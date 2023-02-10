Rich Acres Elementary School has announced its academic awards for the second nine-week grading period.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Valentina Carrillo, Kaliya Carter, Nicholas Clark, Jax Coleman, Gavin Dean, John English, Hunter Oldham, Zoe Walker, Makayla Watkins
First grade: Jayden Adams, Emma Aparicio, Eva Aparicio, Grace Gomez Hernandez, Virginia Jarrell
Second grade: Berkeley Bailey, Sofia Coca-Funes, Jayden Gauldin, Savannah Oldham, Atley Peters, Dezmond Scales, Aria Vasquez
Third grade: Za'Kari Carter, Cameron Chaney, Kaylee Cumpston, Kailan Harris, Carmello Hayden, Anthony Palumbo, Caesar Penn, Caleb Preston, Mubarak Salim, Enrique Silva
Fourth grade: Harper Adkins, Trinity Alley, Kendrick Carter, Kinley Clark, Natalie Espana-Becerra, Cadence Oakes, Gavin Paredes, Andrew Sisler
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Fifth grade: Marco Angles-Ocana, Nicole Garcia-Sanchez, Liam Neely, Grymm Tatoy
Honor Roll
Kindergarten: Tre'Von Coles, Zander Corbett, Elei Cortes, Amara Hairston, Sage Reid, Alastor Tatoy, Zoey Watson
First grade: Bella Angles-Meza, Jamarcus Bruce, Emanuel Dodson, Liam Gwynn, Alayna Logan, Nylah Paylor, Christa Penn, Cynthia Penn, Skylar Shelton
Second grade: Camilla Barksdale, Joirdin Dillard, Khallie Hairston, Anirah Hairston-Moyer, Gage Johannes, Omar Melo-Sanchez, Oscar Melo-Sanchez, Jayona Paylor, Alivia Penn, Aubriella Reed, Barastyr Tatoy, Josiah Thomas, Ni'Kias Woods
Third grade: Braylen Alvarez, My'Kai Bishop, Zion Gravely, David Harp, Alaya King, James Lipford Jr, Aja McGill, Noah Mendoza Olmos, Calliope Osborne, Francisco Perez Vasquez, Atticus Secrest, Waylon Shockley, Terrion Turner
Fourth grade: Luke Ciotoli, Constance Hairston, Marlon Martinez-Gonzalez, Azariyah Waller, Serenity Waller
Fifth grade: Caleb Ciotoli, Kingston Dalton, Peyton Duncan, Ashton Gravely, Peyton Keith, Icees Kellam, Daniyah Watkins, Isabella Watts
Academic Achievement
Kindergarten: Colton Barbour
Second grade: Dezmond Mbianga Belinga
Fourth grade: Cristian Brim