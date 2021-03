Academic honors 3rd quarter: Henry County, Patrick County elementary schools

All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll/academic awards: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Carver Elementary

Principal’s scholar

Kindergarten: Axel Bowman, Jace Braddock, Drake Campbell, Isabella Clark, Branson Curry, Finlee Davis, Estrella Degante-Portugal, Amelia Eaton, Cataleya Fackler, Abel Garten, Daniel Gionelli, Noah Gonzalez, Dominik Grice, Abriel Hairston, Gage Harris, Elena Harrison, Tanner Hylton, Ella James, Levi Lawson, Raleigh Leftwich, Christopher Lindsey, Eli Martin, Elsie Meeks, Christian Meyers, Sadie Morris, Ava Odell, Brayden Sanders, Renee Santillo, Kaiden Scales, Lexi Sias, James Stowe, Xy’lia Tinsley-Beal, Lilly Wild, Westyn Willard, Bethany Williams, Paisley Witt.