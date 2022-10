Area Results: Patrick County hosts Piedmont District regular season meet

The Patrick County High School cross country team hosted a regular season Piedmont District meet on Wednesday, at Rotary Field, in Stuart.

Patrick County won the girls meet, finishing with four top-10 finishers and 35 points.

Bassett High School's Sienna Bailey won the girls meet with a time of 21:11.42.

Bassett won the boys meet, finishing with the second, third, fourth, fifth, and sixth place finishers and 20 points overall.

Patrick County's Moises Cisneros won the boys meet with a time of 18:59.88.

Full results from the meet are listed below.

PD teams will meet again on Wednesday for a meet hosted by Magna Vista High School at Smith River Sports Complex.

Patrick County Piedmont District Cross Country Meet

Wednesday at Rotary Field

Stuart

Girls 5000 Meter Run results

1 Sienna Bailey - Bassett 21:11.42

2 Cassie Currin - Mecklenburg County 23:50.51

3 Callie Wood - Patrick County 23:59.92

4 Claire Howe - Bassett 24:26.37

5 Bethani Bishop - Halifax County 24:46.91

6 Ariana Tolliver - Mecklenburg County 25:03.81

7 Mackenzie Williams - Patrick County 25:07.13

8 Ellianna Montgomery - Patrick County 25:09.00

9 Irene Smith - Patrick County 25:13.51

10 Cheyenne Cline - Halifax County 25:21.86

11 Abby Eades - Tunstall 25:25.34

12 Madison Walton - Tunstall 25:46.62

13 Eden Nickelson - Patrick County 25:49.21

14 Brittany Cruz - Bassett 26:13.04

15 Kira Thomas - Tunstall 26:34.56

16 Olivia Hayes - Mecklenburg County 26:37.33

17 Kayleigh Spencer - Bassett 27:19.71

18 Greta Spaeh - Patrick County 27:47.04

19 Katelyn Brooks - Tunstall 28:05.98

20 Isabella Beatty - Mecklenburg County 28:26.78

21 Amanda Goad - Bassett 28:28.09

22 Sarah Merricks - Tunstall 28:32.95

23 McCall Hollie - Tunstall 28:33.01

24 Rickyah Mitchell-Hairston - Martinsville 28:47.47

25 Grace Castle - Mecklenburg County 29:22.51

26 Alejandra Aparicio - Bassett 29:23.12

27 Madeleine Jones - Tunstall 29:29.69

28 Briana Qunitero - Tunstall 29:36.16

29 Lydia Davis - Tunstall 29:50.78

30 Avalyn Emerson - Tunstall 29:56.31

31 April Jordan - Tunstall 29:57.34

32 Heaven Brown - Bassett 30:29.20

33 Savannah Overby - Halifax County 30:30.19

34 Lauren Lipscomb - Mecklenburg County 30:32.03

35 Angie Hernandez-Zaval - Mecklenburg County 30:43.51

36 Crystal Lopez - Bassett 31:00.02

37 Abigail Jimenez - Magna Vista 31:25.41

38 Kayleigh Towler - Tunstall 31:34.90

39 Jolean Upton - Mecklenburg County 32:23.19

40 Blehona Sylejmani - Magna Vista 32:29.22

41 Analuisa Frias-Alvare - Magna Vista 32:58.62

42 Kiernan Hite - Mecklenburg County 33:03.89

43 Zaniah Dillard - Martinsville 34:04.69

44 Kathryn Griffin - Mecklenburg County 34:38.14

45 Jordyn Beale - Magna Vista 34:40.32

46 Ella Smith - Mecklenburg County 37:13.15

47 Rachel Richey - Mecklenburg County 37:18.86

48 Abbie Moxley - Magna Vista 38:35.92

49 Brianna Rivera-Jimenez - Magna Vista 40:39.14

50 Emma Parker - Magna Vista 40:39.43

51 Abby Moore - Mecklenburg County 41:14.58

52 Elisabeth Richey - Mecklenburg County 43:06.44

53 Lilly Rose - George Washington 43:39.25

54 Skyler Reese - Mecklenburg County 43:51.81

55 Kyndell Walker - George Washington 44:17.45

56 Addison Smith - Magna Vista 45:05.27

57 Johanna Maxie - Magna Vista 45:08.85

58 Cassandra Jimenez - Magna Vista 45:25.96

59 Bria Ford - George Washington 49:51.59

60 Emmaree Barnes - George Washington 52:18.33

Girls Varsity Team Scores

1 Patrick County 35

