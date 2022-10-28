Stanleytown Elementary School honor roll for the first grading period

Stanleytown Elementary School has released its honor rolls for the first nine-week grading period.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Ashton Barajas Carrillo, Benjamin Calfee, Jacione Chaney, Ronnie Clark Jr., Jackson Compton, Nash Conner, Kaiden Hale, Lilliann Hamlin, Saeven Hicks, Tabatha Hunt, Zyrah Hunt, Delilah Lineberry, Kahlani Moore, Chance Pagans, Valery Salgado-Olamendi, Marlie Snead, Nixon Spinks, Asher Stroud
First grade: Josiah Ashby, McKinley Belcher, Emma Burks, Ashtyn Cox, Elijah Duffy, Paisley Dunagan, Nicholas Gravely, Aleisa Harris, William Hundley III, Liam Parsons, Matthew Plaster, Adalynn Rowles, Kayah Stewart, Nehemiah Stewart, William Stone, Benjamin Townes, Emma Vaughan, Dominus Watkins, Harley Williams
Second grade: Windsor Barnes, Liam Cuenca, Aniyha Harris, Uriel Hernandez Miguel, Ava Hill, Morgan McBride, Liam Napier, Charlie Nixon, Nathaniel Padgett, Ava Stroud
People are also reading…
Third grade: Taylor Allen, Tristan Allen, Leonel Canela-Thomas, Kali Coleman, Zuri Hairston, Raylan Hambrick, Izzabella Hopkins, Rachel Martin, Trinity Ramsey, Riley Sutton, Caleb Waller
Fourth grade: Autumn Easley, Addilyn Kidd, Owen Plogger
Fifth grade: Kadence Bousman, Silas Gammons, Trinity Law, Jate Meyer, Ezekiel Pack, Kyleigh Triplett
Honor Roll
Kindergarten: Zoey Anderson, Atalia Estes, Abigale Gillespie, Ruby Harris, Stella Harris, Nevaeh Lowe, Aurora Ocampo, Malik Reeves, Jaxson Rico, Serenity Walker, Brynnley Waller
First grade: Madelyn Carrillo, Jaela Hairston, Journi Horne, Ahmia Hudgins, Jamarius Hunt, Raelynn Hutchinson, Adam Loudermilk, Philip Manzano Pitogo, Vanessa Milla, Ariana Mitchell, Karleigh Rigney, Rebecca Smith
Second grade: Brooklyn Adkins, Avery Allen, Elivyah Burch, Gemini Duvernay, Avery Franklin, Allison Handy, Skylynn Lockard, Sarah Loudermilk, Yoselin Miguel, Azariah Reeves, Oakley Stone, Jeremiah Wells, Autumn Williams
Third grade: Adalayna Easter, Jaycee Kidd, Adilynn Lockard, Luna Ocampo, Ainzleigh Pack, Shylah Parsons, Bentley Reyell, Aubrey Roberts, Lucas Schronce, Gabriel Young
Fourth grade: Ethan Blankenship, Peter Karkenny, Emily Medina-Portugal, Elana Ramos, Alexis Waid, Keysiah Walker, Gaberiel Wimbish
Fifth grade: Issacc Bailey, Jayden Clark, BiLanna Martin, Greylin Martin, Elisabeth McCoy, Daniel Sandoval Ocampo, Makayla Spinks, Gemma Surber, Jayden Sutton, Nathan Vaughn
Academic Achievement
Kindergarten: Alaina Butler