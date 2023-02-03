Patrick Henry Elementary announces it honor roll and Principal's List for the second nine-week grading period:
Honor roll
Third grade: Elena Alvarez, Adelyn Campbell, Zefrina Capulong, Delilah Dudley, Kavany Flores, Jalil Hairston, Kenyon Jones, Aubrey Kirby, Adelyn McKenzie, Shania McPherson, Jayonna Moore, Jesmari Morales, Christian Newsome, Lanay Pruitt, Khwaja Sediqi, Lilyann Stallard, Emmie Steward, Aubrey Stone, Naryah Williams and Lilly Wilson.
Fourth grade: Trinity Chaney-Burgess, Chloe Curry, Brooklyn DeShazo, Andrew Dillard, Alania Ferguson, Bryson Gilbert, Jayden Gravely, Wyatt Hoyer, Markuarias Lampkins, J’Amira Lockett, Calvin Lovelace, Ke’Maya Martin, Kennedy Martin, Nijel Merritt, Pa’Chawn Moore, Taylor Moore, Kei’Yauni Morrison, Kayden Price, Bradley Richardson, King Ray, Keirsten Smith, Kaydien Valentin, Sa’Niyah Walker, Makira Warren and J’Leeyah Wilson.
People are also reading…
Fifth grade: Keontez Barksdale, Mickeal Belcher, Jaden Briggs, Jaydah Burnette, Hailey Coleman, Ja’Veona Coles, Litzy Contreras Rosas, Chloe Eanes, Elaina Hairston, Dania Fields, Nina Giles, Appalania Gravely, Jaymi Henriquez-Ramos, Kaylee Hightower, Amouri Johnson, Amare Martin, Allison Mooney, Isabella Palmer, Kyra Penn, Zion Powell, Kendall Price, Meagan Price, Michelle Simacek, Alexis Stallard, Kyla Steward and Zakiyah Webster.
Principal’s List
Third grade: Adelaide Brent, Aiden Boaz, Aubree Carter, Amyrah Dillard, Holden Hylton, Sophia Odberg, Daniel Robinson, Natalie Simacek, Margot Sharp, Emery Taylor, Hailey Turner and Wesley Walker.
Fourth grade: Takeria Beal, Dimitry Broadnax, Remington Crockett, Archer Deatherage, Jade Holland-Dallas, Jamison Jackson, Ayden Jones, Jr. Josiah Law, Aubree Mahan, JaZai Moore, Jycere Moorman, Asma Sediqi, Tadley Taborn, Katherine Wall, Bentley Williamson, Dillon Wilson and Mason Wright.
Fifth grade: Zariyah Bouldin, Ethan Christopher, Skyla Euceda, James Hall, Jewel Martin, Jairo Mata, Arielle Mitchell, Bryson Penn, Daniya Penn, Julie Pham, Zoya Sediqi and Maya Williams.