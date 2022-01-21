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Patrick Henry Elementary School honor rolls

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Patrick Henry Elementary announces it honor rolls for the second nine-week grading period:

Honor roll

Third grade: Dimitry Broadnax, Haylee Clark, Kaelyn Conner, Tamar’e Davis, Brooklyn DeShazo, Andrew Dillard, Ambryn Farris, Alanna Gerlach, Jamison Jackson, Markuarias Lampkins, Kenneth Lucas, Aubree Mahan, Jycere Moorman, Kei’Yauni Morrison, Samuel Olivares-Rosas, Bryan Perez-Zuniga, Symphony Phillips, Keirsten Smith, Dominic Torres, Kaydien Valentin, Bentley Williamson and J’Leeyah Wilson.

Fourth grade: Matthias Bannister, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Skyla Euceda, Nina Giles, Appalania Gravely, James Hall, Jaymi Henriquez-Ramos, Bryan Hernandez-Machuca, Arielle Mitchell, Allison Mooney, Isabella Palmer, Zion Powell, Kendall Price, Michelle Simacek, Kyla Steward and Maya Williams.

Fifth grade: Zyad Bayoumy, Kourtnee Bradner, De’Kerea Bruce-Flood, Mahcori Chapman, Mackenzie Church, Aubrey Davis, J’Caryous Day, Levi Dillon, Nadia Gonzalez, Zamiyah Estes, Marisol Garcia-Macias, Ayden Hagwood-Scott, Azaan Hairston, Zimari Hairston, Kirsten Henderson, AR’Rasia Johnson, NyJurrian Martin, Jayden Myers, Jesiah Niblett, Josiah Porter, Aurora Rankin, Ayden Roberts, Dominic Robinson, Tre’vion Rouse, Amiya Thomas, Chiya Williams, William Wray and Arianna Ybarra.

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Principal’s List

Third grade: Takeria Beal, Remington Crockett, Chloe Curry, Archer Deatherage, Lily De’Jesus, Madilyn Dowling, Morgan Dowling, Jade Holland-Dallas, Wyatt Hoyer, Ayden Jones, Josiah Law, J’Amira Lockett, Taylor Moore, King Ray, Tadley Taborn, Katherine Wall, Dillon Wilson

Fourth grade: Zariyah Bouldin, Litzy Rosas, Elaina Hairston, Jewel Martin, Jairo Mata, Emma Packer, Daniya Penn, Alayiah Price, MyKalah Saunders, Mariah Thompson

Fifth grade: Tyliric Barbour, Bridgette Brent, Olivia Campbell, Rider Cobb, Kyrie Dillard, Dre’dyn Hairston, Zoey Hannans, Zackary Harter, Jamarion Hunt, Summer Jordan, Emillio Martin, Amarriyah Matthews, KaVaughn Muse, Logan Osborne, Jeremiah Porter, Lesley Ratcliff, Jayce Ratliff, Samson Ray, Isabel Price, Kailyn Venable

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