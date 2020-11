Academic honors 1st quarter: Martinsville High School, Carlisle School

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Martinsville High School

A honor roll

SENIORS: Andrew Carter, Andrew Clerc, Julianna Cox, Daniel Dalton, Mackenzie Edmonds, Trinity Gravely, Julius Hairston, Benjamin Jarrett, James Li, Viktorya Pickett, Dominique Robinson, JaKyla Sydnor, Cynthia White, Kellene Wotring.

JUNIORS: Keyounah Adams, Alexis Ashby, Savannah Brown, Lorianna Elliott, Ja Mirah Gravely, Lauren Hruza, Taiona Martin, Akayla Penn, Nytera Penn, Tyrell Spencer, Alivia Stout, Sidney Tran, Caleb Sunkins, Michael Walker, Joseph Ziglar.