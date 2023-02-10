Stanleytown Elementary School has released its honor rolls for the second nine-week grading period.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Ronnie Clark Jr., Nash Conner, Lilliann Hamlin, Saeven Hicks, Zyrah Hunt, Delilah Lineberry, Kahlani Moore, Chance Pagans, Valery Salgado-Olamendi, Marlie Snead, Nixon Spinks, Asher Stroud
First grade: Josiah Ashby, McKinley Belcher, Emma Burks, Ashtyn Cox, Elijah Duffy, Paisley Dunagan, Nicholas Gravely, Journi Horne, Matthew Plaster, Adalynn Rowles, Rebecca Smith, Kayah Stewart, Nehemiah Stewart, Mirna Vallecillo Pineda, Dominus Watkins
Second grade: Avery Allen, Windsor Barnes, Elivyah Burch, Gemini Duvernay, Allison Handy, Uriel Hernandez Miguel, Morgan McBride, Charlie Nixon, Nathaniel Padgett, Ava Stroud
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Third grade: Taylor Allen, Tristan Allen, Leonel Canela-Thomas, Kali Coleman, Zuri Hairston, Izzabella Hopkins, Rachel Martin, Emma Neely, Luna Ocampo, Ainzleigh Pack, Trinity Ramsey, Aubrey Roberts, Lucas Schronce, Riley Sutton, Caleb Waller
Fourth grade: Autumn Easley
Fifth grade: Silas Gammons, Kyleigh Triplett
Honor Roll
Kindergarten: Zoey Anderson, Ashton Barajas Carrillo, Benjamin Calfee, Jacione Chaney, Jackson Compton, Abigale Gillespie, Kaiden Hale, Tabatha Hunt, Nevaeh Lowe, Jaxson Rico, Serenity Walker
First grade: Jaela Hairston, Aleisa Harris, William Hundley III, Raelynn Hutchinson, Mykala Knight, Adam Loudermilk, Philip Manzano Pitogo, Liam Parsons, Karleigh Rigney, Addison Spears, William Stone, Zuri Thomas, Benjamin Townes, Emma Vaughan, Harley Williams
Second grade: Brooklyn Adkins, Liam Cuenca, Charlee Dudley, Avery Franklin, Aniyha Harris, Ava Hill, Skylynn Lockard, Sarah Loudermilk, Liam Napier, Azariah Reeves, Oakley Stone, Diana Tejeda-Lopez, Jeremiah Wells, Autumn Williams
Third grade: Elizabeth Alley, Sarah Calfee, Ella Coleman, Strother Fulcher, JaMarion Hairston, Raylan Hambrick, Margo Harris, Jessia Horne, Jaycee Kidd, Adilynn Lockard, Shylah Parsons, Sadie Peters, Brandon Vires Winningham, Skylar Young
Fourth grade: Addilyn Kidd, Emily Medina-Portugal, Owen Plogger, Elana Ramos, MaKenna Valentine, Gaberiel Wimbish
Fifth grade: Kadence Bousman, Greylin Martin, Jate Meyer, Ezekiel Pack, Jayden Sutton, Nathan Vaughn
Academic Achievement
Kindergarten: Alaina Butler
Second grade: Yoselin Miguel