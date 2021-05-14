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MCPS recognizes 194 students with Big M Award
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MCPS recognizes 194 students with Big M Award

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The Big M Awards Ceremony was a virtual event Thursday evening as 194 recipients from the fifth to the 12th grade were recognized for maintaining a 3.7 grade-point average or above for the academic year.

There were 17 seniors who qualified for the Big M trophy by had a cumulative scholastic average of 3.7 or above and were enrolled in three or more academic subjects, one of which had to be an honors course.

“Our students continue to excel during this season of pandemic,” MCPS Superintendent Zeb Talley said. “I am very proud of their achievements. Special thanks to all of our teachers, parents and family members for this success.”

Assistant Superintendent of Instruction Angilee Downing began the ceremony by introducing everyone via the Zoom platform, then the Martinsville High School Band played the national anthem followed by a recitation of the Pledge of Allegiance.

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Superintendent Zeb Talley congratulated the students and thanked the teachers in a pre-recorded message.

The picture of each Big M winner was shown on the screen as all the names were read aloud.

Albert Harris fifth grade had the most recipients with 34, followed by Martinsville High School ninth grade with 26, 10th grade with 25 and 11th grade with 24.

There were 20 recipients from the fifth grade at Patrick Henry, 18 from the eighth grade at Martinsville Middle School, 11 seniors at Martinsville High School, 10 recipients from Martinsville Middle School seventh grade and nine from the sixth grade.

After the names were read, U.S. Senator Mark Warner appeared on the screen.

“I’m committed to making sure every student gets access to full broadband internet connectivity,” Warner said. “These are challenging times, and I congratulate everyone.”

Bill Wyatt is a reporter for the Martinsville Bulletin. He can be reached at 276-638-8801, Ext. 236. Follow him @billdwyatt.

MCPS Big M awards winners

Albert Harris Elementary School fifth grade Big M certificate recipients

David Alexi Argueta, Cristofer Emanuel Avila-Santiago, Keimani Nicole Brandyburg, Jaryus Trevon Brim, Nicklas Ryan Clark, Ma'Kiyah Chi'Ann Craig, Cordell Elijah Daniels, Destiny Monique Dodson, Thailand Chance Finney, Jacorey Zion Gravely, Acoma Semaj Hairston, Harmoni Unique Hairston, Benjamin Jesse Haley, Jayvion Reaco Harris, Leonardo Hernandez Mata, Jonathan Duane Hudson, Jonathan Jaramillo Mata, NyKira Chantel Johnson, Jeronimo Kassebaum Ortiz, Dariona Janae King, Abraham Leon-Pallarez, Trinity Faith Martin, Cameron Antwan Moore, Akorea Antwan Neblett, Aileen Yuritza Nolasco, Faith Kayleigh Pack, Elijah Malachi Penn, Keaija Ariana Richardson, Ella Alaina Rogers, Erzart Shahini, Maria Rose Sowers, Breanna Leanne Weaver, Latreal Maurice Wiggins, Ashley Gisselle Yanes Videa.

Patrick Henry Elementary School fifth grade Big M certificate recipients

Rebekah Katlyn Barrow, William Dardan-Scott Bela, Abbigail Savannah Campbell, Brennan Chase Coleman, Kira Lynn Compton, Vincent Joseph Correa, Hudson Logan Grant, Leeayla Abrielle Hairston, Levi Daniel Hankins, Isabella Claire Hurd, Vivien Elise Minich, Zion Faith Perkins, Veronica Lorraine Smith, Symphany Chynah Necoal Talley, Ja'Corian Drakar Turner, Viet Van Vo, Lilly Grace Wall, William Henry Wall, Paris Noel Waller, Noah Drew Wright.

Sixth Grade Big M certificate recipients

Noah Oliver Aaron, Jaylen Claytor, Tyson Kyrel Hairston Jr., Katherine Kaye Jarrett, Madalyn Keller, Caden Amir Martin, Julie Anna Nguyen, Ariyana Re Nae Nowlin, Gillian Katherine Soper

Seventh Grade Big M Certificate Recipients

Quentin Isley Chism, Sincere Nasia Cook, Victor Joseph Correa, Marjorie Seleny Davis, Laila Marie Gravely, Jordan Markel Haskins, Aerran Elysia Kellam, Evan Denis Pickett, Diamond Lakala Turner, Benjamin Alexander Wood.

