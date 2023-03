The Bassett High School boys and girls track teams both came home with victories in Thursday's Piedmont District regular season outdoor track and field meet at BHS.

The Bengals hosted Piedmont District schools on Thursday for the first regular season meet of the spring. During the regular season, each PD school will host a meet before the district championship in May.

In the girls meet, the Bengals scored 121 points to best second place Tunstall (85 points) by 36 points. Magna Vista (75) finished third, Martinsville (60) was fourth, and Patrick County (32) was fifth.

In the boys meet, Bassett scored 114.5 points to best second place Martinsville (105) in a close contest. Magna Vista (83), Tunstall (52), and Patrick County (46) rounded out the top five in the seven team meet.

Full individual results from the meet are listed below.

Piedmont District Meet #1

Thursday at Bassett High School

Girls 4x800 Meter Relay

1 Patrick County 11:49.11

2 Tunstall 13:02.71

Boys 4x800 Meter Relay

1 Patrick County 9:33.36

2 Martinsville 10:28.85

3 Tunstall 10:48.41

4 Bassett 11:04.16

5 Magna Vista 11:52.68

Girls 100 Meter Hurdles

1 Brooklyn Brooks (THS) 18.08

2 Vintoria Manns (BHS) 21.00

3 Zeonia Patterson (MVHS) 21.46

Boys 110 Meter Hurdles

1 Brendon Easley (BHS) 16.92

2 Steffon Evans (MHS) 18.82

Girls 100 Meter Dash

1 Rickyah Mitchell-Hairston (MHS) 13.19

2 Brianna Taylor (BHS) 13.61

3 Kiara Brown (BHS) 13.71

4 Jordan Caldwell-McGhee (MVHS) 13.86

5 Destiny Flores (THS) 14.31

6 Jaydah Carter (MVHS) 14.59

7 Shauntel Hill (PCHS) 14.63

8 Olisia Slayton (HCHS) 14.69

9 Yoshikoe Moyer (MHS) 14.83

10 Takiyah Harris (GWHS) 14.88

11 Vintoria Manns (BHS) 14.91

12 Fonshay Moyer (MHS) 14.98

13 Caroline Clay (THS) 15.03

14 Ta Valentine (MHS) 15.66

15 Lauren Worley (PCHS) 15.77

16 Emaria Jones (THS) 15.81

17 Alaiysia Buster (HCHS) 15.86

18 Tori Martin (BHS) 15.88

19 Briana Knott (GWHS) 16.09

20 Shekiyah Martin (GWHS) 16.28

21 Alysha Foster (HCHS) 16.91

22 Shamaya Hughes (HCHS) 17.10

23 Tiana Screen (HCHS) 17.21

Boys 100 Meter Dash

1 Rayshawn Dickerson (MHS) 11.71

2 Jordan Smith (MHS) 11.72

3 Jolen Schoefield (MVHS) 11.78

4 Jourdan Saunders (GWHS) 11.94

5 Bryson Kidd (MVHS) 12.01

6 Malik Barbour (THS) 12.06

7 Ethan Dukes (MVHS) 12.12

8 Jousha Pritchett (GWHS) 12.13

9 Jaylen Lide (BHS) 12.15

10 Joseph (JJ) Spriggs (MVHS) 12.33

11 Deonte Hairston (BHS) 12.47

12 Lathan Witcher (THS) 12.54

13 Demetrius Dillard (BHS) 12.57

14 Jalen Hagwood (PCHS) 12.58

15 Ronnie Jackson (MHS) 12.70

16 Chase Lewis (GWHS) 12.80

17 Skyler Conner (PCHS) 12.84

18 Michael Nelson (PCHS) 12.84

19 Ja'Shaun Turner (BHS) 12.88

20 Taeshon Townes (GWHS) 12.90

