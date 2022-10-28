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HONOR ROLLS

Stanleytown Elementary School honor roll for the first grading period

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At least five hours of sleep a night may cut the over-50s' chances of multiple chronic health problems, according to a new study.

Stanleytown Elementary School has released its honor rolls for the first nine-week grading period.

Principal’s Scholar

Kindergarten: Ashton Barajas Carrillo, Benjamin Calfee, Jacione Chaney, Ronnie Clark Jr., Jackson Compton, Nash Conner, Kaiden Hale, Lilliann Hamlin, Saeven Hicks, Tabatha Hunt, Zyrah Hunt, Delilah Lineberry, Kahlani Moore, Chance Pagans, Valery Salgado-Olamendi, Marlie Snead, Nixon Spinks, Asher Stroud

First grade: Josiah Ashby, McKinley Belcher, Emma Burks, Ashtyn Cox, Elijah Duffy, Paisley Dunagan, Nicholas Gravely, Aleisa Harris, William Hundley III, Liam Parsons, Matthew Plaster, Adalynn Rowles, Kayah Stewart, Nehemiah Stewart, William Stone, Benjamin Townes, Emma Vaughan, Dominus Watkins, Harley Williams

Second grade: Windsor Barnes, Liam Cuenca, Aniyha Harris, Uriel Hernandez Miguel, Ava Hill, Morgan McBride, Liam Napier, Charlie Nixon, Nathaniel Padgett, Ava Stroud

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Third grade: Taylor Allen, Tristan Allen, Leonel Canela-Thomas, Kali Coleman, Zuri Hairston, Raylan Hambrick, Izzabella Hopkins, Rachel Martin, Trinity Ramsey, Riley Sutton, Caleb Waller

Fourth grade: Autumn Easley, Addilyn Kidd, Owen Plogger

Fifth grade: Kadence Bousman, Silas Gammons, Trinity Law, Jate Meyer, Ezekiel Pack, Kyleigh Triplett

Honor Roll

Kindergarten: Zoey Anderson, Atalia Estes, Abigale Gillespie, Ruby Harris, Stella Harris, Nevaeh Lowe, Aurora Ocampo, Malik Reeves, Jaxson Rico, Serenity Walker, Brynnley Waller

First grade: Madelyn Carrillo, Jaela Hairston, Journi Horne, Ahmia Hudgins, Jamarius Hunt, Raelynn Hutchinson, Adam Loudermilk, Philip Manzano Pitogo, Vanessa Milla, Ariana Mitchell, Karleigh Rigney, Rebecca Smith

Second grade: Brooklyn Adkins, Avery Allen, Elivyah Burch, Gemini Duvernay, Avery Franklin, Allison Handy, Skylynn Lockard, Sarah Loudermilk, Yoselin Miguel, Azariah Reeves, Oakley Stone, Jeremiah Wells, Autumn Williams

Third grade: Adalayna Easter, Jaycee Kidd, Adilynn Lockard, Luna Ocampo, Ainzleigh Pack, Shylah Parsons, Bentley Reyell, Aubrey Roberts, Lucas Schronce, Gabriel Young

Fourth grade: Ethan Blankenship, Peter Karkenny, Emily Medina-Portugal, Elana Ramos, Alexis Waid, Keysiah Walker, Gaberiel Wimbish

Fifth grade: Issacc Bailey, Jayden Clark, BiLanna Martin, Greylin Martin, Elisabeth McCoy, Daniel Sandoval Ocampo, Makayla Spinks, Gemma Surber, Jayden Sutton, Nathan Vaughn

Academic Achievement

Kindergarten: Alaina Butler

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