Academic honors 2nd quarter: Henry County elementary schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Drewry Mason Elementary

Principal’s scholar

Kindergarten: Levi Adkins, Kaylee Bowers, Keaira Carter, Kinsley Carter, Francisco Diaz Villafane, Declan Flaneary, Brennen Fox, Darin Garnes, Kinnedy Gehrke, Noah Hairston, Ahlaya Harber, Elinor Harris, Mason Hines, Bobby Lemons, Aryanna Lopez Rivera, Madilyn Lynch, Taya Manson, Alushh McCain, Jaxson McGhee, Verna Midkiff, Vernon Midkiff, Haylee Oakes, Chloe Oldham, Sophia Parsons, Claire Pruett, Zia Red, David Roberts, Santiago Sanchez-Posadas, Ariana Schumann, Damien Spencer, Landon Staples, Adalynn Thacker, Evan Thurman, Journee Wade, Juliana Watkins, Ryleigh Watson.