21 Jakyari Menefee (BHS) 13.18

22 Conner Goad (PCHS) 13.42

23 Avone Kidd (PCHS) 13.61

24 Jamarcus Brown (THS) 13.78

25 Joseph Watkins (HCHS) 13.97

26 Ben Sutphin (PCHS) 15.41

27 Terrance Inge (THS) 16.00

Girls 1600 Meter Run

1 Sienna Bailey (BHS) 5:26.69

2 Kayleigh Spencer (BHS) 7:02.62

3 Cheyene Cline (HCHS) 7:07.26

4 Madison Walton (THS) 8:04.30

5 McCall Hollie (THS) 8:04.58

Boys 1600 Meter Run

1 Moises Cisneros (PCHS) 5:05.23

2 Daniel Howell (BHS) 5:06.03

3 Noah Hiatt (PCHS) 5:08.36

4 Edwin Diaz (THS) 5:16.32

5 Chase Smith (BHS) 5:20.58

6 William Overby (PCHS) 5:24.46

7 Colin Turner (BHS) 5:34.41

8 Jaime Lopez (BHS) 5:37.69

9 Brett Foley (PCHS) 5:43.29

10 Derrick Jackson (THS) 7:36.20

Girls 4x100 Meter Relay

1 Bassett 53.32

2 Martinsville 55.33

3 Magna Vista 55.58

4 Tunstall 58.07

Boys 4x100 Meter Relay

1 Magna Vista 45.29

2 Bassett 46.33

3 G.W.-Danville 47.37

4 Tunstall 47.56

Girls 400 Meter Dash

1 Kasia Cox (MVHS) 1:11.92

2 Carolina Wheeler (THS) 1:14.55

3 Lindsey Nichols (BHS) 1:15.47

4 Greta Spaeh (PCHS) 1:15.74

5 Brianna Chigwerewe (MHS) 1:15.75

6 Hayden Wentz (THS) 1:17.14

7 Cierra Hagwood (BHS) 1:17.19

8 Sarah Merricks (THS) 1:17.44

9 Grace Kellam-Robinson (MVHS) 1:17.53

10 Sontrell Daniels (MHS) 1:20.37

11 Kyndal Burke (THS) 1:22.17

12 Mary Travers-Patterson (BHS) 1:23.06

13 Katelyn Spencer (BHS) 1:25.43

14 Anaira Evans (MVHS) 1:35.86

Boys 400 Meter Dash

1 Christian Jones (MHS) 55.52

2 Marquez Duvernay (BHS) 55.54

3 Benjamin Stafford (MVHS) 56.69

4 Bryson Kidd (MVHS) 56.87

5 Ian Hale (MVHS) 56.91

6 Dylan Quesinberry (PCHS) 57.52

7 Xavier Christian (THS) 57.69

8 Ethan Cobbler (PCHS) 57.81

9 Christopher Talley (MHS) 1:01.54

10 Aaron Osgood (BHS) 1:01.90

11 Adam Mounkaila (MHS) 1:02.35

12 Tavion Davis (THS) 1:06.75

13 Iker Ramirez-Hernandez (BHS) 1:07.28

14 Yasser LLave Pardes (BHS) 1:08.41

15 Brycen Lewis (PCHS) 1:18.81

Girls 300 Meter Hurdles

1 Brooklyn Brooks (THS) 52.09

2 Zeonia Patterson (MVHS) 55.11

3 Aviana Turner (MVHS) 59.55

4 Christian Gunter (GWHS) 1:02.43

Boys 300 Meter Hurdles

1 Brendon Easley (BHS) 46.29 2

2 Steffon Evans (MHS) 48.25 2

3 Tyshawn Mahan (MHS) 50.00

4 Evan Morton (THS) 50.21

5 Tayemar Hodge (MHS) 50.98

6 Silvester Perkins (THS) 55.03

7 Sean Fitzgerald (THS) 1:10.03

Girls 800 Meter Run

1 Sienna Bailey (BHS) 2:29.90

2 Sadie Martin (PCHS) 2:42.32

3 McKensie Williams (PCHS) 2:51.81

4 Callie Wood (PCHS) 3:03.61

5 Carolina Wheeler (THS) 3:08.84

6 Kayleigh Spencer (BHS) 3:09.69

7 Brittany Cruz (BHS) 3:14.29

8 Cheyene Cline (HCHS) 3:21.48

9 McCall Hollie (THS) 3:26.94

10 Keyona Millner (MVHS) 3:27.11

11 Crystal Lopez (BHS) 3:29.42

12 Kyndal Burke (THS) 3:35.94

13 Heaven Garten (MVHS) 3:46.34

14 Yanni Phanelson (MVHS) 4:05.19

Boys 800 Meter Run

1 Moises Cisneros (PCHS) 2:12.22

