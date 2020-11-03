Academic honors 1st quarter: Martinsville, Patrick County schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Patrick Henry Elementary
Principal’s list
Third Grade: Kendall Banks, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Ja’Miya Dailey, Kamiyah Draper, Nina Giles, Coy Grant, Appalania Gravely, Tayshawn Hairston, James Hall, Kaylee Hightower, Jewel Martin, Jairo Mata, Isabella Palmer, Bryson Penn, Daniya Penn, Zion Powell, Kendall Price, Quandel Richards, Michelle Simacek, Kyla Steward, Blake Stultz, Mariah Thompson, Ariyah Webster, Zakiyah Webster.
Fourth Grade: Olivia Campbell, Joshua Connely, Aubrey Davis, Maryam Dhabaan, Nadia Dominguez, Ayden Hagwood-Scott, Kingston Howard-Hamilton, Logan Osborne, Aurora Rankin, Samson Ray, Ayden Roberts, Kailyn Venable, William Chase Wray, Arianna Ybarra.
Fifth Grade: Dylan Arnold, Rebekah Barrow, William Bella, Abbigail Campbell, Brennan Coleman, Kira Compton, Vincent Correa, J’Kobe Covington, Jequiwn Giles, Rylynn Gourgoulianis, Hudson Grant, Leeayla Hairston, Levi Hankins, Isabella Hurd, McKenna Mahan, Levi Martin, Vivien Minich, Zion Perkins, Veronica Smith, Symphany Talley, Ja’Corian Turner, Viet Vo, Lilly Wall, William Wall, Paris Waller, Noah Wright.
Honor roll
Third Grade: Mickeal Belcher, Zariyah Bouldin, Jaden Briggs, Carter Cole, Ja’Veona Coles, Elaina Hairston, Bryan Hernandez-Machuca, Amare Martin, Issac McIntosh, Kamren McMillan, Arielle Mitchell, Christina Zuniga.
Fourth Grade: Tyliric Barbour, Bridgette Brent, Mahcori Chapman, J’Caryous Day, Marisol Garcia-Macias, Dre’dyn Hairston, Khyanah Hampton, Zoey Hannans, Neil Harris, Kirsten Henderson, Kamarii Johnson Clark, Isaias Lopez-Valentine, KaVaughn Muse, Josiah Porter, Isabel Troncoso Price, Jeremiah Porter, Lesley Ratcliff, Jayce Ratliff, Gabriel Wilson.
Fifth Grade: Nathaniel Barrow, Mason Cassell, Carson Cole, JKyiah Daniel, Nicholas Davis, Keyara Dillard, Markese Dillard, Kamari Draper, Ny’Kerion France, Amia Holland, Josiah Lucas, Niema Merritt, Keilajah Morrison, Jayden Penn, Justine Richardson, Cristian Smith, Harlem Wade.
Woolwine Elementary
Principal’s award
Fourth Grade: Mason Conner, Addison Friendrichs.
Fifth Grade: Martina Hubbard, Ivan Joaquin-Ortega, Analeigh Jones, Jared Thompson.
Seventh Grade: Devon Booth, Mitchell Keith.
Honor roll
Third Grade: Isaiah Bocock.
Fourth Grade: Michael “Alex” Cole, Conner King, Ainsley Lawson, Isabella Martin, Corrynn McAlexander, Levi Ojodeagua.
Fifth Grade: Eli Dillon Tony Harris, Mason Keith, Leah Kendrick, Kinley Morrison, Haileigh Winfield.
Sixth Grade: John Hicks.
Seventh Grade: Kristopher Huerta, Kiley Martin, Chase Poperowitz, Braydon Priest, Saidie Wingfield, Kendra Worley
These lists are supplied by the schools.
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