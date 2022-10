Area Scores: PD XC results

VOLLEYBALL

Patrick County 3, Martinsville 0 (25-8, 25-12, 25-14)

The Patrick County High School volleyball team defeated Martinsville High School, on Thursday at Martinsville Middle School, 3-0. The Cougars won by scores of 25-8, 25-12, 25-14.

PCHS was led by: Samantha Harris (8 kills and 4 aces), Madi Heath (6 kills), Marissa Bentley (7 kills), and Lilly Byers (22 assists and 6 aces).

The Cougars improve to 15-4 on the year. They'll return home for senior night on Tuesday, taking on Halifax County High School at 7 p.m.

Martinsville (3-13) will also hold their senior night on Tuesday against G.W.-Danville. Game time is at 7 p.m.

BOYS SOCCER

Carlisle 4, Westover Christian Academy 4

The Carlisle boys soccer team played its final home game of the season on Thursday, and came away with a 4-4 tie against Westover Christian Academy.

The Chiefs (1-8-2) will next travel to Eastern Mennonite on Tuesday for a 4:30 p.m. game.

CROSS COUNTRY

PCHS, Bassett win PD race

In this week's Piedmont District regular season cross country meet, Patrick County High School won the girls meet and Bassett High School won the boys meet.

Callie Wood led Patrick County's girls with a fourth place finish. Bassett's Sienna Bailey won the girls race with a time of 20:04.99.

In the boys race, Bassett bested Franklin County by one point. PC's Moises Cisneros won the race with a time of 17:54.39. Chase Smith and Michael Foley led Bassett's boys, finishing in third and fourth.

Full results from the meet are listed below:

