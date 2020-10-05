Area Roundup: Results from Friday's Harvest Moon 5K

Miles in Martinsville continued its 2020 race season with the Harvest Moon Run Friday night at Smith River Sports Complex.
Typically run as either a 5K or 10K, this year’s Harvest Moon Run was contested at the 5K distance only. This decision was made with the intention to keep all aspects of the race as simple as possible due to COVID-19 pandemic, the Miles in Martinsville website stated. Chip timing and a rolling start were implemented to help with social distancing.
Nineteen-year-old Cian Bell was the overall winner, running the 3.1 miles race in 16:28. Bassett High School student Zoe Kinkema was the top finishing girl, coming in 19th overall with a time of 21:45.
Full results from the race are listed below:
Harvest Moon Run Results
Friday at Smith River Sports Complex
1 CIAN BELL 00:16:28.81
2 GREGG DEAN 00:17:21.97
3 TYSEN GOTSCHI 00:17:45.47
4 DOMONIQUE VENEY 00:18:04.65
5 CAYDEN DALTON 00:18:30.98
6 KEVIN TATE JR 00:18:39.34
7 DYLAN ARON 00:19:25.27
8 LYNNIE DOUGHTON 00:19:32.92
9 LUIS HERNANDEZ 00:19:36.52
10 AUBREY DAVIS 00:19:50.02
11 JAKE ARNOLD 00:20:05.69
12 SCOT HARRISON 00:20:15.64
13 RJ SCOTT 00:20:21.43
14 CLAY SMITH 00:21:00.64
15 MICHAEL ALLEY 00:21:10.52
16 MICHAEL FOLEY 00:21:19.16
17 THOMAS FULCHER 00:21:21.24
18 COLIN TURNER 00:21:21.58
19 ZOE KINKEMA 00:21:45.91
20 PIPER DOUGHTON 00:21:59.44
21 MARK JOYCE 00:22:11.71
22 TODD KING 00:22:16.81
23 LUCAS KING 00:22:19.15
24 ZACHARY ALDERSON 00:22:58.74
25 SIENNA BAILEY 00:23:15.91
26 TREY LEOPOLD 00:23:25.36
27 KRVIN UNDERWOOD 00:23:26.36
28 LAICIE MEI WALKER 00:23:29.20
29 JENNA LEACH 00:23:38.76
30 HAILEY HELMS 00:23:39.50
31 LAINE DALTON 00:23:50.66
32 JERRY BURGE 00:24:04.47
33 GRACIE JOHNSON 00:24:13.94
34 MARK ARON 00:24:15.91 07:48
35 ALIVIAH FULCHER 00:24:23.76
36 CHRISTOPHER BOWMAN 00:24:27.54
37 CHRISTINA KINKEMA 00:24:31.30
38 BRANDY ARNOLD 00:24:33.16
39 LOGAN KINKEMA 00:24:39.29
40 JACOB MITCHELL 00:24:51.34
41 TYRESE TONEY 00:25:00.96
42 RENNIE HAIRSTON JR 00:25:11.61
43 GLEN DALTON 00:25:20.70
44 JOHNATHAN FULCHER 00:25:29.25
45 BRITTANEY BROWN 00:25:31.89
46 DAN CALLOWAY 00:25:32.04
47 KENDALL MOORE 00:25:32.44
48 ELIJAH CHANDLER 00:25:46.41
49 TRAVIS WORRELL 00:25:48.12
50 DALTON CHANDLER 00:25:53.47
51 JOHNNY PINKARD 00:25:57.81
52 AMBER PURDY 00:26:36.23
53 JOHNNY GARDNER 00:26:40.95
54 DREW FOSTER 00:26:44.09
55 JOHANNA CALIX VIVANCO 00:26:45.93
56 BILLY AKERS 00:26:48.36
57 AMANDA GOAD 00:26:52.70
58 ROGER ADAMS 00:27:00.83
59 GEORGE LYLE 00:27:03.77
60 SUSAN RORRER 00:27:20.10
61 CARYN FINKBEINER 00:27:24.69
62 BAILEY SHARP 00:27:43.90
63 CASEY BARRETT 00:28:07.96
64 NELSON FERNANDEZ 00:28:18.69
65 RYAN SCOTT 00:28:25.08
66 ERIN GIVENS 00:28:36.76
67 KEVIN ROGERS 00:29:26.68
68 ELI ROGERS 00:29:26.72
69 JOSHUA EANES 00:29:39.43
70 COLE TURNER 00:29:53.02
71 KALEIGH JOHNSON 00:29:56.11
72 NANCY TURNER 00:30:26.59
73 BROOKE BARRINGTON 00:30:27.59
74 AMY MITCHELL 00:30:56.14
75 ROBIN HAYMORE 00:31:15.82
76 ASHLEY STONE 00:31:18.22
77 PHIL HOLLERAN 00:31:21.52
78 LAURETTE MARTIN 00:31:21.60
79 KELLY ROWLAND 00:31:29.89
80 JOHN DYCHES 00:31:42.71
81 CAITLIN WESTMORELAND 00:32:02.30
82 TAMPRA SCALES 00:32:08.12
83 BEVERLY PITZER 00:32:13.40
84 AMANDA CHANEY 00:32:41.12
85 JOSHUA LEACH 00:32:50.23
86 MORGAN TURNER 00:32:52.92
87 SARAH CAMPBELL 00:33:11.05
88 BRIDGETTE FULCHER 00:33:19.29
89 PATRICAI STEVENS 00:34:49.00
90 HADLEY DOUGHTON 00:35:16.10
91 KIM LOSEE 00:35:28.74
92 MARCIE SEAY 00:35:55.06
93 GRACIELA FERNANDEZ 00:35:56.32
94 JENNIFER GUNTER 00:36:17.73
95 RICHARD HARRIS, JR. 00:36:22.61
96 DYLAN COX 00:36:39.03
97 JACKSON WALL 00:36:41.02
98 KRISTIE ADAMS 00:36:48.38
99 KRISSY FRIEDHOFF 00:37:30.76
100 LISA HUGHES 00:38:54.00 12:31
101 ROBERT BECKER 00:44:56.88
102 DONNA MARTIN 00:55:20.58
103 DIANE LOSEE 01:05:25.83
104 JOHN LOSEE 01:05:29.90
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