2 Azael Quintero (THS) 2:17.20

3 Tess Wiltz (BHS) 2:18.66

4 Noah Hiatt (PCHS) 2:23.12

5 Landon Hardy (THS) 2:26.63

6 John Louden (HCHS) 2:29.37

7 Xavier Seda-Torres (PCHS) 2:30.18

8 Gabe Haley (MHS) 2:31.15

9 Ser Spence (MHS) 2:31.67

10 William Overby (PCHS) 2:32.42

11 Colin Turner (BHS) 2:32.82

12 Dakota Tankersley (PCHS) 2:33.82

13 Cole Grogan (THS) 2:35.00

14 Tyler Powell (BHS) 2:36.79

15 Brett Foley (PCHS) 2:38.42

16 Jamarion Hagwood (MVHS) 2:39.37

17 Jaime Lopez (BHS) 2:43.92

18 Robert Kent (BHS) 2:54.93

19 Colby Richardson (MVHS) 3:02.65

20 Bryson Broadnax (MVHS) 3:02.81

21 Jonathan Solis (BHS) 3:03.84

22 Josh Alverson (BHS) 3:11.07

Girls 200 Meter Dash

1 Egypt Phillips (BHS) 27.75

2 Rickyah Mitchell-Hairston (MHS) 27.96

3 Nyasia Herndon (BHS) 28.39

4 Gracie Ratcliff (BHS) 28.57

5 Jordan Caldwell-McGhee (MVHS) 29.15

6 Heaven Brown (BHS) 30.05

7 Destiny Flores (THS) 30.18

8 Shauntel Hill (PCHS) 30.69

9 Olisia Slayton (HCHS) 31.35

10 Jakiyah Gravely (MHS) 31.52

11 Caroline Clay (THS) 32.32

12 Mallori Lowe (MHS) 32.59

13 Emaria Jones (THS) 32.88

14 Lauren Worley (PCHS) 33.01

15 Sarah Merricks (THS) 33.15

16 Alaiysia Buster (HCHS) 33.21

17 Loreal Judah (GWHS) 33.44

18 Danyetta Whittle (GWHS) 33.52

19 Mary Travers-Patterson (BHS) 34.37

20 Alysha Foster (HCHS) 34.79

21 Chloe Barnes (THS) 34.92

22 Amanda Goad (BHS) 35.41

23 Tori Martin (BHS) 36.11

24 Briana Knott (GWHS) 36.77

25 Tiana Screen (HCHS) 36.82

26 Shamaya Hughes (HCHS) 37.23

27 Callie Ferguson (BHS) 37.31

28 Kamori Dillard (MHS) 37.40

29 Shekiyah Martin (GWHS) 39.95

Boys 200 Meter Dash

1 Jordan Smith (MHS) 23.58

2 Rayshaun Dickerson (MHS) 23.89

3 Jolen Schoefield (MVHS) 24.27

4 Ronnie Jackson (MHS) 24.47

5 Joseph (JJ) Spriggs (MVHS) 24.93

6 Vincent Farmer (GWHS) 25.08

7 Demetrius Dillard (BHS) 25.43

8 Ian Hale (MVHS) 25.44

9 Ja'Shaun Turner (BHS) 25.75

10 Skyler Conner (PCHS) 25.90

11 Tayvion Penn (BHS) 25.95

11 Dylan Quesinberry (PCHS) 25.95

13 Jakyari Menefee (BHS) 25.99

14 Javin Hairston (MVHS) 26.21

15 Aaron Osgood (BHS) 26.46

16 Jontae Hairston (MVHS) 26.52

17 Stephen Spencer (PCHS) 26.55

18 Ayden Breshers (MVHS) 26.60

19 Conner Goad (PCHS) 27.44

20 Bryson Easley (BHS) 27.64

21 Patrick Pascale (PCHS) 27.73

22 Jacob Gosnell (PCHS) 27.73

23 Isaiah Watkins (BHS) 27.77

24 Avone Kidd (PCHS) 28.06

25 Dakota Hairston (MVHS) 28.28

26 Antonio Murphy (GWHS) 30.38

27 Dahmir Allen (MVHS) 30.41

28 NyKee Cabiness (BHS) 31.02

29 Brycen Lewis (PCHS) 32.70

30 Devantae Jones (GWHS) 32.89

Girls 4x400 Meter Relay

1 Bassett 4:57.53

2 Magna Vista 5:31.61

3 Tunstall 5:47.17

Boys 4x400 Meter Relay

1 Martinsville 3:59.58

2 Tunstall 4:01.36

3 Magna Vista 4:16.49

4 Bassett 4:31.57

Boys Distance Medley Relay

1 Bassett 11:18.92

