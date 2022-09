Bassett hosts ninth annual Bengal Clash XC race

The Bassett High School cross country teams welcomed its biggest field to date in Wednesday's Ninth Annual Bengal Clash cross country meet at Smith River Sports Complex.

More than 200 runners competed in the girls and boys varsity races.

Bengals junior Sienna Bailey finished seventh in the girls varsity 5K race, with a time of 21:50.

Abingdon won the girls varsity team race, followed by Roanoke Catholic and Cave Spring. Bassett finished eighth as a team.

Abingdon also won the boys team event, followed by Franklin County and Cave Spring. Bassett finished fifth.

Thomas Fulcher, running for Bassett, won the boys middle school race, breaking the middle school course record with a 2.5K time of 9:34.80.

Bassett's girls and boys JV teams both finished third.

Full varsity individual and team results are listed below.

Ninth Annual Bengal Clash at the River

Wednesday at Smith River Sports Complex

Martinsville

Girls Varsity 5K Results

1 Makaleigh Jessee - Abingdon 20:28.28

2 Josie Jackson - Abingdon 21:14.55

3 Amanda Ferrante - Abingdon 21:18.55

4 Carol-Anne Garrett - Galileo 21:26.82

5 Amie Delp - Carroll County 21:45.24

6 Aleah Dorn - Abingdon 21:47.76

7 Sienna Bailey - Bassett 21:50.65

8 Cecelia Johnson - Abingdon 22:10.79

9 Julianne Bowman - Franklin County 22:31.65

10 Megan Hawley - Staunton River 22:38.02

11 Mickie O'Herron - Roanoke Catholic 23:02.90

12 Olivia Hurd - William Byrd 23:08.33

13 Lauren Niday - Cave Spring 23:09.39

14 Jordan Wetzel - Cave Spring 23:25.54

15 Gabrielle Holohan - Cave Spring 23:28.85

16 Callie Wood - Patrick County 23:29.67

17 Claire Glover - William Byrd 23:37.71

18 Mary Malcolm - Liberty (Bedford) 23:42.77

19 Aubrey Aaron - Roanoke Catholic 23:47.30

20 Alexis Ice - Staunton River 23:53.79

21 Whitney Holland - Franklin County 24:03.41

22 Rowan Kirk - Galileo 24:06.78

23 Brianna Adams - Liberty (Bedford) 24:36.97

24 Hailey Clark - Liberty (Bedford) 24:38.09

25 Sophia Bradley - Roanoke Catholic 24:38.12

26 Bethani Bishop - Halifax County 24:42.05

27 Dianna White - Galax 24:50.01

28 Natalee Powers - Liberty (Bedford) 24:58.70

29 Angela Drapac - Roanoke Catholic 25:05.39

30 Jaidyn Vukelich - Franklin County 25:07.55

31 Maya Herndon - Galileo 25:09.75

32 Lauren Stenzel - Staunton River 25:10.07

33 Emma Grisso - Staunton River 25:10.49

34 Natalie Smith - Roanoke Catholic 25:34.71

35 Marissa Martin - Northside 25:41.56

36 Georgia Miller - James River 25:47.25

37 Claire Howe - Bassett 25:58.29

38 Eva Coniglione - Roanoke Catholic 26:01.51

39 Camila Rodriguez - Galileo 26:02.89

40 Piper Doughton - Carlisle 26:16.65

41 Addison Becker - Roanoke Catholic 26:24.43

42 Sophia Markowitz - Galileo 26:47.57

43 Ellie Loschner - Cave Spring 26:53.30

44 Josephine Thiessen - Abingdon 26:53.53

45 Mackenzie Williams - Patrick County 27:01.28

46 Ashley Crosby - Faith Christian School 27:17.44

47 Courtney Ngo - Northside 27:26.67

48 Lucy Whitenack - William Byrd 27:31.83

49 Samantha Simms - Franklin County 27:36.06

50 Stephanie Ramirez - Galax 27:40.72 38

51 Eden Nickelson - Patrick County 27:45.02

52 Nallely Rosales - Galax 27:45.67

53 Rose Boch - Cave Spring 27:54.11

54 Rachelle Brown - Faith Christian Scho 27:56.62

55 Sera Faria - Heritage (Lynchburg) 28:06.74

56 Danilu Acevedo-Garcia - Galileo 28:08.11

57 Kayleigh Spencer - Bassett 28:10.80

