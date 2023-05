The Bassett High School girls and boys outdoor track teams both won Wednesday's Piedmont District regular season meet at G.W.-Danville.

The Bassett girls scored 101 points to best second place Mecklenburg County High School by four.

Halifax County (85), Magna Vista (52), Tunstall (45), Patrick County (37), and G.W.-Danville (32) finished 3-7 in the final standings.

Bassett's boys scored 114 points, 31 points better than second place Tunstall.

Halifax County (81), Mecklenburg County (70), Patrick County (65), Magna Vista (54), and G.W.-Danville (25) finished 3-7.

Full individual and team results from Wednesday's meet are listed below.

Piedmont District teams will return to G.W.-Danville next Wednesday for the district championship meet. Field events will being at 4:30 p.m., and running events will start at 5 p.m.

G.W Danville Piedmont District Regular Season Meet

Wednesday at G.W.-Danville

Girls 4x800 Meter Relay

1 Patrick County 11:14.34

2 Tunstall 13:41.45 8

Boys 4x800 Meter Relay

1 Patrick County 9:32.30

2 Mecklenburg County

3 Tunstall 10:36.54

4 Bassett 10:57.87

5 Magna Vista 11:36.60

Girls 100 Meter Hurdles

1 Naideea Jones 12 G.W.-Danville 15.77

2 Brooklyn Brooks 12 Tunstall 18.33

3 Keeli Mills 10 Mecklenburg County 19.13

4 Jakayla Brown 11 Mecklenburg County 19.37

5 Rihanna Robertson 10 Mecklenburg County 20.08

6 Vintoria Manns 10 Bassett 20.60

7 Hayden Wentz 12 Tunstall 20.65

Boys 110 Meter Hurdles

1 Jamal Bellamy 10 Halifax County 16.04

2 Jaylin Haskins 11 Mecklenburg County 16.31

3 Brendon Easley 12 Bassett 16.32

4 J'Meriyon Osborne 10 Mecklenburg County 16.72

5 Lafayette Elliott 9 Mecklenburg County 19.03

6 Curtis Watkins 9 Magna Vista 21.07

7 Jonathan Solis 10 Bassett 27.50

Girls 100 Meter Dash

1 Markeria King 12 Mecklenburg County 12.58

2 Destiny Jackson 9 Halifax County 13.01

3 Egypt Phillips 9 Bassett 13.17

4 Nyasia Herndon 9 Bassett 13.29

5 Zeonia Patterson 10 Magna Vista 13.36

6 Jayla Smith 12 Mecklenburg County 13.41

7 Kiara Brown 11 Bassett 13.72

8 Kyla Clauden 11 Halifax County 13.77

9 Ashante Paige 12 Halifax County 13.83

10 Jaydah Carter 9 Magna Vista 13.88

11 Shauntel Hill 11 Patrick County 13.90

12 Kira Thomas 10 Tunstall 13.98

13 Spirit Chavis 12 Mecklenburg County 13.99

14 Miranda Reynolds 10 Magna Vista 14.00

15 Destiny Flores 10 Tunstall 14.22

16 Briana Knott 11 G.W.-Danville 14.86

17 Emaria Jones 10 Tunstall 15.40

18 Shekiyah Martin 11 G.W.-Danville 15.93

Boys 100 Meter Dash

1 Jolen Schoefield 11 Magna Vista 11.42

2 Jourdan Saunders 11 G.W.-Danville 11.46