Girls Discus Throw

1 Dakota Reid (MVHS) 83-05

2 Tatianna Carter (THS) 78-04

3 Egypt Boxley (HCHS) 76-08

4 Annie Laine (BHS) 73-08

5 Malia Mitchell (HCHS) 71-07

6 Titiana Dillard (BHS) 70-07

7 Karlissa Royal (HCHS) 62-03

8 Mary Bledsoe (THS) 62-02

9 Mallori Lowe (MHS) 60-11

10 Brandy Quesinberry (PCHS) 59-06

11 London Stovall (HCHS) 57-00

12 Destinee Spencer (BHS) 56-11

13 Tara Collins (PCHS) 51-01

14 Alexcia Rigney (THS) 50-04

15 Talia Townes (HCHS) 47-09

16 Natalie Mack (THS) 45-08

17 Shayla Williamson (THS) 41-09

18 Skyler Simms (THS) 41-02

Boys Discus Throw

1 Javeion Gooden (HCHS) 108-05

2 Damien Wilborn (HCHS) 105-05

3 Caleb Martin (MVHS) 104-05

4 Kyle Handy (PCHS) 103-11

5 Tayvion Penn (BHS) 100-01

6 Ethan Stockton (MVHS) 98-11

7 Nolan Pounds (HCHS) 95-05

8 Brycen Pool (THS) 92-03

9 Curtis Ingram (THS) 89-05

10 Curtis Busick (PCHS) 88-00

11 Michael Dudley (BHS) 86-04

12 Jalen Hagwood (PCHS) 85-00

13 Elijah Keatts (THS) 84-03

14 Braylon Kidd (MVHS) 82-04

15 Kameron Hodge (BHS) 82-01

16 Evan Lewis (THS) 79-10

17 Josiah Bratton (GWHS) 78-06

18 Tayemar Hodge (MHS) 76-09

19 Trevor Joyce (PCHS) 76-02

20 Amari Thomas (MVHS) 74-05

21 Cavis Martin (MHS) 73-05

22 Regan Stewart (THS) 69-09

23 Tradarious Harper (GWHS) 68-08

24 Justin Williams (HCHS) 66-06

25 Joseph Watkins (HCHS) 66-03

26 Elijah Ingram (THS) 65-05

27 King Hairston (MHS) 61-01

28 Nicholas Pell (PCHS) 59-06

29 Charles Mills (BHS) 59-02

30 Jeremiah Saunders (GWHS) 58-02

31 Reggie Brown (PCHS) 55-03

32 Amondre Mosley (MHS) 52-08

Girls Shot Put

1 Dakota Reid (MVHS) 29-02.00

2 Annie Laine (BHS) 28-05.00

3 London Stovall (HCHS) 26-07.00

4 Titiana Dillard (BHS) 26-05.00

5 Malia Mitchell (HCHS) 23-10.00

6 Egypt Boxley (HCHS) 23-07.00

7 Tatianna Carter (THS) 22-09.00

8 Destinee Spencer (BHS) 22-01.00

9 Karlie Wright (HCHS) 21-04.00

10 Talia Townes (HCHS) 20-01.00

10 Mary Bledsoe (THS) 20-01.00

12 Natalie Mack (THS) 19-03.00

13 Brandy Quesinberry (PCHS) 18-03.00

14 Alexcia Rigney (THS) 17-10.00

15 Skyler Simms (THS) 17-02.00

16 Tara Collins (PCHS) 16-03.00

17 Shayla Williamson (THS) 15-04.00

Boys Shot Put

1 Javeion Gooden (HCHS) 43-11.00

2 Joseph (JJ) Spriggs (MVHS) 42-07.00

3 Ethan Stockton (MVHS) 41-01.00

4 Curtis Ingram (THS) 38-11.00

5 Damien Wilborn (HCHS) 37-01.00

6 Tayvion Penn (BHS) 36-09.00

7 Dallas Younger (THS) 36-07.00

8 Elijah Ingram (THS) 35-00.00

9 Caleb Martin (MVHS) 34-05.00

10 Josiah Bratton (GWHS) 33-11.00

11 Braylon Kidd (MVHS) 33-09.00

12 Peyton Cambron (PCHS) 33-07.00

13 Chandler Carter (MVHS) 33-06.00

14 Kameron Hodge (BHS) 33-05.00

14 Paul Pascale (PCHS) 33-05.00

14 Nolan Pounds (HCHS) 33-05.00

17 Michael Dudley (BHS) 32-07.00

18 Avion McRae (BHS) 32-06.00

19 Tayemar Hodge (MHS) 32-05.00

20 Keynote Ackeridge (BHS) 32-04.00