58 Leighton Clark - Halifax County 28:22.74

59 Natalie Davis - Franklin County 28:32.13

60 Nahirana Cruz - Carroll County 28:32.53

61 Cheyenne Cline - Halifax County 28:39.55

62 Katelyn Wheatley - Carroll County 28:47.74

63 Lauren Mather - Cave Spring 28:49.62

64 Riley Roth - William Byrd 28:50.16

65 Lauren Hoffman - Cave Spring 28:52.07

66 Heaven Crookshanks - Galax 29:00.27

67 Brittany Cruz - Bassett 29:00.87

68 Greta Spaeh - Patrick County 29:09.06

69 Alexandra Bonilla - William Byrd 29:24.48

70 Claire Grindo - Liberty (Bedford) 29:24.98

71 Victoria Race-Waller - James River 30:12.34

72 Stephanie Estrada - Heritage (Lynchburg) 31:01.51

73 Bethany Beecher - William Byrd 31:22.09

74 Grace Justice - Galax 31:42.24

75 Anna Davidson - James River 31:46.48

76 Kathern Rosenbaum - Abingdon 32:09.06

77 Analuisa Frias-Alvare - Magna Vista 32:16.31

78 Kayli Lindsay - Liberty (Bedford) 32:28.05

79 Amanda Goad - Bassett 32:44.28

80 Karlee Shively - Bassett 32:55.78

81 Ashlyn Newman - Carroll County 33:05.23

82 Ariana Markham - Northside 33:09.05

83 Hailey Nichols - Faith Christian Scho 34:22.50

84 Abigail Jimenez - Magna Vista 34:50.35

85 Kailey Lester - Liberty (Bedford) 34:56.21

86 Hailee Layne - Halifax County 34:59.83

87 Savannah Overby - Halifax County 35:16.07

88 Addison Sheets - Galax 36:06.83

89 Ava Ridinger - Faith Christian Scho 39:14.33

90 Abbie Moxley - Magna Vista 40:16.32

91 Yuliana Hernandez - Galax 42:25.35

92 Elizabeth Maxwell - Magna Vista 42:30.62

93 Emma Rupe - William Byrd 45:25.68

94 Emma Parker - Magna Vista 50:04.49

Girls Varsity Team Scores

1 Abingdon 18

2 Roanoke Catholic 99

3 Cave Spring 110

4 Galileo 113

5 Liberty (Bedford) 130

6 Franklin County 132

7 William Byrd 158

8 Bassett 185

9 Galax 203

10 Halifax County 235

11 Magna Vista 317

Varsity Boys 5K Run

1 Alexander Gomez-Hernandez - Galileo 17:03.76

2 Sam Weddle - Staunton River 17:22.55

3 Jonah Bowman - Franklin County 17:25.87

4 Rives Boltwood - Abingdon 17:32.99

5 Ryan Connelly - Cave Spring 17:35.71

6 Bramley Childress - Abingdon 17:37.32

7 Gregory Poisson - Abingdon 17:39.16

8 Parker Chapman - Franklin County 17:51.48

9 Thomas Loschner - Cave Spring 17:53.51

10 Jack Weddle - Staunton River 17:55.69

11 Jackson Herndon - Galileo 18:05.43

12 DeShawn Austin - William Byrd 18:32.44

13 Samuel Beasey - Abingdon 18:32.84

14 Jalyn Jones - Galileo 18:33.21

15 Henry Pillion - Abingdon 18:39.48

16 Michael Jorgensen - James River 18:43.61

17 Andrew Riddle - Franklin County 18:47.00

18 Samuel Light - Cave Spring 18:48.26

19 Luke Gibson - Abingdon 18:48.44

20 John Laughridge - James River 18:50.02

21 Ethan Edwards - Carroll County 18:51.04

22 Michael Foley - Bassett 18:51.44

23 Chase Smith - Bassett 18:59.72

24 Davis Reitzel - Carroll County 19:16.24

25 Colin Turner - Bassett 19:26.37

26 Kyle Roach - Franklin County 19:26.51

27 Kiran Yoder - Faith Christian School 19:31.81

28 Sebastian Ellis - Franklin County 19:39.44

29 Bennett Atienza - Roanoke Catholic 19:41.99

30 Noah Wright - Cave Spring 19:43.45

31 Shaun Gower - William Byrd 19:44.90

32 Tyress Wiltz - Bassett 19:46.37

33 Griffin Quinones-Part - Heritage (Lynchburg) 19:49.67

34 Benjamin Stafford - Magna Vista 19:50.09

35 Robert LeGault - Cave Spring 19:52.36

36 Stephen Underwood - William Byrd 19:57.80

37 Luke Watson - Carroll County 20:02.05

38 Jackson Easley - Galileo 20:22.39

39 Owen Wagoner - Northside 20:32.29

40 Neil Shroff - Galileo 20:33.12