3 KaNyle Canada 12 Halifax County 11.64

4 Bryson Kidd 11 Magna Vista 11.65

5 Malik Barbour 11 Tunstall 11.66

6 Christopher Stone 10 G.W.-Danville 11.70

7 Sha'mareon Rainey 9 Mecklenburg County H 11.72

8 Jeremiah Fields 9 Mecklenburg County H 11.77

9 Jaylen Lide 11 Bassett 11.81

10 Atavion Mabins 11 Halifax County 11.84

11 Jousha Pritchett 11 G.W.-Danville 11.89

12 J'Meriyon Osborne 10 Mecklenburg County 11.90

13 Ethan Dukes 9 Magna Vista 11.91

14 Skyler Conner 10 Patrick County 12.00

15 Ryan Jones 11 Tunstall 12.08

16 Jalen Hagwood 12 Patrick County 12.18

17 Deonte Hairston 11 Bassett 12.21

18 Emmanuel Waller 11 G.W.-Danville 12.32

19 Isaiah Watkins 10 Bassett 12.52

20 Conner Goad 10 Patrick County 12.66

21 Terrance Inge 9 Tunstall 13.24

Girls 1600 Meter Run

1 Sienna Bailey 11 Bassett 5:24.35

2 Cassie Currin 10 Mecklenburg County 6:10.00

3 Cheyene Cline 9 Halifax County 6:37.47

4 Kayleigh Spencer 9 Bassett 6:50.32

5 Olivia Hayes 10 Mecklenburg County 6:59.12

6 Lydia Davis 9 Tunstall 7:34.38

7 Rachel Becker 10 Mecklenburg County 7:35.34

8 Madison Walton 10 Tunstall 7:38.79

9 Madeleine Jones 9 Tunstall 7:59.48

Boys 1600 Meter Run

1 Moises Cisneros 11 Patrick County 4:53.83

2 Noah Hiatt 9 Patrick County 4:56.31

3 Chase Smith 11 Bassett 4:57.14

4 Colin Turner 9 Bassett 5:02.13

5 Tess Wiltz 10 Bassett 5:04.49

6 William Overby 10 Patrick County 5:34.36

7 Conner Champion 9 Mecklenburg County 5:47.96

8 Matthew Harris 10 Tunstall 6:39.99

9 Russell Sager 9 Mecklenburg County 6:43.47

10 Jackson Jones 11 Tunstall 6:45.10

Girls 4x100 Meter Relay

1 Bassett 50.83

2 Mecklenburg County 51.52

3 Magna Vista 52.58

4 Halifax County 52.78

5 Tunstall 1:01.44

Boys 4x100 Meter Relay

1 Magna Vista 44.69

2 Halifax County 44.79

3 G.W.-Danville 45.48

4 Tunstall 45.85

5 Mecklenburg County 45.93

6 Bassett 46.32

Girls 400 Meter Dash

1 Ayah Inge 9 G.W.-Danville 1:06.25

2 Jordan Caldwell-McGee 11 Magna Vista 1:07.58

3 Kyla Clauden 11 Halifax County 1:07.59

4 Vintoria Manns 10 Bassett 1:07.93

5 Angie Hernandez-Zaval 12 Mecklenburg County H 1:10.05

6 Alyssa Callahan 10 Patrick County 1:12.17

7 Carolina Wheeler 9 Tunstall 1:12.30

8 Kasia Cox 10 Magna Vista 1:13.75

9 Caroline Clay 9 Tunstall 1:14.32

10 Sarah Merricks 9 Tunstall 1:14.76

11 Christian Gunter 10 G.W.-Danville 1:15.39

12 Loreal Judah 10 G.W.-Danville 1:15.81

13 Grace Kellam-Robinson 9 Magna Vista 1:18.25

14 Tori Martin 12 Bassett 1:20.13

15 Katelyn Spencer 9 Bassett 1:24.29

Boys 400 Meter Dash

1 Ethan Cobbler 11 Patrick County 54.09

2 Lathan Witcher 11 Tunstall 54.57

3 Dylan Quesinberry 10 Patrick County 55.15

4 Marquez Duvernay 9 Bassett 55.44

