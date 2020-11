Academic honors 1st quarter: Martinsville Middle School, Albert Harris Elementary, Carlisle School

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Martinsville Middle School

Principal’s list

Grade 6: Noah Aaron, Jaylen Claytor, Tyson Hairston Jr., Katherine Jarrett, Madalyn Keller, Dariyah Little, Caden Martin, Julie Nguyen,Ariyana Nowlin, Gillian Soper.

Grade 7: Quentin Chism, Sincere Cook, Victor Correa, Laila Gravely, London Hairston, Jordan Haskins, Aerran Kellam, Xavier Perkins, Diamond Turner, Benjamin Wood.

Grade 8: Caleb Burgess, Yadira Tamayo Carrillo, Ruby Flores, Ava G rant, Deniyah Hightower, Gavin Luther, Alondra Tiznado Machuca, Monserrat Tiznado Machuca, Kennedy McPherson, John Nguyen, Jala Niblett, Terriah Roberts, Isabella Vega.

Honor roll

Grade 6: Kyndall Benton, Angeliah Eccles, Joshua Redd, Olivia Turner, Caleb Valentine.

Grade 7: Jemea Craghead, Marjorie Escano, Evan Pickett.