41 Reagan Lilley - William Byrd 20:42.40

42 Ethan Baltzelle - Staunton River 20:51.17

43 Pierce Rakes - Northside 20:52.87

44 Isaiah Swanson - Cave Spring 20:57.39

45 Luke Grisso - Staunton River 21:00.20

46 Caleb Mitchell - Galax 21:06.83

47 William Overby - Patrick County 21:06.95

48 Walter Whitman - Galax 21:09.34

49 Elijah Rosenfeld - Galax 21:10.55

50 Moises Cisneros - Patrick County 21:13.34

51 Thomas Stadnyk - Roanoke Catholic 21:13.41

52 Sean Kim - Heritage (Lynchburg) 21:15.43

53 Ethan Dalton - Carroll County 21:15.67

54 Silas Miller - James River 21:18.99

55 Graham Whitaker - Faith Christian School 21:23.77

56 Samuel Collins - Carroll County 21:27.30

57 Aran Jothi - Heritage (Lynchburg) 21:28.13

58 Cayden Shorter - James River 21:35.51

59 Micheal Maxfield - Abingdon 21:36.87

60 Caleb Whitman - Galax 21:42.51

61 Alex Caywood - Faith Christian School 21:42.69

62 Kevin Moran - Bassett 21:43.58

63 Nathan Moak - Roanoke Catholic 21:48.25

64 Michael Sizer - Galax 21:51.61

65 Garry Hagwood - Bassett 21:59.08

66 Jonathan Blanchette - Heritage (Lynchburg) 21:59.66

67 Brennan Hunt - Halifax County 22:00.22

68 Greely Terry - Patrick County 22:08.53

69 Landon Newton - Faith Christian School 22:21.15

70 Levi Nichols - Staunton River 22:22.68

71 Ian Hale - Magna Vista 22:40.08

72 Brayden McCulloch - William Byrd 22:40.76

73 Noah Hiatt - Patrick County 22:46.90

74 Bauer Adkins - Roanoke Catholic 22:47.26

75 Aman Bennet - Northside 22:49.64

76 Jude Shaughnessy - Halifax County 22:59.36

77 Keondre Dawson - Liberty (Bedford) 23:08.86

78 Brett Foley - Patrick County 23:10.12

79 Steven Vance - Staunton River 23:11.26

80 Dillan Patel - Roanoke Catholic 23:17.19

81 Luke Vernon - Carroll County 23:31.01

82 Evan King - Galax 23:37.41

83 Vy Chau - Northside 23:37.99

84 Dakota Bell - William Byrd 23:39.79

85 Andrew Aultice - Heritage (Lynchburg) 23:44.23

86 Drew Bartley - William Byrd 23:46.52

87 Xavier Torres-Seda - Patrick County 24:05.49

88 Joel Layne - Halifax County 24:15.95

89 Christopher Keeley - Roanoke Catholic 24:21.96

90 Henry Midkiff - Halifax County 24:31.91

91 Aaron Ridge - Faith Christian School 24:32.25

92 Zachary Duplantier - Halifax County 24:34.16

93 Adam Drapac - Roanoke Catholic 24:43.24

94 Preston Simpson - Halifax County 24:44.21

95 Ben King - Northside 24:44.65

96 Ethan Cobbler - Patrick County 24:46.13

97 Mark Betts - Halifax County 24:52.90

98 Will Walsh - Northside 24:56.03

99 Silas Whitson - James River 24:56.14

100 Simon Hanks - Galax 25:01.18

101 Andrew Martin - Staunton River 25:29.24

102 Ryan Ridge - Faith Christian School 25:33.75

103 Ethan Sechrist - Carroll County 25:35.79

104 Colt Race-Waller - James River 27:49.55

105 Axel Jimenez - Magna Vista 27:53.28

106 Cooper Weikel - Liberty (Bedford) 28:19.07

107 Cameron Boone - Faith Christian School 29:01.40

108 Caleb Eng - Faith Christian School 29:45.36

109 Colby Richardson - Magna Vista 29:53.80

110 Carter Baka-Collins - James River 30:02.90

111 Grayson Roberts - Heritage (Lynchburg) 30:35.79

112 David Ramero-Reyes - Magna Vista 30:36.00

Boys Varsity Team Scores

1 Abingdon 45

2 Franklin County 82

3 Cave Spring 97

4 Galileo 104

5 Bassett 164

6 Staunton River 169

7 Carroll County 191

8 William Byrd 192

9 James River 246

10 Galax 267

11 Heritage (Lynchburg) 292

12 Roanoke Catholic 296

13 Faith Christian School 302

14 Patrick County 315

15 Northside 333

16 Halifax County 410

17 Magna Vista 424