Academic honors 1st quarter: Martinsville, Patrick County schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Patrick Henry Elementary

Principal’s list

Third Grade: Kendall Banks, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Ja’Miya Dailey, Kamiyah Draper, Nina Giles, Coy Grant, Appalania Gravely, Tayshawn Hairston, James Hall, Kaylee Hightower, Jewel Martin, Jairo Mata, Isabella Palmer, Bryson Penn, Daniya Penn, Zion Powell, Kendall Price, Quandel Richards, Michelle Simacek, Kyla Steward, Blake Stultz, Mariah Thompson, Ariyah Webster, Zakiyah Webster.

Fourth Grade: Olivia Campbell, Joshua Connely, Aubrey Davis, Maryam Dhabaan, Nadia Dominguez, Ayden Hagwood-Scott, Kingston Howard-Hamilton, Logan Osborne, Aurora Rankin, Samson Ray, Ayden Roberts, Kailyn Venable, William Chase Wray, Arianna Ybarra.