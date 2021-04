Academic honors 2nd quarter: Martinsville City Public Schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Albert Harris Elementary

Principal’s list

Grade 3: Janette Carillo-Llamas, Alan Carillo-Tamayo, Jayden Clark, Layce Everheart, Alondra Hernandez, Phylicity Huff, Amauri Johnson, Tonydia Millner-Moore, Kaleb Minor, Freddy Munoz, Ma'Riyah Wilson, Michelle Yanes-Videa.

Grade 4: Emely Amaya Turcios, Kaleb Briscoe, Malachi Chapman, Fabian Guerrero, Aiyana Walker, NyShawn Walton, Gavin Wilson.

Grade 5: David Argueta, Cristofer Avila-Santiago, Jaryus Brim, Bruce Cobbs, Ma'Kiyah Craig, Cordell Daniels, Destiny Dodson, Jacorey Gravely, Acoma Hairston, Harmoni Hairston, Jayvion Harris, Leonard, Hernandez Mata, Jonathan Hudson, Jonathan Jaramillo-Mata, Nykira Johnson, Jeronimo Kassebaum-Ortiz, Abraham Leon-Pallarez, Trinity Martin, Cameron Moore, Akorea Neblett, Aileen Nolasco, Faith Pack, Elijah Penn, Keaija Richardson, Ella Rogers, Erzart Shahini, Maria Sowers, Zoriah Titus, Breanna Weaver, Latreal Wiggins, Ashley Yanes Videa.