Eighth Grade Big M certificate recipients

Passion Marie Adams, Caleb William Burgess, Yadira  Carrillo Tamayo, Xavier Patrick Dunham, Ruby Jacqueline Flores, Ava Brooke Grant, Lauren Elizabeth Hall, Abigail Fae Haskew, Deniyah Shanice Hightower, Isabella Juliann Hood, Gavin Luke Luther, Alondra Machuca Tiznado, Monserrat Machuca Tiznado, Kennedy Noell McPherson, John Riley Nguyen, Jala Chantel Niblett, Terriah D'Nae Roberts, Isabella Haze Vega

Ninth Grade Big M certificate recipients

Ryan Connor DiMingo, Catalina Franco Franco, Paris Rose Fulp, Aleeyah Marie Galloway, Latrell Demarq Hairston, Gabriel Lucas Haley, Caleb Parke  Joyce, LynAsshia Neveah King, Mallori Sherrill  Lowe, Arletta Jaramillo Mata, Adam Idris Mounkaila, Johnny Oneil Moxley, John Dylan Ratliff II, Kaylee Angel Rea, Nayti Bhavesh Patel, Aubrey Larvett Price, Cortay Jovon Price Charles, Tristin Pugh, Evan Merl Shivley, Skyler Lee Spence, Christopher Bryant Talley, Paige Alyria Taylor, Tyra Makelle Valentine, Makayla Michelle Warren, Destiny Jonet Witcher, Reagan Bailey Wright.

Tenth Grade Big M certificate recipients

Gage Thomas Aldridge, Eyad Abdelnaser Bayoumy, Marcaisa Jenee Becker, Demitri Keyvon Blackwell, Jalik Kayvon Blackwell, Katelin Elizabeth Boyd, Hayden Elise Calfee, Ludwin Isai Chavez-Lopez, Charles McKinley Edwards, Nadia Jazmin Flores, Gabriel Marcus Lee Daughtry, Katherine Andrew Hall, T renati Cherkara Hairston, Betzaida Hernandez Mata, Matthew Gabriel Gilbert, NiJel Malik Gravely, Olivia Shires Keller, Natalia Janae Martin, Ashlynn McKenzie Patten, Javeon Terrell Ezekiel Moorer, Amanda Marie Mosser, Hanh Tuyet Nguyen, Joseph Hunter Nguyen, Aysha Sonay Robles, Kayla Marie Solomon.

Eleventh Grade Big M certificate recipients

Keyounah Don'Sha Adams, William Tucker Lee Agee, Alexis Charisma Ashby, Madison Grace Barker, Brendan Lee Bower, Savannah Arlene Brown, Assir Manahya Byers, James Dylan Cochran, Lorianna Simone Elliot, Assyria Reana Flowers, Michael Caleb Gilbert, Traven Eli Gilley, Spencer James Hairston, Edward Andre Harrison, Lauren Elizabeth Hruza, Taiona Breasia Martin, Akayla Kiara Penn, Nytera Kelis Penn, Logan McLain Smith, Bryson Tyler Stokes, Caleb Alexander Sunkins, Sydney Tuyet Tran, Onyinye Jane Ugbomah-Otunuya, Michael Bayse Walker.

Senior Big M certificate recipients

Leticia Garcia Vergara, Anthony Le'tre Hairston, NaKieyah Aniese Hairston, Nicolas Juventino Lopez, Hannah Nicole Martin, Jermont Quaneil Meacham, Tykia Shy Nae Moore, Katherine Alanna Rorrer, Dominique Franklin Robinson, Bryson Evan Stone, Cynthia Renee White.

Senior Big M Trophy recipients

Eduardo Alvarado Betanzo, Antwone Callender, Andrew Lawson Tainn Carter (not pictured), Julianna Marie Cox, Daniel Aaron Dalton, Michael Devora-Guerrero, Sheccid Lara Diaz, Mackenzie Wynne Edmonds, Trinity Ladae Gravely, Benjamin Dean Jarrett, James Kinhun Li, Daphnie Nucum Lintag, John Daniel Martin, Jazmyne Cortell Penn, Ethan Tyler Thomas, Andres Lopez-Valentin, Kellene Joanne Wotring.

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