2 Bassett 51

3 Mecklenburg County 61

4 Tunstall 69

5 Magna Vista 150

Boys 5000 Meter Run Results

1 Moises Cisneros - Patrick County 18:59.88

2 Chase Smith - Bassett 19:17.55

3 Michael Foley - Bassett 19:22.01

4 Tyress Wiltz - Bassett 19:37.67

5 Colin Turner - Bassett 20:03.05

6 Benjamin Flores - Bassett 20:03.96

7 Jackson Snow - Tunstall 20:10.47

8 Edwin Diaz - Tunstall 20:22.35

9 Ethan Howell - Tunstall 20:40.77

10 Jude Shaughnessy - Halifax County 20:41.07

11 Ian Hale - Magna Vista 20:42.51

12 Brennan Hunt - Halifax County 20:44.47

13 Noah Hiatt - Patrick County 20:45.46

14 Daniel Howell - Bassett 20:46.41

15 Garry Hagwood - Bassett 20:49.75

16 William Overby - Patrick County 20:50.80

17 Kevin Moran - Bassett 21:14.23

18 Rafferty Lee - Mecklenburg County 21:14.93

19 Ethan Cobbler - Patrick County 21:16.60

20 Nicholas Vaughan - Mecklenburg County 21:20.57

21 Greely Terry - Patrick County 21:23.17

22 Daniel Ronan - George Washington 21:49.05

23 Xavier Christian - Tunstall 22:00.43

24 Brett Foley - Patrick County 22:01.02

25 Jaime Lopez - Bassett 22:01.74

26 Johnny Lopez - Bassett 22:02.20

27 River Stafford - Halifax County 22:08.27

28 Azael Quintero - Tunstall 22:11.04

29 Xavier Torres-Seda - Patrick County 22:11.46

30 Skyler Spence - Martinsville 22:11.94

31 Gabriel Haley - Martinsville 22:14.20

32 Henry Midkiff - Halifax County 22:22.45

33 Dakota Tankersley - Patrick County 22:47.61

34 Joel Layne - Halifax County 22:59.36

35 Charlie Hungerland - George Washington 23:08.58

36 Mark Betts - Halifax County 23:09.77

37 Zachary Duplantier - Halifax County 23:10.03

38 Naun Andrade - Martinsville 23:11.53

39 Titus Rodriquez - Bassett 23:28.73

40 Alejandro Baladermma - Tunstall 23:31.41

41 Preston Simpson - Halifax County 23:52.93

42 Gavin Morrison - Bassett 24:06.83

43 Matt Nosse - Tunstall 24:10.08

44 Noah Priest - Halifax County 24:14.47

45 Luke Cassada - Tunstall 24:34.50

46 Luke McKinney - Halifax County 24:37.66

47 Sam Payne - Tunstall 24:50.88

48 John Nguyen - Martinsville 24:50.95

49 Kaden Mellott - Magna Vista 25:17.64

50 Miguel Ballesteros - Mecklenburg County 25:36.89

51 Koehen Gill - Mecklenburg County 25:55.49

52 Spencer Pate - Halifax County 26:17.87

53 Lincoln Myers - Halifax County 26:19.56

54 Marco Pineda - Tunstall 26:20.00

55 Reid Blackwell - Mecklenburg County 26:50.30

56 Tavion Davis - Tunstall 27:00.99

57 Bryson Broadnax - Magna Vista 28:14.24

58 Ben Smith - Magna Vista 28:15.70

59 Joshua Gunter - George Washington 28:16.17

60 Colby Richardson - Magna Vista 28:28.63

61 Shelton McKinney - Tunstall 28:54.65

62 John Ratliff - Martinsville 29:46.51

63 Jarrel Chavies-Maldon - Mecklenburg County 30:21.98

64 Kennedy Anderson - Halifax County 30:22.05

65 Axel Jimenez - Magna Vista 30:51.90

66 Steven Morales - Martinsville 30:52.61

67 Tyler Sykes - Mecklenburg County 31:13.91

68 Fabian Rose - George Washington 31:22.43

69 Weston Moxley - Magna Vista 31:53.32

70 Logan Vandenburg - Mecklenburg County 33:13.18

71 Matthew Gaskins - Mecklenburg County 34:32.72

72 William Seate - Mecklenburg County 35:34.51

73 Luke Martin - Mecklenburg County 35:48.35

74 Johnathan Walker - George Washington 37:28.99

75 Bryson Mosely - Magna Vista 39:29.06

76 Ryan Fording - Mecklenburg County 41:20.53

77 Conner Jackson - Mecklenburg County 41:45.42

78 Zechariah Taylor - Martinsville 43:27.68

Boys Varsity Team Scores

1 Bassett 20

2 Patrick County 68

3 Tunstall 71

4 Halifax County 105

5 Mecklenburg County 156

6 Martinsville 172

7 Magna Vista 179

8 George Washington 200