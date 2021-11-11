Rich Acres Elementary School honor roll

Rich Acres Elementary School has announced its academic awards for the first 9-week grading period.
Students who received the Principal’s Scholar award are: Hayden Adkins, Harper Adkins, Trinity Alley, Braylen Alvarez, Bella Angles-Meza, Marco Angles-Ocana, Eva Aparicio, Winter Bethany, Cristian Brim, Za’Kari Carter, Kendrick Carter, Cameron Chaney, Luke Ciotoli, Kinley Clark, Sofia Coca-Funes, Kaylee Cumpston, Liam Deskins, Ty’Layiah Dillard, Emanuel Dodson, Natalie Espana, Adam Franklin, Natalie Garcia Sanchez, Nicole Garcia-Sanchez, Jayden Gauldin, Zion Gravely, Josiah Grey, Constance Hairston, Layla Hairston, Kailan Harris, Virginia Jarrell, Takota Keith, Alaya King, Jack Kirby, Treasure Lipscomb, Marlon Martinez-Gongolaz, Noah Mendoza-Olmos, Ella Moore, Liam Neely, Cadence Oakes, Savannah Oldham, Paisley Osborne, Anthony Palumbo, Olivia Paredes, Gavin Paredes, Payton Peifer, Christa Penn, Alivia Penn, Caesar Penn, Francisco Perez-Vasquez, Atley Peters, Caleb Preston, Aiden Ramsey, Aubriella Reed, Mubarak Salim, Hallie Savedge, Dezmond Scales, Madyson Scales, Nylah-Kay Scott, Emma Shockley, Waylon Shockley, Enrique Silva, Andrew Sisler, Myles Spencer, Barastyr Tatoy and Aria Vasquez.
Students named to the honor roll are: Jayden Adams, Berkeley Bailey, Ayana Belcher, Muhannad Bensadik, Peyton Bowles, Nykiahs Campbell, Caleb Ciotoli, Hunter Collier, Robert Collier, Asher Covington, Justin Cumpston Jr., Lyrik Daniel, Jayce Dodson, Peyton Duncan, Grace Gomez-Hernandez, Kyren Gravely, Khallie Hairston, Alexia Hairston, Rhianna Hairston, David Harp, Yedif Hernandez-Ramirez, Abigail Hopkins, Paige Johnson, Alvin Jones, Kemoni Jones, Icees Kellam, James Lipford, Aubrianna McCoy-Tickle, Aja McGill, Delilah Nolasco, Scarlett Oakes, Calliope Osborne, Cynthia Penn, Jayden Redd, Nataly Rordigues-Sanchez, Marya Salim, Colton Sanders, Jahleem Scott, Atticus Secrest, Ethan Spencer, Nylah Spencer, Lilith Tatoy, Grymm Tatoy, Penelope Thompson, Pyper Thompson, Azariyah Waller, Serenity Waller, Isabella Watts, Mackenzie Williams, Joshua Wilson, Ni’Kias Woods and Joshua Aaron Ziglar.