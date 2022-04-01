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honor roll

Sanville Elementary School academic awards for the third nine-week grading period

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Sanville Elementary School has announced the recipients of academic awards for the third nine-week grading period.

Principal’s Scholar

Kindergarten: Hana Barton, Brooklyn Beer, Kamdyn Franklin, Everett Horne, Lola Horton, Jaxon Martin, Lincoln Patterson, Cadence Roop and Landon Stallings.

First grade: Treasure Camden, David Cobler, Gabriel Cornett, Aubrey Evans, Jeremiah Hawks, David Hundley Jr., John Martin, Eli Miller, Elaina Moore, Cheyenne Nolen, Jonathan Santiago Lopez, Elijah Silva, Gage Stanley, William Stone and Cambria Vestal.

Second grade: Jacy Barton, Kelsea Brewer, Eiliss Davis, Annabell Dillon, Kaylee Minter, Elijah Mullins, Mason Munden, Cody Roop and Emma Stout.

Third grade: Chloe Bassett, Rhylee Cooley, Leeland Davis, Daniel Evans, Melissa Howell, Nylla Hunnicutt-DeHart, Landon Miller, Natalie Sykes and Blake Thompson.

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Fourth grade: Lily Barton, Elijah Branch, Jaedyn Camden, Cayden Francis, Alexia Horne, Caius Lowe and Amora Rogers.

Fifth grade: Kinlee Potter.

Honor Roll

Kindergarten: Ashley Boothe, Kyler Craig, Emily Dull, Olivia Eames, Neisy Gonzalez, Parker Hundley, Greyson Jarrett, Kandyn Johnson, Anna Jones, Ian Kinney, Aliyah Lester, Sebastian Lozano, Kinley Parnell, Riley Ramsey, Jasper Robertson, Nathaniel Towler and Phoenix Wood.

First grade: Emma Beck, Valladega Bowman, Ayden Harris, Kayleigh Horton, Parker Jones, Soraya Penn, Alli Thompson and Adalia Williams.

Second grade: Jaxson Bowman, Jazmine Branch, Raegan Cooley, Paislee Fitzgerald, Tommy Gunnell III, Margo Harris, Ryleigh Haskins, Roman Patterson, Erica Payne, Brandt Pruitt, Elise Smith, Aiden Sowers, Addison Whorley and Rose Workman.

Third grade: Jeremy Beck, Jackson Clark, Emma Horton, Noah Kinney, Willow Novak, Adan Ocampo, Ethan Pendleton, Jace Quinn, Nadalie Rea and Ella Towler.

Fourth grade: Patrick Flippen, Autumn Martin, Messiah Phillips, Ralph Short Jr., Anala Spencer, Abigale Staples and Jaxon Stout.

Fifth grade: Holly Branch, Malakhi Hopson, Hayden Mounts and Matthew Nolen Jr.

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