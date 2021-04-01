Academic honors 2nd quarter: Martinsville City Public Schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Albert Harris Elementary
Principal’s list
Grade 3: Janette Carillo-Llamas, Alan Carillo-Tamayo, Jayden Clark, Layce Everheart, Alondra Hernandez, Phylicity Huff, Amauri Johnson, Tonydia Millner-Moore, Kaleb Minor, Freddy Munoz, Ma'Riyah Wilson, Michelle Yanes-Videa.
Grade 4: Emely Amaya Turcios, Kaleb Briscoe, Malachi Chapman, Fabian Guerrero, Aiyana Walker, NyShawn Walton, Gavin Wilson.
Grade 5: David Argueta, Cristofer Avila-Santiago, Jaryus Brim, Bruce Cobbs, Ma'Kiyah Craig, Cordell Daniels, Destiny Dodson, Jacorey Gravely, Acoma Hairston, Harmoni Hairston, Jayvion Harris, Leonard, Hernandez Mata, Jonathan Hudson, Jonathan Jaramillo-Mata, Nykira Johnson, Jeronimo Kassebaum-Ortiz, Abraham Leon-Pallarez, Trinity Martin, Cameron Moore, Akorea Neblett, Aileen Nolasco, Faith Pack, Elijah Penn, Keaija Richardson, Ella Rogers, Erzart Shahini, Maria Sowers, Zoriah Titus, Breanna Weaver, Latreal Wiggins, Ashley Yanes Videa.
Honor roll
Grade 3: Kevin Avila-Santiago, Taylor Carter, Princeton Dillard, Maia Eccles, Cashante Gordon, Luis Hernandez, Nancy Hernandez, Kyra Herndon, Asonti Hodge, Akaysha Myers, Chamilia Nakhle, Joanneliz Reyes Dennis, Paige Robinson, Scarlett Rutrough, Xavier Wade, Ty'Jon Waller, Hailey Weaver.
Grade 4: Jeremiah Baker, Christopher Carpio-Yanez, Kendell Hinton, Malaysia Lang, Jayren Marchorro-Macias, Zy'Jerryah Martin, Renisha Millner, Damarion Nibblett, Jy'Mir Pritchett, Nevaeh Redd, Tiana Smith, Tyler Swanson, Dayanna Torres-Jose, Ada Vasquez-Lemus, Marcellous Wilson.
Grade 5: Avery Belcher, KeAndrius Beal, Keimani Brandyburg, Nicklas Clark, Kyisere Eggleston, Jayden Farris, Thailand Finney, Brandon Gearheart, Benjamin Haley, Juan Hernandez, Aubrey Hill, Timiyah Jones, Dariona King, Joshua Medina, Emily Mendoza, Zacadon Moore, Camarion Plunkett, Tariah Saunders, Kamron Scales, Aeriona Smith, Kenijah Stone, O'Livia Thomas, Phyllis Thompson, Jerionna Turner.
Patrick Henry Elementary
Principal’s list
Grade 3: Jaden Briggs, Coy Grant, Tayshawn Hairston, James Hall, Kamren McMillan, Ariyah Webster.
Grade 4: Zyad Bayoumy, Olivia Campbell, Joshua Connely, Aubrey Davis, Ayden Hagwood-Scott, Marisol Garcia-Macias, Kirsten Henderson, Kamarii Teshawn Johnson Clark, KaVaughn Muse, Logan Osborne, Isabel Troncoso Price, Samson Ray, Ayden Roberts, Jeremiah Porter, Kailyn Amyah Venable, Arianna Ybarra.
Grade 5: Rebekah Barrow, Abbigail Campbell, Brennan Coleman, Kira Compton, Vincent Correa, Leeayla Hairston, Levi Hankins, Isabella Hurd, Vivien Minich, Zion Perkins, Veronica Smith, Symphany Talley, Ja’Corian Turner, Viet Vo, Lilly Wall, William Wall, Paris Waller, Noah Wright.
