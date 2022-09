Wednesday Area Scores: PD cross country results

The Bassett boys cross country team had five top-10 finishers on the way to a win in Wednesday's Piedmont District regular season meet at Tunstall High School.

The Bengals scored 29 points as a team to best Galileo by seven.

Michael Foley was the top finisher for Bassett, coming in third place. Tyress Wiltz, Colin Turner, Chase Smith, and Benjamin Flores finished fifth, sixth, seventh, and eighth.

Bassett's Sienna Bailey and Claire Howe finished first and second in the girls race. The Bengals finished second as a team behind Galileo.

Full results from the girls and boys 5K races are listed below.

PD teams will meet up again next Wednesday at Edmunds Park, in South Boston, for another regular season meet. Races will begin at 5 p.m.

Piedmont District Regular Season Cross Country Meet

Wednesday at Tunstall High School

Dry Fork, VA

Girls 5000 Meter Run

1 Sienna Bailey - Bassett 20:58.80

2 Claire Howe - Bassett 23:05.09

3 Callie Wood - Patrick County 23:11.77

4 Bethani Bishop - Halifax County 23:46.03

5 Maya Herndon - Galileo 24:02.46

6 Cassie Currin - Mecklenburg County 24:21.74

7 Cheyenne Cline - Halifax County 24:41.21

8 Camila Rodriguez - Galileo 24:50.86

9 Leighton Clark - Halifax County 25:14.92

10 Ariana Tolliver - Mecklenburg County 25:29.82

11 Sophia Markowitz - Galileo 25:37.23

12 Brittany Cruz - Bassett 25:48.15

13 Abby Eades - Tunstall 25:50.69

14 Danilu Acevedo-Garcia - Galileo 25:52.07

15 Irene Smith - Patrick County 25:53.35

16 Natalie Owen - Galileo 26:01.25

17 Mackenzie Williams - Patrick County 26:18.08

18 Olivia Hayes - Mecklenburg County 27:03.73

19 Anna Tucker - Galileo 27:49.18

20 Ellianna Montgomery - Patrick County 27:58.34

21 Kayleigh Spencer - Bassett 28:13.74

22 Kira Thomas - Tunstall 28:33.28

23 Madison Walton - Tunstall 28:41.31

24 Katelyn Brooks - Tunstall 28:42.94

25 McCall Hollie - Tunstall 28:51.80

26 Amanda Goad - Bassett 29:09.90

27 Sarah Merricks - Tunstall 29:10.15

28 Greta Spaeh - Patrick County 29:21.03

29 Avalyn Emerson - Tunstall 29:24.79

30 Grace Castle - Mecklenburg County 29:34.62

31 Eliana Gray - Galileo 29:59.72

32 Krystie Eugene - Galileo 30:38.34

33 Rickyah Mitchell-Hairston - Martinsville 30:46.34

34 Savannah Overby - Halifax County 30:47.81

35 Analuisa Frias-Alvarez - Magna Vista 30:50.09

36 Alexa Rojo - Bassett 30:54.80

37 Kayleigh Towler - Tunstall 30:57.99

38 Hailee Layne - Halifax County 31:22.86

39 Abigail Jimenez - Magna Vista 31:28.19

40 Clara Garner - Mecklenburg County 31:30.42

41 Briana Qunitero - Tunstall 31:34.47

42 Madeleine Jones - Tunstall 32:11.04

43 Lydia Davis - Tunstall 32:12.53

44 Sophia Barker - Tunstall 32:25.99

45 Crystal Lopez - Bassett 32:44.23

46 Kaylee O'Brien - George Washington 32:48.17

47 Karen Uriostegui - Galileo 32:52.47

48 Karlee Shively - Bassett 33:09.24

49 Lauren Lipscomb - Mecklenburg County 33:22.02

50 Adriana LaMongo - Mecklenburg County 33:30.52

51 Ansley Hite - Mecklenburg County 34:09.66

52 Katheyn Griffin - Mecklenburg County 34:11.39

53 Adrianna Ferraro - Tunstall 34:20.02

54 April Jordan - Tunstall 34:22.55

55 Lorelei Wray - Galileo 34:23.87

56 Peyton Wigington - Galileo 34:40.21

57 Jolene Upton - Mecklenburg County 35:15.79

58 Zaniah Dillard - Martinsville 35:16.22

59 Blehona Sylejmani - Magna Vista 36:00.36

60 Breyonna Morrison - Galileo 36:15.26

61 Ella Smith - Mecklenburg County 36:26.91

62 Michelle Wellington - Galileo 36:42.40

63 Rachel Richey - Mecklenburg County 36:56.68

64 Heaven Brown - Bassett 37:00.12

65 Alejandra Aparicio - Bassett 37:00.89

66 Nina Dunning - Galileo 37:56.47

67 Serena Shroff - Galileo 37:58.25

68 Elizabeth Maxwell - Magna Vista 38:51.68

69 Haya Qazi - Galileo 39:01.03

70 Jasmine Velez - Galileo 39:07.35

71 Brooklyn Price - Tunstall 40:17.46

72 Emma Parker - Magna Vista 42:54.50

73 Olivia Velez - Galileo 43:06.06

74 Abby Moore - Mecklenburg County 43:30.80

75 Skylar Reese - Mecklenburg County 44:47.15

76 Lilly Rose - George Washington 47:28.17

