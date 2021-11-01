Patrick Henry Elementary School honor roll

The following students have earned academic awards in the first grading period at Patrick Henry Elementary School:
Third grade honor roll: Takeria Beal, Haylee Clark, Chloe Curry, Tamar’e Davis, Brooklyn DeShazo, Alanna Gerlach, Aubree Mahan, Samuel Olivares-Rosas and Bentley Williamson
Third grade Principal’s List: Remington Crockett, Archer Deatherage, Lily De’Jesus, Madilyn Dowling, Morgan Dowling, Jade Holland-Dallas, Wyatt Hoyer, Jamison Jackson, Ayden Jones, Josiah Law, Taylor Moore, Bryan Perez-Zuniga, King Ray, Tadley Taborn, Katherine Wall and Dillon Wilson
Fourth-grade honor roll: Mickeal Belcher, Jaden Briggs, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Ja’veona Coles, Ja’Miyah Dailey, Dania Fields, Ya’Niya Hines, Issac McIntosh, Allison Mooney, Imani Newsome, Isabella Palmer, Bryson Penn, Daniya Penn, Kyra Penn, Michelle Simacek, Mariah Thompson, Jeremiah Titus and Zakiyah Webster
Fourth-grade Principal's List: Mathias Bannister, Zariyah Bouldin, Litzy Rosas, Skyla Euceda, Appalania Gravely, Elaina Hairston, James Hall, Jewel Martin, Jairo Mata, Arielle Mitchell, Emma Packer, Kendall Price and Kyla Steward
Fifth-grade honor roll: Tyliric Barbour, Kyrie Dillard, Levi Dillon, Nadia Dominguez Gonzalez, Marisol Garcia-Macias, Shaddai Griffin, Ayden Hagwood-Scott, Azaan Hairston, Dre’dyn Hairston, Kingston Howard-Hamilton, Jamarion Hunt, Summer Jordan, Jayden Myers, Jesiah Niblett, Ayden Roberts, Tre’vion Rouse, Maheva Simon, Kailyn Venable, William Wray and Arianna Ybarra
Fifth-grade Principal's List: Zyad Bayoumy, Bridgette Brent, Olivia Campbell, Mahcori Chapman, Mackenzie Church, Rider Cobb, Aubrey Davis, Zimari Hairston, Zoey Hannans, Zackary Harter, Kirsten Henderson, AR’Rasia Johnson, Emillio Martin, NyJurrian Martin, Amarriyah Matthews, KaVaughn Muse, Mason Newsome, Logan Osborne, Jeremiah Porter, Josiah Porter, Aurora Rankin, Samson Ray, Lesley Ratcliff, Jayce Ratliff, Dominic Robinson, Isabel Price and Chiya Williams