Academic honors 3rd quarter: Henry County elementary schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll/academic awards: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’

Axton Elementary

Principal’s scholar

Kindergarten: Jafet Carrillo Mcarena, Ayden Coles, Oliver Duenas-Salas, Aryell Hairston, Paisley Harris, Dustin Hayzlett, Evelyn Jones, Daylen Keen, Adelyn Kendrick, Allison Nova, Erica Nunley, Jackson Pryor, Lucas Pryor, Stella Roach, Jeorgia Robertson, Callie Rogers, Liam Rogers, Kolton Scales, Tanner Sturm, Nathan Williams, Saul Wilson, Javon Younger, Jr.

Grade 1: Sylvia Becerra, Joseph Boone, Jaxson Bowman, Harper Campbell, Avery Carter, Adrinae Code, Kameron Dillard-Harris, Jeremiah Giggetts, Kelsey Gilley, Ryan Haley, Barbara Hernandez Lopez, Avery Kovack, Austin Lanier, Kylie Lawson, Mason Lewis-McCranie, Christian Moyer, Jesus Ortiz Espana, Caleb Peters, Jonai Poff, Angel Pritt, Nathan Robertson, Jesus Sandoval-Robles, Kingston Simon, Adrian Tamayo-Salas, Abraham Valderama-Hernandez, Samuel Ward.