Martin, Adianes Manzanares, Kennedy Martin, Nijel Merritt, JaZai Moore, Pa’Chaun Moore, Taylor Moore, Bradley Richardson, Eli Rueda Balcazar, Keirsten Smith, Kaydien Valentin, Sa’Niyah Walker, Makira Warren and Mason Wright.
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Fifth grade: Jaden Briggs, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Ja’Veona Coles, Litzy Contreras Rosas, Skyla Euceda, Nina Giles, Appalania Gravely, Jaymi Henriquez-Ramos, Amare Martin, Jewel Martin, Allison Mooney, Isabella Palmer, Kyra Penn, Julie Pham, Zion Powell, Kendall Price, Zoya Sediqi, Alexis Stallard and Kyla Steward.
Principal’s List
Third grade: Adelaide Brent, Aiden Boaz, Amyrah Dillard, Holden Hylton, Aubrey Kirby, Sophia Odberg, Daniel Robinson, Natalie Simacek, Margot Sharp, Emery Taylor and Wesley Walker.
Fourth grade: Takeria Beal, Remington Crockett, Archer Deatherage, Lilly DeJesus, Alanna Gerlach, Trevor Gregory, Ka’Nasia Hairston, Jamison Jackson, Ayden Jones, Jr. Josiah Law, J’Amira Lockett, Jycere Moorman, Kei’Yauni Morrison, Samuel Olivares-Rosas, King Ray, Asma Sediqi, Katherine Wall, Bentley Williamson and Dillon Wilson.
Fifth grade: Zariyah Bouldin, Henry Byram, Elaina Hairston, James Hall, Jairo Mata, Arielle Mitchell, Bryson Penn, Daniya Penn and Maya Williams.