77 Addison Smith - Magna Vista 48:41.23

78 Gretchen Schaller - Magna Vista 49:32.62

79 Johanna Maxie - Magna Vista 49:37.37

80 Brianna Rivera-Jimenez - Magna Vista 49:40.20

81 Essence Ballard - George Washington 53:52.06

82 Bria Ford - George Washington 57:45.66

Girls Team Scores

1 Galileo 54

2 Bassett 62

3 Patrick County 83

4 Halifax County 87

5 Mecklenburg County 101

6 Tunstall 107

7 Magna Vista 195

Boys 5000 Meter Run

1 Jalyn Jones - Galileo 18:14.51

2 Jackson Herndon - Galileo 18:14.96

3 Michael Foley - Bassett 19:08.80

4 Moises Cisneros - Patrick County 19:23.61

5 Tyress Wiltz - Bassett 19:28.65

6 Colin Turner - Bassett 19:32.03

7 Chase Smith - Bassett 19:48.55

8 Benjamin Flores - Bassett 19:49.52

9 Jackson Easley - Galileo 19:54.59

10 Jackson Snow - Tunstall 19:56.34

11 Alexander Gomez-Hernandez - Galileo 19:57.51

12 Ethan Howell - Tunstall 20:20.95

13 Neil Shroff - Galileo 20:29.86

14 Edwin Diaz - Tunstall 20:31.34

15 Connor Malone - Mecklenburg County 20:31.91

16 William Overby - Patrick County 21:05.26

17 Daniel Ronan - George Washington 21:06.08

18 Noah Hiatt - Patrick County 21:10.22

19 Brennan Hunt - Halifax County 21:15.36

20 Jude Shaughnessy - Halifax County 21:22.97

21 Ian Hale - Magna Vista 21:27.71

22 Greely Terry - Patrick County 21:29.14

23 Kevin Moran - Bassett 21:29.33

24 Garry Hagwood - Bassett 21:33.03

25 Nicholas Vaughn - Mecklenburg County 21:40.31

26 Daniel Howell - Bassett 21:45.12

27 Gabriel Haley - Martinsville 22:06.65

28 Johnny Lopez - Bassett 22:11.09

29 Brett Foley - Patrick County 22:30.28

30 Henry Midkiff - Halifax County 22:39.88

31 Joel Layne - Halifax County 22:41.89

32 Jc Gonzalez - Tunstall 22:43.61

33 Xavier Christian - Tunstall 22:44.21

34 Alejandro Baladermma - Tunstall 22:49.34

35 Zachary Duplantier - Halifax County 22:49.93

36 Xavier Torres-Seda - Patrick County 22:53.10

37 Mark Betts - Halifax County 22:56.16

38 River Stafford - Halifax County 22:56.65

39 Charlie Hungerland - George Washington 23:34.11

40 Preston Simpson - Halifax County 23:41.68

41 Azael Quintero - Tunstall 23:42.51

42 Titus Rodriquez - Bassett 23:43.21

43 Sam Payne - Tunstall 23:44.04

44 Luke Cassada - Tunstall 24:24.63

45 Naun Andrade - Martinsville 24:31.45

46 Skyler Spence - Martinsville 24:31.70

47 Noah Priest - Halifax County 24:32.96

48 Gavin Morrison - Bassett 24:33.65

49 Luke McKinney - Halifax County 24:34.91

50 Aryan Kulkarni - Galileo 24:39.30

51 Cole Grogan - Tunstall 24:48.17

52 Cole Johnson - Halifax County 25:05.83

53 John Nguyen - Martinsville 25:06.56

54 Spencer Pate - Halifax County 25:32.48

55 Miguel Ballesteras - Mecklenburg County 25:39.73

56 Aaron Tompkins - Galileo 25:43.90

57 Thomas Hungarland - Galileo 25:52.81

58 Axel Jimenez - Magna Vista 26:15.49

59 Zain Alabideen - Galileo 26:16.78

60 Reid Blackwell - Mecklenburg County 26:37.33

61 David Gomez - Galileo 26:37.53

62 Koehen Gill - Mecklenburg County 26:48.14

63 Lincoln Myers - Halifax County 26:57.52

64 Ethan Cobbler - Patrick County 27:05.02

65 Nicholas Kania - Galileo 27:05.14

66 Sean Fitzgerald - Tunstall 27:05.48

67 Donnovan Perez - Galileo 27:05.89

68 Marco Pineda - Tunstall 27:16.26

69 Matt Nosse - Tunstall 28:17.60

70 Colby Richardson - Magna Vista 28:47.97

71 Bryson Broadnax - Magna Vista 28:49.28

72 Tavion Davis - Tunstall 30:43.38

73 Shelton McKinney - Tunstall 30:43.49

74 William Seate - Mecklenburg County 31:03.34

75 Tyler Sykes - Mecklenburg County 31:42.28

76 Jarrel havies - Mecklenburg County 32:03.15

77 Landon Richardson - Magna Vista 33:26.14

78 Ben Smith - Magna Vista 33:33.63

79 Joshua Gunter - George Washington 33:34.18

80 Steven Morales - Martinsville 33:36.26

81 Dallas Younger - Tunstall 34:46.35

82 John Ratliff - Martinsville 35:05.86

83 Weston Moxley - Magna Vista 35:33.41

84 Logan Vandeburg - Mecklenburg County 35:49.23

85 Luke Martin - Mecklenburg County 36:04.03

86 Zechariah Taylor - Martinsville 47:07.53

Boys Team Scores

1 Bassett 29

2 Galileo 36

3 Patrick County 84

4 Tunstall 95

5 Halifax County 124

6 Mecklenburg County 169

7 Martinsville 193

8 Magna Vista 209