Honor roll
Grade 3: Kendall Banks, Zariyah Bouldin, Ethan Christopher, Jewel Martin, Jairo Mata, Bryson Penn, Daniya Penn, Kendall Price, Mariah Thompson, Jeremiah Titus, Zakiyah Webster.
Grade 4: Tyliric Barbour, Bridgette Brent, Anthony Dominguez, J’Caryous Day, Nadia Dominguez, Dre’dyn Hairston, Zoey Hannans, Neil Harris, Zackary Harter, Emillio Martin, Ammarriyah Matthews, Josiah Porter, Aurora Rankin, Maheva Simon, Jasaan Turner, Chiya Williams, Gabriel Wilson.
Grade 5: Devin Adams, Dylan Arnold, Jamyrion Barbour, William Bella, J’Kobe Covington, Nicholas Davis, Markese Dillard, Kamari Draper, Gavin Evans, Hudson Grant, Tristen Hairston, Amia Holland, McKenna Mahan, Levi Martin, Keilaj’ah Morrison, Tameyia Niblett, Jayden Penn, Gionna Valentine, Harlem Wade.
Martinsville Middle School
Principal’s list
Grade 6: Noah Aaron, Jaden Ayoub, Jaylen Claytor, Jeremiah Cruise, Katherine Jarrett, Ky'Asia Keen, Madalyn Keller, Caden Martin, Julie Nguyen, Ariyana Nowlin, Tyrese Smith, Desmond Snyder, Gillian Soper.
Grade 7: Sincere Cook, Victor Correa, Marjorie Davis, Laila Gravely, Aerran Kellam, Evan Pickett
Grade 8: Yadira Carrillo Tamayo, Xavier Dunham, Ruby Flores, Ava Grant, Deniyah Hightower, Aidan Hood, Kennedy McPherson, John Nguyen, Jala Niblett, Isabella Vega.
Honor roll
Grade 6: Kyndall Benton, Serenity Bradshaw, Sherman Dillard, Tyson Hairston Jr, Rihanna Myers, Briana Reid, Olivia Turner, Caleb Valentine.
Grade 7: Quentin Chism, Myssia Hairston-France, Jordan Haskins, Diamond Turner, Benjamin Wood.
Grade 8: Passion Adams, Anne Agee, Caleb Burgess, Dale Cochran, Sontrell Daniels, Lauren Hall, Abigail Haskew, Holden Hendricks, Isabella Hood, Gavin Luther, Alondra Machuca Tiznado, Monserrat Machuca Tiznado, Honesty Martin, Skyla Martin, Terriah Roberts, Ayona Stultz, Brooke Turner, Cayden Walker, Noah Young.
Counselor’s list
Grade 6: Kayra Carr, Angeliah Eccles, Jordan Foster, Miracle Grogan, Alyana Hairston, Carrie Hudson, Jaquilla Jimenez, Sariyah Little, Da'veono Lowe, Mikayla Mally, Tristan Niblett, Jaela Powel, Benjamin Richardson, My'Nique Scott, Samuel Turner.
Grade 7: Chekiya Galloway, Layla Garrett, Ja'Kayla Harris, Melody Harris, Michael Kirby, Gavin Muse, Avianna Watkins.
Grade 8: Keiyoni Brandyburg, Christian Brooks, Keara Carter, James Connelly, Hayden Cundiff, Natalie Dunagan, Gabrielle Fountain, Skyylar Miller, Amondre Moseley, Connor Mosley, Erza Shahini, Benjamin Torres Orozco.
Martinsville High School
A honor roll
Freshman: Jkyan Finney, Gabriel Haley, Arlette Mata, Caleb Joyce, LynAsshia King, Johnny Moxley, Nayti Patel, Charles Pugh, Kaylee Rea, Syriah Roberts, Evan Shively, Skyler Spence, Christopher Talley, Paige Taylor, Nweike Ugbomah-Otunuya, Tyra Valentine, Jackson Via, Destiny Jonet Witcher, Reagan Wright.