5 Daniel Howell 9 Bassett 56.01

6 Mark Betts 12 Halifax County 56.03

7 Benjamin Stafford 11 Magna Vista 56.29

8 Joshua Martin 10 Halifax County 56.60

9 Larry Hayes 12 Mecklenburg County 57.53

10 Xavier Christian 10 Tunstall 57.75

11 Stalin Day 12 Mecklenburg County 58.30

12 Quashawn Bullock 9 Mecklenburg County 58.46

13 Franklin Leigg 9 G.W.-Danville 58.50

14 Chase Lewis 10 G.W.-Danville 1:01.21

15 Bryson Easley 10 Bassett 1:01.32

16 Joseph Watkins 12 Halifax County 1:02.44

17 Justin Futch 10 G.W.-Danville 1:04.35

18 Javontae White 11 G.W.-Danville 1:12.93

Girls 300 Meter Hurdles

1 Zeonia Patterson 10 Magna Vista 50.85

2 Naideea Jones 12 G.W.-Danville 51.35

3 Justice Key 9 Halifax County 51.49

4 Jade Syphax 10 Halifax County 51.68

5 Keeli Mills 10 Mecklenburg County 54.96

6 Aviana Turner 9 Magna Vista 57.79

7 Greta Spaeh 10 Patrick County 1:00.52

8 Olivia Hayes 10 Mecklenburg County 1:01.74

9 Jolene Upton 10 Mecklenburg County 1:15.63

Boys 300 Meter Hurdles

1 Jaylin Haskins 11 Mecklenburg County 46.55

2 Bronson Ross 9 Mecklenburg County 46.72

3 Evan Morton 11 Tunstall 47.29

4 Silvester Perkins 9 Tunstall 52.16

5 Curtis Watkins 9 Magna Vista 55.74

6 Jonathan Solis 10 Bassett 57.32

Girls 800 Meter Run

1 Sienna Bailey 11 Bassett 2:33.12

2 Sadie Martin 10 Patrick County 2:34.06

3 Cassie Currin 10 Mecklenburg County 2:42.89

4 McKensie Williams 10 Patrick County 2:43.37

5 Avalyn Emerson 9 Tunstall 3:05.81

6 Kayleigh Spencer 9 Bassett 3:09.10

7 Katelyn Brooks 9 Tunstall 3:09.14

8 Karlee Shivley 10 Bassett 3:10.99

9 Kate Griffin 9 Mecklenburg County 3:15.76

10 McCall Hollie 9 Tunstall 3:25.81

11 Rachel Becker 10 Mecklenburg County 3:36.26

12 Heaven Garten 11 Magna Vista 3:46.39

Boys 800 Meter Run

1 Daniel Howell 9 Bassett 2:14.23

2 Azael Quintero 12 Tunstall 2:14.65

3 Chase Smith 11 Bassett 2:15.75

4 Xavier Seda-Torres 10 Patrick County 2:21.72

5 Cole Grogan 12 Tunstall 2:23.05

6 Burdell Haskins 10 Mecklenburg County 2:25.92

7 Landon Hardy 9 Tunstall 2:26.76

8 Brett Foley 10 Patrick County 2:27.32

9 Conner Champion 9 Mecklenburg County 2:29.35

10 Jamarion Hagwood 9 Magna Vista 2:43.93

11 Brycen Lewis 9 Patrick County 2:52.71

12 Josh Alverson 11 Bassett 2:54.97

13 Colby Richardson 12 Magna Vista 3:07.74

14 Kwalib Hubbard 9 G.W.-Danville 3:13.66

Girls 200 Meter Dash

1 Markeria King 12 Mecklenburg County 25.67

2 Destiny Jackson 9 Halifax County 27.17

3 Egypt Phillips 9 Bassett 27.54

4 Justice Key 9 Halifax County 27.83

5 Brianna Taylor 10 Bassett 28.05

6 Jayla Smith 12 Mecklenburg County 28.15

7 Jade Syphax 10 Halifax County 28.28

8 Shauntel Hill 11 Patrick County 29.08

