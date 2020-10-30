stocks graphic

SNP:-40.15, 3,269.96
AMNB;22.80;-0.19;18.53;40.57;
ANTM;272.80;-0.46;171.03;311.75;
T;27.02;+0.26;26.08;39.70;
AUB;25.29;+0.30;18.55;38.86;
AAP;147.28;+1.28;71.33;171.43;
ACM;44.84;+1.00;21.76;52.40;
ALL;88.75;+0.16;64.13;125.92;
AEP;89.93;-0.61;65.14;104.97;
BSET;14.76;+0.11;4.25;18.24;
CSX;78.94;+1.05;46.81;84.81;
COF;73.08;-0.04;38.00;107.59;
GLW;31.97;-0.13;17.44;35.83;
DHR;229.54;-0.53;119.60;240.51;
D;80.34;-0.61;57.79;90.89;
RRD;1.1700;-0.0200;0.7200;4.5400;
DD;56.88;-1.08;28.33;73.49;
XOM;32.62;-0.35;30.11;73.12;
FDX;259.47;-7.55;88.69;293.30;
RAIL;1.5100;+0.1500;0.7300;3.4200;
GE;7.42;+0.05;5.48;13.26;
HD;266.71;-2.92;140.63;292.95;
HTBI;15.97;+0.25;11.75;27.79;
HOFT;27.50;-0.10;12.30;30.40;
IBM;111.66;+2.75;90.56;158.75;
IP;43.75;-0.09;26.38;47.64;
KR;32.21;-0.05;24.64;37.22;
LHX;161.11;-1.84;142.01;230.99;
LOW;158.10;-2.65;60.00;180.67;
LUNA;6.31;-0.13;4.50;9.32;
MMC;103.46;+0.51;74.33;120.97;
MSFT;202.47;-2.25;132.52;232.86;
NKSH;27.18;-0.13;23.37;48.82;
NSC;209.12;+3.50;112.62;224.99;
OCC;2.6700;-0.0500;2.0500;4.6200;
PNFP;45.79;+1.10;27.80;65.00;
RGCO;23.80;+0.03;22.58;31.98;
STLY;0.6000;0.0000;0.3700;0.7000;
STLD;31.48;-0.14;14.98;35.78;
TFC;42.12;+0.27;24.01;56.92;
UPS;157.11;-4.25;82.00;178.01;
VZ;56.99;+0.23;48.84;62.22;
WMT;138.75;-1.17;102.00;151.33;
WFC;21.45;+0.31;20.76;54.75;
WRK;37.55;+0.12;21.50;44.39
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!