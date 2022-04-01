Mount Olivet Elementary School academic awards for the third nine-week period

Mount Olivet Elementary School has announced its academic awards for the third nine-week grading period.
Academic Achievement
First grade: Grayson Hawks and NaZari Mitchell.
Fourth grade: Braylyn Beal and Kaleb Cannaday.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Zayden Alen, Dallas Barksdale, Aiden Bradley, Natalie Carawan, Sa'Riya Carter, Skylar Carter, Brooke Dillard, Lilly DuBose, Arielle Hairston, Jordan Hairston, Austin Higgins, Zion Hylton, Samuel Lackey, Jayden Opakasi, Tegarion Phillips, Harold Slate and Le'Lani Venable.
First grade: Brody Branch, Alexandra Conrad, Kaydence Dickerson, Sha'Kiyah Giles, Bryan Gomez Juarez, Liam Gravely, Anastasia Greer, Ameriah Hairston, Malaki Hairston, Emmalyn McKinney, Camden Pilson, Ricardo Rivera, Amelia Ruiz and Emerson Spencer.
Second grade: Emma Adkins, Jamyah Anglin, Elsie Beasley, Joel Campbell, Bailey Dillard, Josephine Favero, Jadalyn Garcia-Tiznado, Ellie Gunter, Zechariah Hairston, Dre'ajah Hodge, Avery Hynes, Jeremi' Little, Hayden Mena, Connor Norton, Kyleigh Oakley, Aniya Patterson, Ralei Peters, Logan Register, Jacob Ruiz, Michael Steed, Abria Thaxton, Ki'Melah Titus, Karrenten Wade, Alivia Williams and Michael Wright Jr.
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Third grade: Reagan Asbury, Jasiah Clifton, Mikai Morris, Mason Plummer, Keegan Redd, Casey Richardson, Abigail Stafford and Ava Vazquez.
Fourth grade: Jagger France, Hector Garcia Aguilar, Rozonyez Gomez, Daisy Hairston, Madison Hairston, Noah Hayes, James Hopkins, Parker Hynes, Liam Ruiz and Arabella Spencer.
Fifth grade: Zachary Bake, Markus Bunn, Morgan Green, Sydney Minter and Jasalyn Thomas.
Honor Roll
Kindergarten: Ana Garcia, Ta'Nasia Giles, Hannah Hairston, Caleb Marshall, Madison Nester, Chanel Niblett, Christopher Odell, Clayton Pack, Allayona Reynolds, Havana Scales, Jaxon Shelton, Sheppard Shelton and Kaisley Valentine.
First grade: Mason Ayers, Camilla Barksdale, Xavier Davis, Abigail DeGiovanni, Caleb Fields, Ian Gann, Rozayvion Gomez, Mason Hairston, Christian Hodge, Justin Morgan, Skylar Plummer, Sebastian Snow and Oliver Workman.
Second grade: Danica Brooks, Elijah Fitzgerald, Joshua Older, Royce Shelton and Timothy Wilson.
Third grade: Sadie Boone, Avary Ferguson, Isabella Glasgow, Caleb Gravely, Aleah Hairston, Ania Hairston, Malayia Hairston, Jerry Hodge, Gavin Hutcherson, Natalie Jimenez, Jazzlynn Lang, Calvin Lovelace, Damon Mickles, Avery Salgado, Merrell Simon Jr. and Michael Wilson.
Fourth grade: Willow Boaz, Liam Davis, Emma Deitz, Aaron Garcia, Jacarious Hagwood, Trey Hairston, Maliah Lovitt, Samuel Marshall, Romeo Martin-Rivera, Emmalyn Pair, Joselyn Snow, Alannah Swanson, Carter Taylor, Alyssa Williams, Ma'Riyah Wilson, Omega Woods and Kylie Zola.
Fifth grade: Kaitlyn Dalton, Tamara Giles, Tia Giles, Bryce Hayzlett, Micah Jones, Kevin Medrano Juarez, Jhermoni Mitchell, Alina Moyer, Eli Ponder, Zachary Sharon, Samiya Shelton, Memphis Simmons, Aniyah Stockton, Ella Van Arman, Marcellous Wilson Jr. and Mason Wingfield.