9 Angie Hernandez-Zaval 12 Mecklenburg County 29.16 2

10 Destiny Flores 10 Tunstall 29.22

11 Kira Thomas 10 Tunstall 30.23

12 Lic Moore 9 G.W.-Danville 31.37

13 Nyla Walter 9 G.W.-Danville 32.20

14 Danyetta Whittle 11 G.W.-Danville 32.71

15 Anaira Evans 9 Magna Vista 33.05

16 Caroline Clay 9 Tunstall 33.73

17 Patricia Mabe 12 Bassett 34.46

Boys 200 Meter Dash

1 Brendon Easley 12 Bassett 23.12

2 Jaden Glenn 10 G.W.-Danville 23.90

3 Marquez Duvernay 9 Bassett 24.36

4 Malik Barbour 11 Tunstall 24.38

5 Isiah McCargo 12 Halifax County 24.56

6 Jamarcus Brown 11 Tunstall 25.04

7 Torian Younger 10 Magna Vista 25.20

8 Deandre Robinson Neal 11 G.W.-Danville 25.25

9 Demetrius Dillard 9 Bassett 25.35

10 Joseph (JJ) Spriggs 11 Magna Vista 25.45

11 Jeremiah Fields 9 Mecklenburg County 25.59

12 Tomar Logan 12 Mecklenburg County 25.64

13 Jontae Hairston 12 Magna Vista 25.66

14 Vincent Farmer 11 G.W.-Danville 25.73

15 Kevin Burns 9 Halifax County 25.81

16 Antonio Murphy 10 G.W.-Danville 25.97

17 Jacob Gosnell 10 Patrick County 26.22

18 Khalil Hart 12 Mecklenburg County 26.42

19 Tavion Davis 10 Tunstall 26.46

20 Avone Kidd 9 Patrick County 26.60

Girls 3200 Meter Run

1 Callie Wood 9 Patrick County 14:28.44

2 Amanda Goad 12 Bassett 17:40.13

Boys 3200 Meter Run

1 Tess Wiltz 10 Bassett 11:29.63

2 Jaime Lopez 11 Bassett 11:59.46

3 Benjamin Flores 12 Bassett 12:35.31

4 Derrick Jackson 10 Tunstall 15:46.90

Girls 4x400 Meter Relay

1 Bassett A 4:52.02 10

2 Magna Vista A 5:15.68 8

Boys 4x400 Meter Relay

1 Patrick County 3:45.65

2 Magna Vista 3:55.46

3 Mecklenburg County 3:58.61

4 Halifax County 4:00.14 4

5 Tunstall 4:03.47 2

6 Bassett 4:26.84 1

Girls Discus Throw

1 Tatianna Carter 10 Tunstall 95-07

2 Dakota Reid 11 Magna Vista 92-07

3 Daniya White 12 Mecklenburg County 90-05

4 Brandy Quesinberry 11 Patrick County 72-09

5 London Stovall Halifax County 72-02

6 Cassie Currin 10 Mecklenburg County 69-07

7 Malia Mitchell 10 Halifax County 68-09

8 Karlie Wright 9 Halifax County 66-00

9 Annie Laine 11 Bassett 63-09

9 Destinee Spencer 10 Bassett 63-09

11 Tara Collins 10 Patrick County 62-05

12 Jolene Upton 10 Mecklenburg County 59-02

13 Aiyana Davis 11 Mecklenburg County 58-04

14 Mary Bledsoe 10 Tunstall 57-04

15 Titiana Dillard 10 Bassett 56-07

Boys Discus Throw

1 Javeion Gooden 12 Halifax County 117-07

2 Damien Wilborn 12 Halifax County 114-07

3 Curtis Ingram 11 Tunstall 110-02

4 Nyziah Jeffers 10 Mecklenburg County 109-03

5 Nolan Pounds 12 Halifax County 107-03

6 Deandre Watson 10 Mecklenburg County 107-01

7 Austin Laprade 12 Magna Vista 101-07

8 Avion McRae 10 Bassett 101-04

9 Michael Dudley 11 Bassett 100-02

