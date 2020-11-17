Academic honors 1st quarter: Martinsville High School, Carlisle School

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Martinsville High School
A honor roll
SENIORS: Andrew Carter, Andrew Clerc, Julianna Cox, Daniel Dalton, Mackenzie Edmonds, Trinity Gravely, Julius Hairston, Benjamin Jarrett, James Li, Viktorya Pickett, Dominique Robinson, JaKyla Sydnor, Cynthia White, Kellene Wotring.
JUNIORS: Keyounah Adams, Alexis Ashby, Savannah Brown, Lorianna Elliott, Ja Mirah Gravely, Lauren Hruza, Taiona Martin, Akayla Penn, Nytera Penn, Tyrell Spencer, Alivia Stout, Sidney Tran, Caleb Sunkins, Michael Walker, Joseph Ziglar.
FRESHMEN AND SOPHOMORES: Demitri Blackwell, Jalik Blackwell, Hayden Calfee, Gabriel Daughtry, Ryan DiMingo, Jkyan Finney, Jayden Fitzgerald, Paris Fulp, Briana Garcia-Macias, Pamela Haddock, Arlette Jaramillo Mata, Caleb Joyce, Olivia Keller, LynAsshia King, Amanda Mosser, Abbygail Neaves, Anh Nguyen, Joseph Nguyen, Aubrey Price, Cortay Price, Charles Pugh, John Ratlif II, Kaylee Rea, KeAundre Smith, Kayla Solomon, Christopher Talley, Michael Tatum, Paige Taylor, Jackson Via, Destiny Witcher, Reagan Wright.
AB honor roll
SENIORS: Antwone Callender, Vartaysha Cole, Kendall Compton, Taniya Dillard, Leticia Garcia Vergara, Anthony Hairston, NaKieyah Hairston, Keith Kellenbenz, Sheccid Lara Diaz, Daphnie Lintag, Nicolas Lopez, Hannah Martin, Zoie Smith, Samuel Stewart, Curtease Stockton, Makiyah Stockton, Bryson Stone, Ethan Thomas, Estrella Vazquez, Laura Washington.
JUNIORS: Williams Agee, Nicholas Buck, Dylan Cochran, Symphanie Collins, Assyria Flowers, Traven Gilley, Ashton Hairston, Jaliyah Hairston, Omarion Hairston, Edward Harrison, Audrey Hundley, Keyshawn Kirby, Denise Lara Diaz, Jovanny Tiznado Machuca, Sophie Stewart, Bryson Stokes, Onyinye Ugbomah-Otunuya, Destony Whittington.
FRESHMEN AND SOPHOMORES: Jimena Amaya Romero, Eyad Bayoumy, Marcaisa Becker, Katelin Boyd, Kendaysha Briscoe, Tyler Carr, DeQuan Dandridge, Kaitlynn Daughtry, Joshua Dawson Jr., Marissa Espinosa, Nadia Flores, Zane Gardner, Matthew Gilbert, NiJel Gravely, Trevion Gravely, Latrell Hairston, Trenati Hairston, Gabriel Haley, Katherine Hall, Betzaida Hernandez Mata, Sarah Hoff, Natalie LaPrade, Izayveous Martin, Natalia Martin, Sofia Mateos, Harley McAdams, Azahriauna Mitchell, Adam Mounkaila, Kydreiona Moyer, Nayti Patel, Myia Pettie, Skyler Spence, Deonna Street, Keyasia Thomas, Emarious Tinsley, Tyra Valentine, Ahmyr Washington, Ashanti Wilson, Sariyah Woods.
B honor roll
SENIORS: Tahli Clanton, Michael Devora-Guerrero, Manjuan Dudley Jr., J'Quavien Harris, Casey Hart, Leighton Jamison, Felipe Mitchell, Jazmyne Penn, Katherine Rorrer, Ayanna Williams.
JUNIORS: Caroline Boa, Brendan Bower, Mahaliah Bradshaw, Kyarah Broadwater, JaMere Eggleston Smith, Connor Harlowe, Tamiya Leftwich, Jaylan Long, Montana Minter, Kiley Patten, Michalin Penn, Tyaisha Wright.
FRESHMEN AND SOPHOMORES: Ludwin Chavez-Lopez, Robert Davis, Tiquasia Dodson Waller, Charles Edwards, Catalina Franco, Aleeyah Galloway, Monica Guevara, Kanya Hairston, Vanessa Hernandez Aleman, Sincere Jamison, Mirna Jimena Romero, I’Yani Long Martin, Mallori Lowe, Johnny Moxley, Ashlynn Patten, Sanira Perkins, Denize Ramos Telles, De’Marjae Reed, Syriah Roberts, Kameron Robinson, Evan Shivley, Adrienne Smith, Aniya Torrence, Nweike Ugbomah-Otunuya, Jordan Vaughn, Makayla Warren.
Carlisle School
Trustees' list (4.0 and higher): Sage Abercrombie, Taylor Adelman, Rachel Adkins, Shyanne Alderman, Ahmed Alfahd, Jai Banerjee, Avinash Banerjee, Anika Banerjee, Peyton Brightwell, Finley Brightwell, Cole Bryant, Charlotte Burdine, Rebecca Clardy, Jamir Coles, Zachary Craddock, Allie Craddock, Colby Cunningham, Cristiano Di Maro, Sophia Doss, Isadora Favero, Colby Favero-Wylie, Maxine Garrett, Webb Garrett, Jacob Gonzalez, Jason Hancock II, Mckenzie Hauser, Reece Haymore, Anderson Haymore, Destiny Johnson, Garret Kangas, Emma Keys, Jack Lingle, Virginia McClain, Amelia Monroe, London Norman, Scarlett Norman, Ariana Osborne, Polina Padun, Anjalee Parikh, Kaylee Pettit, Hadden Probst, Gabriel Richardson, Keister Richardson IV, Jameson Smith, Caden Spencer, Dylan Spence r, Elliott Stowe, Rainer Stoyer, Abigail Sullivan, Lillian Sullivan, William Thomas, Layton Thomas, Brooke Thomson, Andrew Truong, Cedar Wade, Charlotte Zagol, Lorelei Zagol.
Head of School's list (3.5-3.9): Caselyn Alderman, Ennass Alfahd, Gareth Barnard, Bridget Belk, Hudson Bell, Dareyon Bennett, Nour Bensadik, Abigail Blankenship, Chloe Bloomer, Abigail Branson, Jacob Coles V, Bryce Cox, Andrew Crews, Colin Cunningham, Emory Eastwood, Daniel Eure, Eleanor Favero, Elizabeth Gentry, Max Gilley, David Good III, Anabelle Harder, Jayden Harrison, Chandler Horsley, Lucas Jordan, Addison Lawrence, De'Miya Martin, Cali Martin, Cooper Meyer, Jackson Neighbors, Lucas Nicoletti, Chandler Norman, Conner Plaster, Laci Shelton, Jacob Simpson, Zachary Souther, Benjamin Stowe, Shivani Suthar, William Vaughn Jr., Charity White, Riley Wood, Lorelei Wray, Silas Zeidler.
Director's list (3.0-3.4):DeAmber Harris, Elizabeth Wright.
These lists are supplied by the schools.
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