Martinsville Piedmont District Cross Country Meet

Wednesday at Martinsville High School

Girls 5000 Meter Run

1 Sienna Bailey - Bassett 20:04.99

2 Julianne Bowman - Franklin County 20:31.70

3 Whitney Holland - Franklin County 21:59.03

4 Callie Wood - Patrick County 22:30.06

5 Irene Smith - Patrick County 22:35.46

6 Claire Howe - Bassett 23:00.87

7 Mackenzie Williams - Patrick County 23:47.49

8 Eden Nickelson - Patrick County 23:58.98

9 Cheyenne Cline - Halifax County 23:59.97

10 Abby Eades - Tunstall 24:00.79

11 Brittany Cruz - Bassett 24:12.67

12 Madison Walton - Tunstall 24:36.28

13 Kira Thomas - Tunstall 24:38.51

14 Olivia Hayes - Mecklenburg County 24:39.88

15 Kayleigh Spencer - Bassett 24:40.26

16 Natalie Davis - Franklin County 24:41.29

17 Samantha Simms - Franklin County 24:44.28

18 Katelyn Brooks - Tunstall 25:20.99

19 Greta Spaeh - Patrick County 25:45.15

20 Rickyah Mitchell-Hairston - Martinsville 25:55.33

21 Isabella Beatty - Mecklenburg County 25:57.09

22 Amanda Goad - Bassett 26:00.00

23 April Jordan - Tunstall 26:34.65

24 McCall Hollie - Tunstall 26:40.97

25 Sarah Merricks - Tunstall 26:45.98

26 Grace Castle - Mecklenburg County 27:06.25

27 Avalyn Emerson - Tunstall 27:30.16

28 Madeleine Jones - Tunstall 27:32.12

29 Heaven Brown - Bassett 28:13.78

30 Lydia Davis - Tunstall 28:38.82

31 Briana Qunitero - Tunstall 28:38.94

32 Lauren Lipscomb - Mecklenburg County 28:47.62

33 Zaniah Dillard - Martinsville 28:53.23

34 Adriana LaMagno - Mecklenburg County 29:18.12

35 Jolean Upton - Mecklenburg County 29:39.01 2

36 Abigail Jimenez - Magna Vista 29:39.83

37 Crystal Lopez - Bassett 29:44.49

38 Kayleigh Towler - Tunstall 31:12.71

39 Kiernan Hite - Mecklenburg County 31:36.27

40 Blehona Sylejmani - Magna Vista 31:37.08

41 Sophia Barker - Tunstall 31:54.95

42 Kathryn Griffin - Mecklenburg County 31:55.50

43 Rachel Richey - Mecklenburg County 34:59.74

44 Abbie Moxley - Magna Vista 35:24.93

45 Emma Parker - Magna Vista 35:32.93

46 Elizabeth Maxwell - Magna Vista 35:33.30

47 Elisabeth Richey - Mecklenburg County 40:31.73

48 Hannah Lyles - Bassett 40:41.46

49 Abby Moore - Mecklenburg County 40:49.64

50 Brianna Rivera-Jimenez - Magna Vista 41:21.32

51 Skyler Reese - Mecklenburg County 41:48.79

52 Gretchen Schaller - Magna Vista 41:57.26

53 Cassandra Jimenez - Magna Vista 41:59.65

54 Daisy Perez-Abad - Mecklenburg County 42:04.72

55 Johanna Maxie - Magna Vista 42:53.33

Girls 5000 Meter Run Team Scores

1 Patrick County 30

2 Bassett 41

3 Tunstall 56

4 Mecklenburg County 91

5 Magna Vista 143

Boys 5000 Meter Run

1 Moises Cisneros - Patrick County 17:54.39

2 Jacob Montgomery - Franklin County 18:20.76

3 Chase Smith - Bassett 18:22.99

4 Michael Foley - Bassett 18:24.26

5 Benjamin Stafford - Magna Vista 18:33.05

6 Tyress Wiltz - Bassett 18:40.51

7 Ian Hale - Magna Vista 18:52.33

8 Jackson Snow - Tunstall 18:53.57

9 Edwin Diaz - Tunstall 18:55.50

10 Luke Montgomery - Franklin County 19:04.89

11 Sebastian Ellis - Franklin County 19:09.34

12 John Grider - Franklin County 19:09.58

13 Brennan Hunt - Halifax County 19:10.22

14 Parker Chapman - Franklin County 19:11.92

15 Nicholas Guilliams - Franklin County 19:12.79

16 Andrew Riddle - Franklin County 19:12.85

17 Garry Hagwood - Bassett 19:24.25

18 Colin Turner - Bassett 19:24.60

19 Ethan Cobbler - Patrick County 19:27.87

20 Ethan Howell - Tunstall 19:29.59

21 William Overby - Patrick County 19:34.73

22 Azael Quintero - Tunstall 19:36.36

23 Gary English - Franklin County 19:37.76

24 Benjamin Flores - Bassett 19:40.31

25 Conner Malone - Mecklenburg County 19:40.69

26 Daniel Howell - Bassett 19:52.38

27 Eric Camilleri - Franklin County 20:00.23

28 Jonas Holland - Franklin County 20:07.10

29 Kevin Moran - Bassett 20:10.79

30 Jude Shaughnessy - Halifax County 20:15.21

31 Gabriel Haley - Martinsville 20:18.88

32 Elijah Chapman - Franklin County 20:20.60

33 Xavier Torres-Seda - Patrick County 20:21.80

34 Greely Terry - Patrick County 20:26.82

35 Nicholas Vaughan - Mecklenburg County 20:32.03

36 Jaime Lopez - Bassett 20:33.65

37 Brett Foley - Patrick County 20:34.28

38 Johnny Lopez - Bassett 20:34.78

39 Skyler Spence - Martinsville 20:44.13

40 Xavier Christian - Tunstall 20:45.24

41 River Stafford - Halifax County 20:49.66

42 Joel Layne - Halifax County 20:53.11

43 Alejandro Baladermma - Tunstall 20:53.44

44 Henry Midkiff - Halifax County 21:06.23

45 Titus Rodriquez - Bassett 21:22.92

46 Naun Andrade - Martinsville 21:26.81

47 Rafferty Lee - Mecklenburg County 21:28.65

48 Mark Betts - Halifax County 21:39.67

49 Miguel Ballesteros - Mecklenburg County 21:43.37

50 Preston Simpson - Halifax County 21:51.19

51 Gavin Morrison - Bassett 21:59.19

52 Luke McKinney - Halifax County 22:09.22

53 Cole Grogan - Tunstall 22:22.45

54 Jc Gonzalez - Tunstall 22:33.18

55 Zachary Duplantier - Halifax County 22:36.87

56 Kaden Mellott - Magna Vista 22:37.44

57 Luke Cassada - Tunstall 22:44.24

58 John Nguyen - Martinsville 22:52.64

59 Matt Nosse - Tunstall 23:13.52

60 Sam Payne - Tunstall 23:17.17

61 Reid Blackwell - Mecklenburg County 23:19.22

62 Cole Johnson - Halifax County 23:44.32

63 Spencer Pate - Halifax County 23:46.87

64 Marco Pineda - Tunstall 24:09.69

65 Axel Jimenez - Magna Vista 24:10.56

66 Sean Fitzgerald - Tunstall 24:10.74

67 Lincoln Myers - Halifax County 24:34.80

68 Landon Richardson - Magna Vista 24:49.28

69 John Ratliff - Martinsville 26:09.57

70 Kolby Stinson - Franklin County 26:44.96

71 Steven Morales - Martinsville 26:47.39

72 Logan Vandenburg - Mecklenburg County 27:21.61

73 William Seate - Mecklenburg County 27:35.15

74 Tavion Davis - Tunstall 27:35.27

75 NyQuis Bradley - Martinsville 28:11.34

76 Shelton McKinney - Tunstall 28:11.80

77 Weston Moxley - Magna Vista 28:49.07

78 Jarrel Chavies-Maldon - Mecklenburg County 29:23.28

79 Matthew Gaskins - Mecklenburg County 29:27.30

80 Dallas Bonhams - Magna Vista 29:35.47

81 Ryan Fording - Mecklenburg County 32:25.52

Boys 5000 Meter Run Team Scores

1 Bassett 48

2 Franklin County 49

3 Tunstall 92

4 Patrick County 98

5 Halifax County 145

6 Magna Vista 151

7 Mecklenburg County 180

8 Martinsville 191