21 Jalen Hagwood (PCHS) 31-04.00

22 Amari Thomas (MVHS) 30-11.00

23 Ryan Stewart (THS) 30-02.00

24 Kyle Handy (PCHS) 29-11.00

25 Jeremiah Saunder (GWHS) 29-07.00

25 Cavis Martin (MHS) 29-07.00

27 Justin Williams (HCHS) 29-01.00

28 Nicholas Pell (PCHS) 28-08.00

28 Evan Lewis (THS) 28-08.00

30 Tradarious Harper (GWHS) 28-07.00

31 Charles Mills (BHS) 28-04.00

32 Camarie Nibblet (MHS) 28-03.00

33 TJ Mills (BHS) 27-09.00

34 Tese Penn (PCHS) 24-09.00

35 King Hairston (MHS) 24-01.00

36 Amondre Mosley (MHS) 21-09.00

Girls Long Jump

1 Naideea Jones (GWHS) 14-06.00

2 Rickyah Mitchell-Hairston (MHS) 14-02.25

3 Nyasia Herndon (BHS) 13-06.00

4 Yoshikoe Moyer (MHS) 12-08.00

5 Fonshay Moyer (MHS) 12-07.50

6 Jordan Caldwell-McGhee (MVHS) 12-06.75

7 Egypt Phillips (BHS) 12-05.25

8 Destiny Flores (THS) 11-03.75

9 Amanda Goad (BHS) 11-00.50

10 Caroline Clay (THS) 10-10.00

11 Jaydah Carter (MVHS) 10-04.00

12 Cierra Hagwood (BHS) 10-02.00

13 Sasha Dukes (MVHS) 8-08.75

14 Callie Ferguson (BHS) 8-05.00

Boys Long Jump

1 Marquez Duvernay (BHS) 19-08.75

2 Jousha Pritchett (GWHS) 18-01.00

3 Javin Hairston (MVHS) 17-08.00

4 Tayemar Hodge (MHS) 17-05.00

5 TyQuerion Preston (MVHS) 16-10.50

6 Jordan Smith (MHS) 16-10.00

7 Skyler Conner (PCHS) 16-06.50

8 Jakari Blackmon (HCHS) 15-10.50

9 Ethan Hairston (MVHS) 15-09.00

10 Amari Thomas (MVHS) 15-01.25

11 Kevin Burns (HCHS) 14-06.00

12 Marcus Long 14-04.00

13 Deonte Hairston (BHS) 14-01.75

Girls Triple Jump

1 Fonshay Moyer (MHS) 29-08.50

Boys Triple Jump

1 Brendon Easley (BHS) 35-05.50

2 Tayemar Hodge (MHS) 33-06.50

3 Jaylen Lide (BHS) 32-07.75

4 Deonte Hairston (BHS) 32-00.50

Girls High Jump

1 Brooklyn Brooks (THS) 5-01.00

2 Yoshikoe Moyer (MHS) 4-10.00

3 Destiny Flores (THS) 4-04.00

4 Hayden Wentz (THS) 4-04.00

5 Jordan Caldwell-McGhee (MVHS) 4-04.00

6 Sasha Dukes (MVHS) 4-02.00

6 Chloe Barnes (THS) 4-02.00

Boys High Jump

1 Jamarcus Brown (THS) 6-07.00

2 Javin Hairston (MVHS) 6-02.00

3 Marquez Duvernay (BHS) 5-10.00

4 Jaylen Lide (BHS) 5-10.00

5 Deonte Hairston (BHS) 5-08.00

5 Keshawn Davis (HCHS) 5-08.00

7 Lathan Witcher (THS) 5-08.00

8 Nolan Pounds (HCHS) 5-06.00

8 TyQuerion Preston (MVHS) 5-06.00

8 Ryan Yancy (THS) 5-06.00

8 Jordan Smith (MHS) 5-06.00

12 Amari Thomas (MVHS) 5-04.00

13 Jaiden Woody (HCHS) 5-02.00

14 Benjamin Stafford (MVHS) 5-00.00

High School Girls Scores (15 Events Scored)

1 Bassett 121

2 Tunstall 85

3 Magna Vista 75

4 Martinsville 60

5 Patrick County 32

6 Halifax County 23

7 G.W.-Danville 14

High School Boys Scores (16 Events Scored)

1 Bassett 114.5

2 Martinsville 105

3 Magna Vista 83

4 Tunstall 52

5 Patrick County 46

6 Halifax County 32.5

7 G.W.-Danville 19

PHOTOS: Bassett hosts Piedmont District regular season outdoor track met