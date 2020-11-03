 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Academic honors 1st quarter: Martinsville, Patrick County schools
0 comments
editor's pick
ACADEMIC HONORS

Academic honors 1st quarter: Martinsville, Patrick County schools

  • 0
{{featured_button_text}}
All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Patrick Henry Elementary

Principal’s list

Third Grade: Kendall Banks, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Ja’Miya Dailey, Kamiyah Draper, Nina Giles, Coy Grant, Appalania Gravely, Tayshawn Hairston, James Hall, Kaylee Hightower, Jewel Martin, Jairo Mata, Isabella Palmer, Bryson Penn, Daniya Penn, Zion Powell, Kendall Price, Quandel Richards, Michelle Simacek, Kyla Steward, Blake Stultz, Mariah Thompson, Ariyah Webster, Zakiyah Webster.

Fourth Grade: Olivia Campbell, Joshua Connely, Aubrey Davis, Maryam Dhabaan, Nadia Dominguez, Ayden Hagwood-Scott, Kingston Howard-Hamilton, Logan Osborne, Aurora Rankin, Samson Ray, Ayden Roberts, Kailyn Venable, William Chase Wray, Arianna Ybarra.

Fifth Grade: Dylan Arnold, Rebekah Barrow, William Bella, Abbigail Campbell, Brennan Coleman, Kira Compton, Vincent Correa, J’Kobe Covington, Jequiwn Giles, Rylynn Gourgoulianis, Hudson Grant, Leeayla Hairston, Levi Hankins, Isabella Hurd, McKenna Mahan, Levi Martin, Vivien Minich, Zion Perkins, Veronica Smith, Symphany Talley, Ja’Corian Turner, Viet Vo, Lilly Wall, William Wall, Paris Waller, Noah Wright.

Honor roll

Third Grade: Mickeal Belcher, Zariyah Bouldin, Jaden Briggs, Carter Cole, Ja’Veona Coles, Elaina Hairston, Bryan Hernandez-Machuca, Amare Martin, Issac McIntosh, Kamren McMillan, Arielle Mitchell, Christina Zuniga.

Fourth Grade: Tyliric Barbour, Bridgette Brent, Mahcori Chapman, J’Caryous Day, Marisol Garcia-Macias, Dre’dyn Hairston, Khyanah Hampton, Zoey Hannans, Neil Harris, Kirsten Henderson, Kamarii Johnson Clark, Isaias Lopez-Valentine, KaVaughn Muse, Josiah Porter, Isabel Troncoso Price, Jeremiah Porter, Lesley Ratcliff, Jayce Ratliff, Gabriel Wilson.

Fifth Grade: Nathaniel Barrow, Mason Cassell, Carson Cole, JKyiah Daniel, Nicholas Davis, Keyara Dillard, Markese Dillard, Kamari Draper, Ny’Kerion France, Amia Holland, Josiah Lucas, Niema Merritt, Keilajah Morrison, Jayden Penn, Justine Richardson, Cristian Smith, Harlem Wade.

Woolwine Elementary

Principal’s award

Fourth Grade: Mason Conner, Addison Friendrichs.

Fifth Grade: Martina Hubbard, Ivan Joaquin-Ortega, Analeigh Jones, Jared Thompson.

Seventh Grade: Devon Booth, Mitchell Keith.

Honor roll

Third Grade: Isaiah Bocock.

Fourth Grade: Michael “Alex” Cole, Conner King, Ainsley Lawson, Isabella Martin, Corrynn McAlexander, Levi Ojodeagua.

Fifth Grade: Eli Dillon Tony Harris, Mason Keith, Leah Kendrick, Kinley Morrison, Haileigh Winfield.

Sixth Grade: John Hicks.

Seventh Grade: Kristopher Huerta, Kiley Martin, Chase Poperowitz, Braydon Priest, Saidie Wingfield, Kendra Worley

 

These lists are supplied by the schools.

0 comments

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

News Alert