Sophomore: Demitri Blackwell, Jalik Blackwell, Hayden Calfee, Ludwin Chavez-Lopez, Charles Edwards, NiJel Malik Gravely, Pamela Haddock, Katherine Hall, Olivia Keller, Natalia Martin, Hanh Nguyen, Joseph Nguyen, Ashlynn Patten, Aysha Robles, KeAundre Smith.
Junior: William Agee, Brendan Bower, Savannah Brown, Assir Byers, Lauren Hruza, Akayla Penn, Nytera Penn, Alivia Stout, Sidney Tran, Michael Walker.
Senior: Antwone Callender, Julianna Cox, Daniel Dalton, Cameron Dillard, Olivia Draper, Mackenzie Edmonds, Leticia Vergara, Anthony Hairston, Benjamin Jarrett, James Li, Daphnie Lintag, Nicolas Lopez, Jacob Lunt, Jermont Meacham, Tykia Moore, Jazmyne Penn, Viktorya Pickett, Ethan Tyler Thomas, Cynthia White, Kellene Wotring.
AB honor roll
Freshman: Tanner Braley, Kaitlynn Daughtry, Ryan DiMingo, Catalina Franco, Paris Fulp, Aleeyah Galloway, Vincent Gravely, Khyleah Hairston, Latrell Hairston, Zaylon Lea, Mallori Lowe, Zikya Mills, Adam Mounkaila, Cortay Price, John Ratliff II, Mason Rorrer, Makayla Warren.
Sophomore: Gage Aldridge, Eyad Bayoumy, Marcaisa Becker, Tanaysia Blackstock, Katelin Boyd, Kendaysha Briscoe, Gabriel Daughtry, James Farris Jr., Nadia Flores, Matthew Gilbert, Trenati Hairston, Betzaida Hernandez Mata, Chavis Martin, Javeon Moorer, Ciara Ramey, Kayla Solomon.
Junior: Alexis Ashby, Madison Barker, Dylan Cochran, Joseph Collins, Lorianna Elliot, Assyria Flowers, Carolina Franco Franco, Michael Gilbert, Traven Gilley, Edward Harrison, Audrey Hundley, Elisha Jackson, Taiona Martin, Jasiyah Moss, Jaheim Pettie, Logan Smith, Bryson Stokes, Caleb Sunkins, Onyinye Ugbomah-Otunuya .
Senior: Zion Adams, Andrew Carter, Atote' Coles, Michael Devora-Guerrero, Jasiyah Eggleston, Jalaila Estes, Trinity Gravely, NaKieyah Hairston, Tyonna Hodge, Alexis Plunkett, Andres Lopez-Valentin, Trekeyta Lowe, Hannah Martin, Kyla Maynard, Felipe Mitchell, Dominique Robinson, Katherine Rorrer, Samuel Stewart, Bryson Stone, Matthew Vaughn, Estrella Vazquez.
B honor roll
Freshman: Shi'Mora Brown, Trevion Gravely, Kanya Hairston, Harley McAdams, Martiniano Orozco, Aubrey Price, Kameron Mikeal Robinson, Keyasia Thomas, Jordan Vaughn.
Sophomore: Jimena Amaya Romero, Mirna Amaya Romero, Ylana-Janae Craig, Alteria Gable, Lizbeth Mata, Amanda Mosser, Kydreiona Moyer, RG Olea, Myia Pettie, Kristofer Roberson, Deonna Street.
Junior: Kyarah Broadwater, Christopher Campbell, Symphanie Collins, James Garnes, Makyah Hairston, Tyheem Harrell, Alfonso Lara Alvarado, Jovanny Machuca Tiznado, Aaliyah Schmidt, Sophie Stewart, Tyasia Wright.
Senior: Eduardo Betanzo, Jose Diaz-Garcia, Manjuan Dudley Jr., J'Quavien Harris, Leighton Jamison, Sheccid Diaz, Delvin Roberts, Curtease Stockton, Makiyah Stockton, Gabriel Williams.
These lists are supplied by the schools.