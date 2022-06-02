Patrick Henry Elementary School honor rolls for fourth quarter

Patrick Henry Elementary announces it honor rolls for the fourth nine-week grading period:
Honor roll
Third grade: Haylee Clark, Chloe Curry, Tamar’e Davis, Brooklyn DeShazo, Alanna Gerlach, Bryson Gilbert, Jade Holland-Dallas, Jamison Jackson, J’Amira Lockett, Aubree Mahan, Kennedy Koy-Monroe Martin, JaZai Moore, Samuel Olivares-Rosas, Bryan Perez-Zuniga, Bradley Richardson, Dominic Torres, Kaydien Valentin.
Fourth grade: Matthias Bannister, Jaden Briggs, Ethan Christopher, Ja’Veonna Coles, Appalania Gravely, Jaymi Henriquez-Ramos, Amauri Johnson, Macari Long, Amare Martin, Arielle Mitchell, Allison Mooney, Khimora Moore, Bryson Penn, Kyra Penn, Julie Pham, Kendall Price.
Fifth grade: Tyliric Barbour, Zyad Bayoumy, Kourtnee Bradner, De’Kerea Bruce-Flood, Mahcori Chapman, Aubrey Davis, J’Caryous Day, Kyrie Dillard, Nadia Dominguez Gonzalez, Zamiyah Estes, Ayden Hagwood-Scott, Azaan Hairston, Zimari Hairston, AR’Rasia Johnson, Summer Jordan, Isaias Lopez Valentin, NyJurrian Martin, Jayden Myers, Mason Newsome, Jeremiah Porter, Aurora Rankin, Jayce Ratliff, Ayden Roberts, Tre’vion Rouse, Maheva Simon, Adreal Stultz, Kailyn Venable, Chiya Williams.
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Principal’s List
Third grade: Takeria Beal, Remington Crockett, Archer Deatherage, Lily De’Jesus, Madilyn Dowling, Morgan Dowling, Wyatt Hoyer, Ayden Jones, Josiah Law, Taylor Moore, King Ray, Tadley Tayborn, Katherine Wall, Bentley Williamson, Dillon Wilson.
Fourth grade: Zariyah Bouldin, Litzy Rosas, Skyla Euceda, Elaina Hairston, James Hall, Caden Harris, Jewel Martin, Jairo Mata, Emma Packer, Daniya Penn, Alayiah Price, Kyla Steward, Mariah Thompson, Maya Williams.
Fifth grade: Bridgette Brent, Olivia Campbell, Mackenzie Church, Rider Cobb, Levi Dillon, Marisol Garcia-Macias, Dre’dyn Hairston, Zoey Hannans, Zackary Harter, Kirsten Henderson, Emillio Martin, Amarriyah Matthews, KaVaughn Muse, Logan Osborne, Josiah Porter, Lesley Ratcliff, Samson Ray, Dominic Robinson, Caleb Troncoso, Isabel Troncoso Price, William Wray, Arianna Ybarra.