Sanville Elementary School honor roll (copy)

Sanville Elementary School has announced the recipients of academic awards for the second 9-week grading period.
Principal’s Scholar
Kindergarten: Hana Barton, Parker Hundley, Kandyn Johnson, Ian Kinney, Jaxon Martin, Lincoln Patterson, Cadence Roop, Lilian Simacek, Nathaniel Towler, Phoenix Wood
First grade: Valladega Bowman, Treasure Camden, David Cobler, Gabriel Cornett, Aubrey Evans, Jeremiah Hawks, John Martin, Eli Miller, Elaina Moore, Cheyenne Nolen, Soraya Penn, Gage Stanley, William Stone, Alli Thompson, Cambria Vestal
Second grade: Eiliss Davis, Annabell Dillon, Kaylee Minter, Mason Munden, Addilyn Roark, Emma Stout, Rose Workman
Third grade: Leeland Davis, Daniel Evans, Melissa Howell, Nylla Hunnicutt-DeHart, Noah Kinney, Landon Miller, Blake Thompson
Fourth grade: Lily Barton, Elijah Branch, Cayden Francis, Amora Rogers
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Fifth grade: Holly Branch, William Cassell, Matthew Nolen Jr., Kinlee Potter
Honor Roll
Kindergarten: Makenzie Adkins, Brooklyn Beer, Ashley Boothe, Kyler Craig, Kamdyn Franklin, Lola Horton, Aliyah Lester, Carsyn Little, Kinley Parnell, Riley Ramsey, Jasper Robertson, Landon Stallings
First grade: Emma Beck, Ayden Harris, Kayleigh Horton, Parker Jones, Adalia Williams
Second grade: Jacy Barton, Jaxson Bowman, Jazmine Branch, Kelsea Brewer, Paislee Fitzgerald, Elijah Mullins, Roman Patterson, Erica Payne, Cody Roop, Aiden Sowers, Addison Whorley
Third grade: Jeline Aguilar, Chloe Bassett, Jeremy Beck, Jackson Clark, Sunny Coleman, Rhylee Cooley, Collin Craig, Brantley Doman, Emma Horton, Diego Lozano, Jocelin Morales, Jace Quinn, Nadalie Rea, Natalie Sykes, Ella Towler
Fourth grade: Jaedyn Camden, Nickalas Cassell, Alexia Horne, Caius Lowe, Ralph Short Jr., Anala Spencer, Abigale Staples, Jaxon Stout
Fifth grade: Chloe Ferguson, Malakhi Hopson, Zaden White-Jimenez