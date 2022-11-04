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Patrick Henry Elementary School honor roll

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Patrick Henry Elementary School recognizes the following students for earning good grades:

Third grade Principal’s List: Adelaide Brent, Aiden Boaz, Adelyn Campbell, Amyrah Dillard, Kavany Flores, Holden Hylton, Shania McPherson, Sophia Odberg, Daniel Robinson, Margot Sharp, Emery Taylor, Wesley Walker, Naryah Williams

Third grade honor roll: Zefrina Capulong, Aubree Carter, O’Derion DeShazo, Kenyon Jones, Aubrey Kirby, Adelyn McKenzie, Jayonna Moore, Lanay Pruitt, Natalie Simacek, Isyss Smith, Lilyann Stallard, Emmie Steward, Lilliana Torres, Hailey Turner

Fourth grade Principal’s List: Takeria Beal, Dimitri Broadnax, Remington Crockett, Chloe Curry, Archer Deatherage, Lily De’Jesus, Jade Holland-Dallas, Andrew Dillard, Trevor Gregory, Wyatt Hoyer, Ayden Jones, Calvin Lovelace Jr. Josiah Law, Aubree Mahan, Ke’Maya Martin, Nijel Merritt, JaZai Moore, Taylor Moore, Jycere Moorman, Bryan Perez-Zuniga, Symphony Phillips, Kayden Price, Bradley Richardson, Asma Sediqi, Keirsten Smith, Tadley Taborn, Katherine Wall, Bentley Williamson, Dillon Wilson, Mason Wright

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Fourth grade honor roll: My’Keriyah Bruce, Trinity Chaney-Burgess, Haylee Clark, Jayden Dalton, Tamar’e Davis, Brooklyn DeShazo, Mi’Kayla Eccles, Alania Ferguson, Bryson Gilbert, Jayden Gravely, Ka’Nasia Hairston, Justin Hodge, Markuarias Lampkins, J’Amira Lockett, Kenneth Lucas, Kennedy Martin, Pa’Chawn Moore, Kei’Yauni Morrison, Samuel Olivares-Rosas, King Ray, Kaydien Valentin, Sa’Niyah Walker, Makira Warren, J’Leeyah Wilson

Fifth grade Principal’s List: Zariyah Bouldin, Litzy Contreras Rosas, Dania Fields, James Hall, Elaina Hairston, Jewel Martin, Jairo Mata, Arielle Mitchell, Imani Newsome, Emma Packer, Daniya Penn, Alexis Stallard, Kyla Steward, Maya Williams

Fifth grade honor roll: Kendall Banks, Mickeal Belcher, Jaden Briggs, Jaydah Burnette, Ethan Christopher, Carter Cole, Hailey Coleman, Ja’Veona Coles, Kamiyah Draper, Chloe Eanes, Skyla Euceda, Nina Giles, Appalania Gravely, Jaymi Henriquez-Ramos, Amare Martin, Michael Middleton, Allison Mooney, Isabella Palmer, Bryson Penn, Kyra Penn, Julie Pham, Zion Powell, Kendall Price, Meagan Price, Zoya Sediqi, Michelle Simacek, Christina Zuniga

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