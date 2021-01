All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s

Campbell Court Elementary

Principal’s award

Kindergarten: Greyson Bowman, Abbigale Bryant, Triston Capel, Gaige Clark, Georgiana Curtis, Coltan Daniels, Kylee Dillard, Alannah Ferren, Josiah Hagwood, Mekhi Joyce, Ayla Mills, Kamden Moorefield, Parker Priest, Remy Santamaria, Brayden Shemro, Maddox Spencer, and Lennox Tucker.

First grade: Alexa Bernal-Mendoza, Bryson Canty, Blessing Carter, Shawn Cooley, Brodie Craig, Jayceon Ferguson, Aiden Fulcher, Saydee Holley, Liam Kesler, Mason Leviner, Emma Manns, Kaylee Martin, Ayanna Penn, Owen Robertson, Megan Shively, Benton Sigmon, Righteous Stephenson, Bentley Taylor, Ka’Liyah Titus, Layla Mills, Larkin Webb, and Riley Wright.

Second grade: Chloe Bassett, Xareni Bernal-Mendoza, Jeanelle Capel, Ryleigh Craig, Aria Crawford, Abigail Disharoon, Treavor Eanes, Nathaniel Eggleston, Layla Fuller, Keiana Hairston, Nyomi Holland, Zoey Lafferty, Katie Meadows, Keren Quiroga-Medina, and Kaleb Wade.