10 Brycen Pool 11 Tunstall 97-06

11 Camarion Shaw 12 Mecklenburg County 96-07

12 Kyle Handy 11 Patrick County 96-01

13 Tese Penn 10 Patrick County 94-10

14 Josiah Bratton 10 G.W.-Danville 93-08

14 Demarius Barksdale 11 Magna Vista 93-08

16 Malachi Harris 10 Mecklenburg County 93-00

17 Curtis Busick 11 Patrick County 90-06

18 Ethan Stockton 11 Magna Vista 89-11

19 Braylon Kidd 11 Magna Vista 89-02

20 Elijah Keatts 10 Tunstall 88-00

21 Justin Williams 10 Halifax County 87-00

22 Keyonte Akeridge 10 Bassett 82-07

23 Tayvion Penn 10 Bassett 80-06

24 Evan Lewis 10 Tunstall 80-02

25 Reggie Brown 9 Patrick County 75-07

26 Tradarious Harper 11 G.W.-Danville 68-04

27 Jeremiah Saunder 10 G.W.-Danville 61-04

28 Zoey Lewis 12 G.W.-Danville 56-05

Girls Shot Put

1 Annie Laine 11 Bassett 31-03.00

2 Daniya White 12 Mecklenburg County 30-01.50

3 Dakota Reid 11 Magna Vista 28-03.00

4 Tatianna Carter 10 Tunstall 25-08.00

5 Titiana Dillard 10 Bassett 25-07.00

6 London Stovall Halifax County 25-00.50

7 Malia Mitchell 10 Halifax County 24-09.00

8 Aiyana Davis 11 Mecklenburg County 23-01.00

9 Destinee Spencer 10 Bassett 22-09.50

10 Talia Townes 10 Halifax County 21-11.00

10 Jolene Upton 10 Mecklenburg County 21-11.00

12 Mary Bledsoe 10 Tunstall 21-05.00

13 Brandy Quesinberry 11 Patrick County 20-10.00

14 Tara Collins 10 Patrick County 19-10.00

15 Harmoni Brogdon 9 Mecklenburg County 15-08.00

Boys Shot Put

1 Javeion Gooden 12 Halifax County 46-05.50

2 Joseph (JJ) Spriggs 11 Magna Vista 42-01.00

3 Jalen Hagwood 12 Patrick County 41-01.50

4 Curtis Ingram 11 Tunstall 40-07.00

5 Austin Laprade 12 Magna Vista 40-05.00

6 Ethan Stockton 11 Magna Vista 40-04.00

7 Trevor Joyce 11 Patrick County 38-03.00

8 Nyziah Jeffers 10 Mecklenburg County 37-02.00

9 Damien Wilborn 12 Halifax County 36-09.00

10 Josiah Bratton 10 G.W.-Danville 36-00.00

11 Elijah Ingram 10 Tunstall 35-11.00

12 Keyonte Akeridge 10 Bassett 35-06.50

13 Deandre Watson 10 Mecklenburg County 34-08.50

14 Chandler Carter 11 Magna Vista 34-04.00

15 Nolan Pounds 12 Halifax County 34-00.00

16 Kameron Hodge 10 Bassett 33-07.50

17 Avion McRae 10 Bassett 33-07.00

18 Camarion Shaw 12 Mecklenburg County 32-11.00

19 Jeremiah Saunder 10 G.W.-Danville 31-03.00

20 Malachi Harris 10 Mecklenburg County 30-07.50

21 Justin Williams 10 Halifax County 30-05.00

22 Zoey Lewis 12 G.W.-Danville 29-04.00

23 Tradarious Harper 11 G.W.-Danville 29-02.50

24 Michael Dudley 11 Bassett 29-01.00

25 Tese Penn 10 Patrick County 28-11.00

26 Nicholas Pell 11 Patrick County 27-01.00

Girls Long Jump

1 Hanna Sutphin 10 Halifax County 16-10.00

2 Markeria King 12 Mecklenburg County 16-09.00

