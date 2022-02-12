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Mount Olivet Elementary School honor roll

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Mount Olivet Elementary School has announced its academic awards for the second 9-week grading period.

Principal’s Scholar

Kindergarten: Dallas Barksdale, Aiden Bradley, Natalie Carawan, Sa`Riya Carter, Skylar Carter, Brooke Dillard, Lilly DuBose, Ta'Nasia Giles, Arielle Hairston, Jordan Hairston, Austin Higgins, Zion Hylton, Samuel Lackey, Christopher Odell, Jayden Opakasi, Tegarion Phillips, Allayona Reynolds, Sheppard Shelton, Harold Slate, Le'Lani Venable

First grade: Mason Ayers, Brody Branch, Alexandra Conrad, Abigail DeGiovanni, Kaydence Dickerson, Caleb Fields, Ian Gann, Sha'Kiyah Giles, Bryan Gomez Juarez, Anastasia Greer, Ameriah Hairston, Malaki Hairston, Christian Hodge, Emmalyn McKinney, NaZari Mitchell, Camden Pilson, Ricardo Rivera, Amelia Ruiz, Emerson Spencer, Oliver Workman

Second grade: Emma Adkins, Jamyah Anglin, Elsie Beasley, Joel Campbell, Bailey Dillard, Josephine Favero, Jadalyn Garcia-Tiznado, Zechariah Hairston, Dre'ajah Hodge, Avery Hynes, Jeremi' Little, Hayden Mena, Connor Norton, Kyleigh Oakley, Ezinne Omoji, Aniya Patterson, Ralei Peters, Logan Register, Jacob Ruiz, Abria Thaxton, Ki'Melah Titus, Josiah Touchstone, Karrenten Wade, Alivia Williams, Michael Wright Jr

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Third grade: Jasiah Clifton, Christian Dixon

Fourth grade: Braylyn Beal, Kaleb Cannaday, Emma Deitz, Jagger France, Hector Garcia Aguilar, Rozonyez Gomez, Daisy Hairston, Madison Hairston, James Hopkins, Parker Hynes, Liam Ruiz, Arabella Spencer, Omega Woods

Fifth grade: Zachary Bake, Markus Bunn, Kaitlyn Dalton, Morgan Green, Bryce Hayzlett, Kevin Medrano Juarez, Sydney Minter, Jasalyn Thomas

Honor Roll

Kindergarten: Zayden Alen, Ana Garcia, Hannah Hairston, Caleb Marshall, Chanel Niblett, Clayton Pack, Havana Scales, Kaisley Valentine

First grade: Xavier Davis, Rozayvion Gomez, Justin Morgan, Tiffany Patterson, Paisley Payne, Skylar Plummer, Lavon Pruitt, Sebastian Snow, Noah Young

Second grade: Benjamin Brooks JR, Da'Vonni Dixon, Elijah Fitzgerald, Ellie Gunter, Brayden Kidd, Dre'von Lang, Hadassah Marshall, Nathaniel Miracle, Joshua Older, Royce Shelton, Michael Steed, Neffertiti Taylor, Khaya Washington, Calleigh Whittle, Olivia Williams, Timothy Wilson

Third grade: Malayia Hairston, Calvin Lovelace, Damon Mickles, Keegan Redd, Merrell Simon Jr, Ava Vazquez

Fourth grade: Alicyia Barksdale, Liam Davis, Aaron Garcia, Trey Hairston, Noah Hayes, Abygayle Kidd, Maliah Lovitt, Samuel Marshall, Emmalyn Pair, Alannah Swanson, Carter Taylor, Douglas Westmoreland, Alyssa Williams, Ma'Riyah Wilson

Fifth grade: Jahvion Dawson, Tamara Giles, Tia Giles, Kamyrah Gravely, Micah Jones, Logan Lantz, Braylen McBride, Jhermoni Mitchell, Eli Ponder, Jaylynn Preston, Samiya Shelton, Memphis Simmons, Jeremiah Spencer, Aniyah Stockton, Ella Van Arman, Mason Wingfield

Academic Achievement

First grade: Liam Gravely, Grayson Hawks

Fourth grade: Kaleah Gravely

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