3 Destiny Jackson 9 Halifax County 15-06.00

4 Naideea Jones 12 G.W.-Danville 14-05.00

5 Ava Williams 10 Halifax County 13-09.00

6 Egypt Phillips 9 Bassett 12-09.50

6 Brianna Taylor 10 Bassett 12-09.50

8 Nyasia Herndon 9 Bassett 12-08.00

9 Destiny Flores 10 Tunstall 12-05.50

10 Rihanna Robertson 10 Mecklenburg County 12-01.00

11 Takiyah Harris 12 G.W.-Danville 12-00.00

12 Ayah Inge 9 G.W.-Danville 11-11.00

13 Amanda Goad 12 Bassett 10-00.00

Boys Long Jump

1 Jamal Bellamy 10 Halifax County 20-07.00

2 Marquez Duvernay 9 Bassett 19-00.00

3 Lathan Witcher 11 Tunstall 18-05.50

4 J'Meriyon Osborne 10 Mecklenburg County 18-00.75

5 Jousha Pritchett 11 G.W.-Danville 18-00.00

6 Karmen Smith 12 Mecklenburg County 17-11.50

7 Bronson Ross 9 Mecklenburg County H 17-10.50

8 Jaylen Womack 12 Halifax County 17-06.00

9 Evan Morton 11 Tunstall 16-08.25

10 Landon Hardy 9 Tunstall 16-04.75

11 Nicholas Easley 11 Halifax County 15-05.75

12 Zoey Lewis 12 G.W.-Danville 13-11.50

Girls Triple Jump

1 Hanna Sutphin 10 Halifax County 36-00.00

2 Ava Williams 10 Halifax County 31-00.00

3 Amanda Goad 12 Bassett 25-04.00

Boys Triple Jump

1 Jamal Bellamy 10 Halifax County 40-05.00

2 Brendon Easley 12 Bassett 38-10.00

3 Lathan Witcher 11 Tunstall 36-09.50

4 Bronson Ross 9 Mecklenburg County 35-05.50

5 Karmen Smith 12 Mecklenburg County 34-03.50

6 Jaylen Lide 11 Bassett 33-09.50

Girls High Jump

1 Brooklyn Brooks 12 Tunstall 4-10.00

2 Rihanna Robertson 10 Mecklenburg County 4-06.00

3 Egypt Phillips 9 Bassett 4-04.00

4 Olivia Hayes 10 Mecklenburg County 4-04.00

5 Jordan Caldwell-McGee 11 Magna Vista 4-02.00

6 Sasha Dukes 10 Magna Vista 4-00.00

6 Destiny Flores 10 Tunstall 4-00.00

8 Hayden Wentz 12 Tunstall 4-00.00

Boys High Jump

1 Jamarcus Brown 11 Tunstall 6-08.00

2 Marquez Duvernay 9 Bassett 5-08.00

3 Javin Hairston 12 Magna Vista 5-08.00

4 Karmen Smith 12 Mecklenburg County 5-08.00

5 Jaylen Lide 11 Bassett 5-06.00

6 Kingston Ross 12 Mecklenburg County 5-06.00

7 Lathan Witcher 11 Tunstall 5-06.00

8 Zycheus Hylton 11 Bassett 5-04.00

8 TyQuerion Preston 10 Magna Vista 5-04.00

8 Jaylin Haskins 11 Mecklenburg County 5-04.00

11 Deonte Hairston 11 Bassett 5-02.00

11 Keshawn Davis 9 Halifax County 5-02.00

11 Ryan Yancy 11 Tunstall 5-02.00

14 Amari Thomas 11 Magna Vista 5-00.00

Girls Scores (16 Events Scored)

1 Bassett 101

2 Mecklenburg County 97

3 Halifax County 85

4 Magna Vista 52

5 Tunstall 45

6 Patrick County 37

7 G.W.-Danville 32

Boys Scores (16 Events Scored)

1 Bassett 114

2 Tunstall 83

3 Halifax County 81

4 Mecklenburg County High 70

5 Patrick County 65

6 Magna Vista 54

7 G.W.-Danville 25